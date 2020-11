Una de las principales razones del éxito de los juegos de la serie FIFA, incluyendo a FIFA 21, es la posibilidad de controlar a algunos de nuestros futbolistas favoritos. Ahora parece que vamos a poder controlar personajes que no son necesariamente conocidos por sus habilidades con el balón, como la cantante británica Dua Lipa.

El 12 de noviembre, la versión de FIFA 21 para PC recibió una nueva actualización (Title Update 5). De inmediato, los mineros de datos se pusieron a trabajar para descubrir qué sorpresas les tenía guardadas. Allí encontraron los rostros de varias celebridades. Entre ellas se encuentran el legendario jugador David Beckham, el corredor de la fórmula 1 Lewis Hamilton y la cantante Dua Lipa.

Pueden ver los rostros encontrados en el siguiente video, cortesía del youtuber NokoLoko10.

Todavía no podemos jugar con Dua Lipa, pero se espera que podamos controlar a la cantante de Don’t Start Now y Break My Heart en un futuro próximo. Será parte del modo de juego Volta y hay que hacer notar que ella hace parte de la banda sonora del juego con su canción Love is Religion.

Esta no es la primera vez que FIFA 21 da la bienvenida a celebridades ajenas al mundo del fútbol en su modo Volta, pues ya habíamos visto allí al boxeador Anthony Joshua y al DJ Diplo. Las cantantes pop tampoco son tan ajenas a aparecer en videojuegos. Recordemos las apariciones de Katy Perry y Ariana Grande en Final Fantasy Brave Exvius.

FIFA 21 se encuentra disponible para PS4, Xbox One PC y en versión legado para Nintendo Switch. También llegará en diciembre a las consolas de la nueva generación.

Via: Eurogamer

Fuente: NokoLoko10