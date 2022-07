Como habíamos compartido con anterioridad, el evento de Guardianas Estelares de Riot Games llegará el próximo 14 de julio. Hasta hace poco pensamos que iba a desarrollarse solo en League of Legends, pero parece que habrá mucho más contenido de Guardianas Estelares no solo en este juego, sino también en Wild Rift, TFT y Legends of Runeterra.

Nuevos aspectos de Guardianas Estelares llegarán a League of Legends, Wild Rift y Legends of Runeterra.

El inicio del evento estará marcado con el lanzamiento de una nueva canción llamada «Everything Goes On» del compositor Porter Robinson. Esta contará la historia de dos guardianas estelares y se transmitirá en las principales plataformas digitales. El video musical estará en Youtube, por lo que probablemente lo veremos colgado en el canal oficial de League of Legends.

A continuación, veremos un resumen de todo lo que llega a los juegos mencionados:

¿Qué llega a League of Legends con el evento de Guardianas Estelares?

En el caso de League of Legends, esto es todo lo que llegará:

La nueva campeona Nilah, la Alegría Desatada. Puedes leer sus habilidades en esta nota .

. Doce nuevos aspectos: Akali Guardiana Estelar (legendario), Kai’Sa Guardiana Estelar (legendario), Ekko Guardián Estelar, Sona Guardiana Estelar, Taliyah Guardianas Estelares, Quinn Guardianas Estelares, Nilah Guardiana Estelar y Rell Guardiana Estelar; Morgana Némesis Estelar y Fiddlesticks Némesis Estelar; Ekko Guardián Estelar prestigioso y Syndra Guardiana Estelar prestigiosa.

Pase de evento de Guardianas Estelares (LoL y TFT).

de Guardianas Estelares (LoL y TFT). Regresa el modo de juego Libro de Hechizos Definitivo (posibilidad de usar la habilidad definitiva de otro campeón).

(posibilidad de usar la habilidad definitiva de otro campeón). Hay una experiencia narrativa dentro del cliente exclusiva de League of Legends. Esta se llamará Guardianas Estelares: Otro Cielo.

exclusiva de League of Legends. Esta se llamará Guardianas Estelares: Otro Cielo. En partidas de LoL y TFT se seguirá la nueva parte de la historia de las Guardianas Estelares. Completar misiones desbloqueará diferentes recompensas. Estos pueden ser gestos, chromas y centinelas.

¿Qué traerá Guardianas Estelares a Wild Rift?

Por su parte, Wild Rift recibirá lo siguiente:

Nueve aspectos, algunos exclusivos de Wild Rift: Orianna Guardiana Estelar, Seraphine Guardiana Estelar, Ahri Guardiana Estelar, Senna Guardiana Estelar, Xayah Guardiana Estelar, Rakan Guardián Estelar y Miss Fortune Guardiana Estelar; Rakan Guardián Estelar redimido y Xayah Guardiana Estelar Redimida.

De izquierda a derecha: Orianna Guardiana Estelar, Xayah Guardiana Redimida, Seraphine Guardiana Estelar y Senna Guardiana Estelar.

Pase del evento Guardianas Estelares para Wild Rift.

Guardianas Estelares para Wild Rift. Experiencia narrativa dentro del cliente, exclusivo de Wild Rift. En esta experiencia seguiremos a Xayah, quien emprende un viaje para salvar a Rakan con la ayuda de las demás Guardianas Estelares.

¿Qué veremos de nuevo en Legends of Runeterra?

En cambio, Legends of Runeterra tendrá estas novedades:

Ocho aspectos: Gwen Guardiana Estelar, Kai’Sa Guardiana Estelar, Jinx Guardiana Estelar, Senna Guardiana Estelar, Quinn Guardiana Estelar, Taliyah Guardiana Estelar, Lulu Guardiana Estelar, Soraka Guardiana Estelar.

Guardiana Estelar, Guardiana Estelar, Guardiana Estelar, Guardiana Estelar, Guardiana Estelar, Guardiana Estelar, Guardiana Estelar, Guardiana Estelar. Adicionalmente, Kai’Sa Guardiana Estelar debuta como el primer aspecto legendario de Legends of Runeterra, junto con arte de carta exclusivo, nuevas líneas de diálogo y una animación única al subir de nivel.

debuta como el primer aspecto legendario de Legends of Runeterra, junto con arte de carta exclusivo, nuevas líneas de diálogo y una animación única al subir de nivel. Guardianes: Dragón Guardián Estelar y Gwen Muñeca.

Dragón Guardián Estelar y Gwen Muñeca. Tablero : Tablero Escenario Luz Estelar legendario.

: Tablero Escenario Luz Estelar legendario. Nuevos gestos y reversos de carta.

Otras novedades del evento

Imagen del álbum Sessions: Star Guardian Taliyah.

Como últimos detalles, Riot Games Music también lanzará su tercer álbum de música segura para creadores. En resumen, se trata de temas musicales que creadores de contenido podrán usar en sus transmisiones o videos sin tener problemas de derechos de autor. Este será llamado Sessions: Star Guardian Taliyah y será una mezcla de géneros ‘dance’ y electrónica. También tendrá relaciones con el ‘glich pop’, el ‘funk’ futurista y ‘kawaii bass’. Esta es una gran colaboración, pues contiene trabajos de varios nombres como 3D BLAST, Rob Robinson, Strawberry Station y Synthion.

Para finalizar, Riot también anunció que su fondo de impacto social estará activo durante el evento. Esto implica que donará el 20% de los ingresos del pase del evento de Guardianas Estelares a organizaciones sin fines de lucro. Además, donará un 100% de los ingresos por Taliyah Guardiana Estelar.

