Guía Saviorless: todas las páginas del libro y todos los finales

Si quieren conocer el verdadero destino del joven Antar y el temible Nento, no basta con llegar hasta el final de esta aventura. Para sacar el mejor de los finales de Saviorless tienen que encontrar todas las páginas u hojas del libroocultas en cada nivel y en esta guía les diremos dónde están.

También los invitamos a leer nuestra reseña de este juego hecho en Cuba.

Esta guía de todas las páginas y finales de Saviorless se encuentra EN DESARROLLO. La tendremos completa muy pronto.

Antes de continuar hay algo que tienen que tener en cuenta. Si dejan una página atrás, no pueden devolverse por ella. Si están en la parte final del nivel y descubren que no tienen todas las hojas de una sección, pueden hablar con Dasein para que los regrese al comienzo del nivel y así tener otra oportunidad de buscar la página u hojas faltantes.

Si no lo hacen, tendrán que comenzar de nuevo el juego desde cero y llegar de nuevo a ese punto para buscar lo que les faltó. Pero no se preocupen, este es un juego corto de aproximadamente cuatro horas. No es muy grave y además es interesante repetirlo para descubrir detalles de la trama que se nos pasaron por alto la primera vez.

Santuario de las Garzas

1 – Tras avanzar un poco hacia la derecha. Solo tenemos que activar la palanca para que caiga la jaula y libere la primera de las hojas del libro de Saviorless.

2 – Solo tenemos que seguir avanzando y veremos la siguiente página en otra jaula. Activamos la palanca y luego bajamos para tomar la hoja.

3 – Al llegar a este puente podemos ver la hoja debajo, pero la garza lo destruye antes de que podamos hacer algo.

Al avanzar, debemos dejar intacta la plataforma inferior, pues más tarde tendremos que caer sobre ella.

En esta intersección seguimos la ruta de arriba y al llegar a lo más alto podemos arrojarnos para tomar la hoja del libro.

4 – En la intersección anterior, antes de seguir para arriba, nos movemos a la derecha y veremos otra palanca que debemos activar para liberar la jaula con la página. Una vez hecho esto, tenemos que tomarla rápido antes de que la plataforma se desmorone.

5 – Antes de encontrar las dos páginas anteriores debemos pasar por una sección en la que debemos evitar los chillidos de la garza y al final activar esta palanca para espantarla. Aquí obtendremos una llave.

Más adelante, poco antes de dejarnos caer para tomar la tercera hoja, podemos subir unas escaleras. Arriba hay un cofre que abrimos con esta llave para obtener la última de las páginas de este nivel.

Flor marchita – poco antes de terminar el nivel conoceremos a Dasein. Si hablamos con el teniendo todas las cinco hojas o páginas del nivel que les detallamos en esta guía obtendremos el primero de los objetos clave necesarios para sacar el mejor final de Saviorless.

Cueva de los cazadores

1 – Avanzamos hasta encontrar las escaleras que se ven en la primera imagen y que están al lado de un canario azul. Subimos a lo más alto y saltamos a la izquierda usando las jaulas. Luego bajamos las escaleras que encontremos y así podremos tomar otra hoja del libro.

2 – En la parte en que empujamos el carro debemos avanzar hasta activar la palanca que abre la puerta.

Pero en vez de seguir hacia la derecha, nos devolvemos arrastrando el carro hacia la izquierda evitando el vapor. Así veremos que una barrera que bloqueaba acceso a una hoja desapareció y podemos subirnos al carro para tomarla.

3 – Mientras corremos por las tablas que caen veremos otra de las hojas. Solo debemos pararnos justo sobre ella, esperar que la tabla caiga y correr hacia la izquierda después de tomarla.

4 – Antes de encontrar la cuarta hoja, poco después de el primer encuentro con los gusanos, debemos hacer que un gusano golpee dos veces la tabla que vemos en la imagen para que libere una llave y podamos tomarla.

Continuamos nuestro camino y después de una gran caída llegaremos a un depósito de huevos. Halamos el carro hacia la izquierda de modo que podamos usarlo para abrir el cofre que está arriba en una plataforma y así conseguimos otra página del libro de Saviorless.

