Estudio a cargo de Payday producirá el próximo juego de Dungeons and Dragons

Starbreeze es el estudio responsable de Payday, el popular juego de atracos que tras su último lanzamiento no recibió las mejores calificaciones. Payday y sus creadores, ahora estarán a cargo del juego como servicio de Dungeons and Dragons. El esperado juego para los amantes del rol llegará hasta 2026.

Dungeons and Dragons está siendo desarrollado en Unreal Engine 5, este título cooperativo multijugador tendrá soporte para juego cruzado. Igualmente, estará disponible para todas las plataformas y será publicado en 2026. Los creadores de Payday dejaron en claro que Dungeons and Dragons tendrá una experiencia similar a sus juegos como servicio. Algo que no terminó de convencer a todos los fans del mítico juego de rol.

¿La mala fama de Payday puede afectar a Dungeons and Dragons?

Aunque los desarrolladores de Payday afirman que su estudio es el adecuado para llevar un juego como Dungeons and Dragons. De hecho, la propia empresa detrás de D&D ha comentado que se sienten confiados de su expansión al mundo de los videojuegos y que creen en el trabajo que puede brindar Starbreeze.

Este es uno de los bocetos que planteó Starbreeze estudió para uno de los personajes de D&D.

Lastimosamente la comunidad pone en duda lo que pueda hacer el estudio de Payday con D&D. No por nada surgieron todas las polémicas de Payday 3 con respecto a sus ‘bugs’, problemas de optimización y falta de soporte en su multijugador. Son factores que ponen en tela de juicio lo bien hecho que podría estar D&D. A pesar de esto, solo falta ver si el tiempo de desarrollo podrá darle al juego la conversión que se merece y si su reputación estará a la altura del juego de mesa.

Vía: VGC