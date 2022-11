Fortnite: cómo conseguir gratis el pico Estoque honorable (noviembre 2022)

Puede ser por lo cerca que está el día de acción de gracias en Estados Unidos o a causa del inminente final del capítulo 3 de Fortnite, pero Epic Games se siente muy amable y nos tiene un detalle gratis: el pico Estoque honorable.

Vamos a decirles qué deben hacer para poder reclamar este regalo.

Cómo conseguir el pico Estoque honorable gratis en Fortnite

Lo primero que deben tener en cuenta es que este paquete de misiones solo se puede conseguir en la tienda de Fortnite en PC, en GeForce Now o en Android si tienen la tienda configurada para Epic Games. No aparecerá si juegan en PlayStation, Xbox, Switch o Android. Afortunadamente, eso no es un gran problema y pueden conseguirlo de todos modos.

Si juegan en una de las plataformas mencionadas inicialmente, solo deben buscar el Estoque honorable en la tienda, que tendrá un costo de cero pesos, y comprarlo.

Si no tienen el juego en PC, solo tienen que ir a Epic Games Store, descargarlo gratis, e iniciar sesión con la misma cuenta que usan en la plataforma de su elección. Luego deben ir a la tienda, «comprar» el pico (es gratis, tiene un costo de 0.00 pesos) y listo. Una vez hecho esto, pueden volver a jugar en PlayStation, Xbox o Switch y descubrir que ya lo tienen en su casillero.

Este pico solo estará gratis en la tienda hasta las 11:00 a.m. del martes 29 de noviembre de 2022 (hora de Colombia, Perú y Ecuador). Deben adquirirlo antes de eso. Epic Games reveló que es posible que este cosmético vuelva a la tienda, pero ya no será un regalo.

Fuente: Epic Games Store