Creadores de Ico y Shadow of the Colossus revelan nueva imagen de su próximo juego

Tal vez no les resulte muy familiar el nombre el estudio GenDesign, pero si les decimos que sus miembros son parte de Team Ico y que su cabeza es el legendario Fumito Ueda la cosa cambia. Así es, a ellos debemos obras de arte del mundo de los videojuegos como Ico, Shadow of the Colossus y The Last Guardian.

Con tremendos títulos detrás, obviamente queremos saber en qué está trabajando este talentoso equipo. Ahora, gracias a la imagen que acompaña su mensaje de año nuevo podemos hacernos una pequeña idea de cómo será su próxima obra. Esta incluye personajes de sus anteriores tres juegos y uno que pertenece al nuevo trabajo.

No se revela mucho. Solo vemos a una figura recostada contra ‘algo’ (¿una roca?) en un paisaje pantanoso. Sin embargo, tiene ese ‘algo’ especial que hace que no desentone al lado de los otros juegos de GenDesign.

Esta no es la primera vez que vemos este misterioso título. A comienzos de 2018 vimos una imagen promocional y, meses después, Ueda dijo que este tendría una escala similar a la de sus anteriores obras.

La aparición de este juego en esta imagen también sugiere que podríamos ver algo más al respecto en 2021. No creemos que salga a la venta este año —recordemos lo mucho que se demoró The Last Guardian en estar listo—, pero con algo de suerte podríamos ver su primer tráiler.

Via: Destructoid

Fuente: sitio web oficial de GenDesign