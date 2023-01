Este es el año en el que, a menos que haya un aplazamiento muy grave, finalmente podremos jugar la nueva entrega de una de las más queridas sagas de JRPG. Vamos a conocer todo sobre Final Fantasy XVI (FFXVI o FF16), desde su fecha de lanzamiento y plataformas en las que sale, si sale o no en PC, sus tráileres, personajes, historia y ediciones especiales.

Este artículo será actualizado a medida que surja más información sobre este título.

Índice

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Final Fantasy XVI (FFXVI)?

Durante el tráiler presentado en The Game Awards 2022 revelaron que la fecha oficial de lanzamiento de este juego será el jueves 22 de junio de 2022.

¿Para cuáles plataformas estará disponible?

Final Fantasy XVI (FFXVI) fue anunciado como un título exclusivo para PlayStation 5. En el video promocional ‘Play like never before’ un texto anuncia que esta exclusividad solo durará seis meses. Después de eso, podría llegar a otras plataformas como PC o Xbox Series X|S, pero no es seguro.

Este trato de exclusividad entre PlayStation y Square Enix ha resultado ser algo controversial. Como respuesta de la demanda de la FTC que busca impedir que Microsoft compre a Activision Blizzard, los dueños de Xbox culparon a Sony de que títulos como FFXVI y Silent Hill 2 «no vayan a salir nunca para sus consolas».

¿Final Fantasy XVI (FFXVI) saldrá para PC?

Aunque es fácil creer que será así, es poco claro en este momento. Durante una presentación en un torneo de Mahjong a comienzos de enero, el productor Naoki ‘Yoshi-P’ Yoshida dijo lo siguiente:

«Nadie en el equipo ha dicho nada sobre una versión de Final Fantasy XVI para PC y me pregunto por qué la gente asume que llegará seis meses después. Mejor vayan a comprar una PS5».

Este comentario ha resultado bastante controversial y solo confundió más a los fanáticos sobre la posible versión para computadores.

Tráileres/Avances

Antes de continuar, demos una mirada a todos los avances que ha compartido Square Enix sobre este título.

‘Teaser’ oficial: ‘Despertar’

Tráiler de los Eikon: ‘Dominación’

Tráiler de la trama: ‘Ambición’

Tráiler de revelación de la fecha de lanzamiento: ‘Venganza’

¿Cuál es la historia o trama de Final Fantasy XVI?

La historia de FFXVI se desarrolla en una tierra llamada Valisthea que se encuentra sumergida en una sangrienta guerra. Este lugar es la fuente de los ‘cristales progenitores’, los cuales han bendecido a los reinos con éter durante generaciones, haciéndolos muy prósperos.

Pero la ambición y la codicia hacen que los humanos siempre quieran más. Naciones como el Gran Ducado de Rosaria, el Sacro Imperio de Sanbreque, el Reino de Waloed, la República Dhalmekiana y el Reino de Hierro —cada uno con su propia cultura e ideología— han protagonizado múltiples guerras por el control de los cristales. Actualmente se vive una tensa paz en Valisthea, pero el surgimiento de una terrible plaga amenaza con acabar con ella.

En el corazón de este conflicto se encuentran los Dominantes, personas capaces de controlar el enorme poder destructivo de los seres mágicos conocidos como Eikon.

Los personajes de Final Fantasy XVI

Clive Rosfield : protagonista principal del juego. Primogénito del archiduque de Rosaria y protector de su hermano menor Joshua, el Dominante del Fénix. Joshua le otorgó la Bendición del Fénix, lo que le dio a Clive la capacidad de empuñar una parte del fuego de Eikon. Sin embargo, a medida que se desarrolla la historia, se ve envuelto en una gran tragedia.

: protagonista principal del juego. Primogénito del archiduque de Rosaria y protector de su hermano menor Joshua, el Dominante del Fénix. Joshua le otorgó la Bendición del Fénix, lo que le dio a Clive la capacidad de empuñar una parte del fuego de Eikon. Sin embargo, a medida que se desarrolla la historia, se ve envuelto en una gran tragedia. Joshua Rosfield : hermano menor de Clive y Dominante del Fénix, Eikon de Fuego. Joshua tiene la capacidad de transformarse en Fénix y luchar para proteger su nación. Aunque nació en la realeza, Joshua trata a todos con bondad, pero también tiene su lado infantil y aversión a las zanahorias.

