Elden Ring tendrá su expansión más tarde de lo esperado, según sus productores

Uno de los productores de FromSoftware, Yashuhiro Kitao, reveló a un medio japonés que la expansión de Elden Ring tomará más tiempo del esperado. Según aclara, el desarrollo va por buen camino pero aconseja a los fans que no lo esperen en el futuro cercano. Para ser más exactos, destacó que será similar a Bloodborne, con nuevos personajes y peleas con jefes.

De igual forma, una de las compañías hermanas de FromSoftware, Kadokawa mencionó que este DLC está haciéndose lentamente. Muchos fans han preguntado por una fecha exacta para la expansión de Elden Ring. Un dato que está lejos de conocerse teniendo en cuenta que al parecer este nuevo contenido tendrá un trabajo mucho más extenso y estará a la altura del juego original.

Shadow of the Erdtree es la expansión de Elden Ring que traerá más jefes y nuevos sectores del mapa.

La expansión de Elden Ring se llamará Shadow of the Erdtree, esta fue anunciada en febrero aunque no hubo detalles. Muchos fans desde entonces han estado impacientes esperando novedades de la expansión de Elden Ring. Este juego que ganó a la categoría de juego del año tiene con bastantes expectativas a los fans por su próximo contenido aunque parece ser que no sabremos nada hasta 2025.

Por otro lado, otras actualizaciones han surgido mientras la comunidad espera que el próximo DLC de Elden Ring. En diciembre el juego recibió las actualizaciones de los coliseos que permite a los jugadores duelos PvP. Entre ellos, combates entre varios jugadores, duelos y peleas en equipo. Sin embargo, para los jugadores de PC la actualización gráfica permitió la integración de la tecnología ‘ray tracing’.

Vía: VGC