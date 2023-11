Electronic Arts publica patente que permite a los jugadores agregar su voz en el juego

Según se reportó hace varios años por varios medios, Electronic Arts se encontraba desarrollando una tecnología para agregar la voz de los jugadores al juego. Esto con la intención de que el protagonista del juego tuviera la voz del jugador. Dicha propuesta fue presentada en 2020 y hasta ahora se acaba de registrar la patente.

A pesar de lo que muchos podrían creer, este método que registró Electronic Arts no está relacionado con una inteligencia artificial. Como hemos podido encontrar en miles de videos de internet. Las IA ahora son capaces de recrear la voz de cualquier persona, simplemente sacando un fragmento de su voz. Según se registró en la patente, el resultado es el mismo, utiliza un proceso similar pero no es una IA.

Este es el proceso con sintetizadores que utiliza la nueva tecnología de Electronic Arts para replicar la voz del usuario y agregarla al juego.

Según explica la patente, se trata de varios sintetizadores que toman nuestra voz y hacen varios procesos para recrear todas las líneas de diálogo del juego. Este proceso parte desde que el usuario lee un pequeño discurso de prueba en el que el sintetizador analiza nuestra voz y recrea todos los diálogos a partir de esto.

A comparación de una IA, se trata de dos sintetizadores que recrean este proceso y arman los diálogos a partir de una muestra. Electronic Arts no reveló más detalles al tratarse de una tecnología nueva y protegerse de cualquier intento de copia. Sin embargo, esto no significa que integren esto en todos sus futuros juegos. Puede que incluso no la incluyan jamás, pero resulta cuanto menos curioso que esto se haya registrado. Estas opciones de personalización podrían volverse frecuentes en muchos juegos en el futuro.

Por el momento, esta tecnología de Electronic Arts que reproduce la voz de los jugadores, solo ha sido registrada y no ha tenido mayor implicación al respecto. La compañía no ha dado detalles sobre su uso en el futuro, así que, todo está por definirse en los próximos lanzamientos a mediano plazo que tenga en cuenta la compañía.

Vía: VGC