: hermano menor de Clive y Dominante del Fénix, Eikon de Fuego. Joshua tiene la capacidad de transformarse en Fénix y luchar para proteger su nación. Aunque nació en la realeza, Joshua trata a todos con bondad, pero también tiene su lado infantil y aversión a las zanahorias. Jill Warrick: la defensora del Gran Ducado de Rosaria se crió junto a Clive y Joshua, por lo que es una especie de hermana para ellos.

Hugo Kupka: solía ser soldado anónimo del Ejército Republicano hasta que su despertar como dominante del eikon Titán lo catapultó hasta la cima del escenario político de Dhalmekia. Ahora es el hombre más poderoso de la república.

Benedikta Harman: la dominante del eikon Garuda y guardián del viento es la comandante de los espías élite de Waloed.

Dion Lesage : príncipe heredero del Imperio Sagrado de Sanbreque y líder de la orden de caballeros dracónidos. Es el Dominante del Eikon Bahamut, Rey de los Dragones.

: príncipe heredero del Imperio Sagrado de Sanbreque y líder de la orden de caballeros dracónidos. Es el Dominante del Eikon Bahamut, Rey de los Dragones. Barnabas Tharmr: el Dominante del Eikon Odín usó su poder para sofocar rebeliones y puso el continente oriental bajo el estandarte de Waloeder.

Torgal: El fiel perro de Clive. Además de atacar a los enemigos, puede curar las heridas de su amigo.

Cidolfus ‘Cid’ Telamon: un soldado convertido en bandido que lucha por crear un mundo donde los Portadores perseguidos y los Dominantes explotados por sus naciones puedan morir en libertad. Es un Dominante con el poder del Eikon Lamú.

Ediciones especiales de Final Fantasy XVI

Edición estándar con bonos de compra anticipada

Accesorio de Cait Sith para obtener más gil (bono de precompra)

Arma Braveheart (bono de precompra)

Edición deluxe

Juego completo

Caja metálica

Mapa de tela de Valisthea

Edición digital deluxe

Arma Braveheart (bono de precompra)

Accesorio de Cait Sith para obtener más gil (bono de precompra)

Accesorio Gafas de escolar que incrementa la exp. recibida (bono de precompra)

Mini libro de arte (digital)

Mini banda sonora (digital)

Edición de colección (exclusiva de la Tienda de Square Enix)

Juego completo

Caja de colección

Estatua de Fenix contra Ifrit

Ocho prendedores con los Eikon de los personajes de Final Fantasy XVI

Caja metálica

Mapa de tela de Valisthea

Arma Blood Sword inspirada en FFII (digital)

Mini libro de arte (digital)

Mini banda sonora (digital)

Las ediciones de coleccionista de Final Fantasy XVI se encontraban agotadas al momento de realizar esta nota.

Equipo de desarrollo

Entre los miembros clave en el desarrollo de Final Fantasy XVI se encuentran veteranos de la franquicia y del mundo de los videojuegos en general. Entre ellos se destaca Naoki ‘Yoshi-P’ Yoshida, a quien muchos consideran el principal responsable del éxito del MMO Final Fantasy XIV.

Productor Naoki Yoshida Director principal Hiroshi Takai Director creativo y guion original Kazutoyo Maehiro Director de localización Michael-Christopher Koji Fox Director de arte Hiroshi Minagawa Director de combate Ryota Suzuki Diseño de personajes Kazuya Takahashi Compositor Masayoshi Soken

Esto es todo lo que conocemos hasta el momento sobre Final Fantasy XVI (FFXVI o FF16), su fecha de lanzamiento, plataformas para las que saldrá, historia, personajes, ediciones especiales, si saldrá en PC, etc. Seguiremos actualizando este artículo a medida que surja más información al respecto.