5 – En la sección en la que estamos empujando el carro, cuando vemos a Dasein, debemos bajar por estas escaleras.

Cuando estemos abajo, avanzamos agachados hacia la izquierda por un hueco oculto en la pared. Si siguieron esta guía allí encontrarán la última de las páginas de este nivel de Saviorless.

Lombriz fosilizada – Tras tomar la anterior página, subimos las escaleras y luego otras más para hablar con Dasein y que nos de acceso al cofre, el cual tiene otro de los objetos necesarios para sacar el final bueno de Saviorless.

Templo de la playa Stereoma

1 – Podemos ver la primera página cuando avanzamos por el nivel, pero no podemos tomarla de inmediato. Podemos tomarla si nos soltamos en el momento preciso cuando nos arrojamos de regreso o —más fácilmente— después de activar el rayo con el fusible. Así activaremos los picos de esa área y podemos montar sobre un artefacto para llegar al otro lado. Solo tenemos que saltar para alcanzar la hoja.

2 – En la siguiente fase de este nivel debemos seguir hasta encontrar esta palanca y activarla.

Apenas desaparezcan los picos, nos arrojamos a la izquierda y empujamos el carro a la izquierda todo lo que podamos. Tenemos que saltar hacia la hoja antes de que aparezcan los picos. Si aparecen, debemos activar de nuevo la palanca para intentar tomarla.

3 – Más adelante encontraremos otra de las páginas u hojas del libro de Saviorless protegida por unos enemigos. Lo que tenemos que hacer primero es que los dos enemigos de la parte de arriba choquen contra los picos. Luego bajamos y rápidamente volvemos a subir para atraer el enemigo de abajo y cuando esté contra la pared, nos movemos rápidamente para tomar la hoja antes de que se recupere.

4 – En lugar de seguir la ruta de abajo por la que tomamos la página anterior, debemos tomar la ruta de arriba y avanzar rápido hacia la derecha, tomando la pagina mientras esquivamos los ataques de los enemigos. Requiere saltos precisos, pero no es imposible.

5 – Mientras vamos controlando al enemigo, caemos al lado de unas escaleras y debemos usar su ataque para deshacernos del otro enemigo que bloquea el paso a la llave.

Más adelante, dentro del templo, subimos estas escaleras con ayuda del carro. Nos movemos a la izquierda y encontraremos el cofre con la página.

Concha marina – en el extremo derecho del templo, donde encontramos uno de los fusibles, encontramos a Dasein y si le damos todas las páginas nos dará acceso al cofre con este objeto.

Bosque silencioso

En desarrollo…

Templo de las Islas Sonrientes

En desarrollo…

Cómo sacar todos los finales de Saviorless

Final Malo

Llega al final del Templo de las Islas Sonrientes sin encontrar los cinco objetos secretos.

Final Bueno

Llega al final del Templo de las Islas Sonrientes con los cinco objetos secretos:

Flor marchita : Encuentra las cinco páginas del Santuario de las Garzas y abre el cofre de Dasein.

: Encuentra las cinco páginas del Santuario de las Garzas y abre el cofre de Dasein. Lombriz fosilizada : Encuentra las cinco páginas de la Cueva de los cazadores y abre el cofre de Dasein.

: Encuentra las cinco páginas de la Cueva de los cazadores y abre el cofre de Dasein. Concha Marina : Encuentra las cinco páginas del Templo de la playa Stereoma y abre el cofre de Dasein.

: Encuentra las cinco páginas del Templo de la playa Stereoma y abre el cofre de Dasein. Campana de Plomo : Encuentra las cinco páginas del Bosque silencioso y abre el cofre de Dasein.

: Encuentra las cinco páginas del Bosque silencioso y abre el cofre de Dasein. Reflejos: Encuentra las cinco páginas del Templo de las Islas Sonrientes y abre el cofre de Dasein.

Una vez lleguen a esta parte, podrán continuar hacia el segundo final, el mejor de los finales de Saviorless.

