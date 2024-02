Gundam Breaker 4: primer tráiler y tema principal del juego

Bandai Namco, durante el primer Nintendo Direct del 2024, reveló que en el 2024 será lanzada la cuarta entrega de su franquicia Gundam Breaker. Este nueva entrega regresa a ser numerada y esperamos que se aleje del desastre que fue New Gundam Breaker del 2018.

El objetivo de Gundam Breaker 4 es crear nuestro Gunpla o “Gundam Plastic Model» y enviarlo a derrotar a otros para obtener más partes para actualizar nuestra unidad. En esto radica la magia de la franquicia Gundam Breake, la cual es crear un Gundam que se ajuste al estilo de juego del piloto. Junto al primer tráiler de Gundam Breaker 4, Bandai Namco confirmó que en este juego aparecerán 250 modelos.

¿Cuál es y quién interpreta el tema principal del juego Gundam Breaker 4?

En el «Modo Diorama» de Gundam Breaker 4 podremos recrear momentos icónicos del ‘anime’.

El primer tráiler de Gundam Breaker 4 ha revelado que el tema principal del juego se llama «ReBreak» y será interpretada por la banda de J-rock Back-On junto a la cantante de J-pop Anna Suzuki.

La agrupación Back-On tiene una historia con esta saga de juegos de Gundam. Ya que ha estado presente desde la primera entrega que fue lanzada para PS Vita y PS3.

Junto al tráiler, Bandai Namco anunció que Gundam Breaker 4 tendrá una edición de colección, la cual incluirá un kit de modelado físico del Gunbarrel Strike Gundam, una banda sonora digital de 45 canciones y un ‘steelbook’. Por el momento, se desconoce la fecha de lanzamiento de Gundam Breaker 4. Así que deben estar pendientes de nuevas noticias.

Los ‘arena fighters’ de la franquicia Gundam cuentan con un sistema de combate fluido. Esto ha quedado evidenciado en el primer tráiler de Gundam Breaker 4, en el cual se ve que se pueden usar dos armas y tiene un estilo muy parecido al visto en Mobile Suit Gundam Extreme vs Maxiboost On. No obstante, tendremos que esperar hasta que Bandai Namco muestre nueva información para dar una opinión más profunda al respecto.

Fuente: canal oficial de Gundam en YouTube