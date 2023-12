God of War Ragnarok Valhalla: Christopher Judge revela datos curiosos del juego

El 12 de diciembre fue un día que muchos fans de God of War nunca olvidarán, este día Santa Monica Studio lanzó Valhalla. Este nuevo DLC con estructura de juego ‘roguelike’ sorprendió a propios y extraños, más aún, cuando se supo que era un epílogo gratuito. No obstante, este DLC, titulado Valhalla, nos dejó con una gran duda y fue su final, donde aparece un personaje sin voz al que Christopher Judge se negó doblar.

En una entrevista de Christopher Judge, quién interpreta a Kratos, ha explicado porque este particular personaje no habla al final. En el DLC de Ragnarok, al final de este modo, aparece una versión rejuvenecida de Kratos. Si lo recuerdan, esta versión tenía un actor de doblaje completamente distinto y Judge quiso no adaptar su voz por respecto al actor original del personaje.

Las razones de Christopher Judge para negarse

Judge es muy conocido por su trabajo y su discurso, bastante extenso, en los TGA 2022. Este hecho nos llevó a conocer gran parte de su trabajo, y su profundo respeto a la profesión. Considera que un actor deja parte de su alma al interpretar un personaje y es consiente del gigantesco papel que está interpretando en God of War Ragnarok Valhalla.

Judge mencionó su profundo respeto a los actores de voz y su compromiso con este gremio.

Según matiza Judge, le insistieron varias veces en adaptar esa parte con su voz, pero se reusó varios veces, diciendo que ese no era su papel original. Por el profundo respeto que siente hacia su colega, dice que no considera prudente adaptar un papel que no le pertenece y que seguirá manteniendo su postura por un largo tiempo. God of War Ragnarok Valhalla tendrá continuación, tal vez un DLC, según lo comentó un desarrollador de Santa Monica, a Kratos les esperan más aventuras en el futuro.

