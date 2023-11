Como es costumbre ha sido presentada una nueva colaboración entre un juego para celular con una franquicia de juegos de pelea. Ahora el turno es para el juego Dungeon & Fighter —o Dungeon Fighter Online como se le conoce en nuestra región— el cual ha tendrá una colaboración con el universo de SNK. Esta colaboración se conoció, gracias a una filtración en X hecha por el usuario Gatoray.

Un nuevo tráiler en ‘anime’ de The King of Fighters (KOF)

El primero de los dos vídeos de la colaboración entre Dungeon Fighter Online y SNK es un corto en ‘anime’ que inicia con la canción de introducción de KOF 98. Luego vemos que varios personajes del universo de KOF —como Billy Kane, Athena Asamiya, Kyo Kusanagi y Iori Yagami— son mostrados brevemente junto a Haomaru, Galdford, Charlotte y Poppy.

Junto con el tráiler en ‘anime’ que mostró algunos de los personajes de The King of Fighters y Samurai Shodown, fue revelado un corto vídeo que muestra cómo se ven algunos de los personajes de la colaboración en el juego. En este vídeo también se pueden apreciar algunos de los escenarios de KOF 98 y Samurai Shodown.

¿La colaboración entre Dungeon Fighter Online y SNK llegará a nuestra región?

Por el momento se desconocen los detalles sobre cuándo llegarán los personajes a la versión asiatica del juego para dispositivos móviles de Neople. Adicionalmente es incierto si este contenido llegará a Dungeon Fighter Online, la versión occidental del juego que cuenta con contenido y fechas de lanzamiento distintas a la de la versión para el continente asiático.

Mientras tanto, SNK prepara una colaboración para The King of Fighters All Star que incluirá algunos de los personajes de Street Fighter 6. Este evento ya esta disponible en la versión japonesa. Sin embargo, en nuestra región, los persoanjes de Street Fighter 6 llegarán a KOF All Star desde el 28 de noviembre. Este evento estará disponible hasta el 19 de diciembre.

Vía: Eventhubs