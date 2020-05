Mobile Suit Gundam Extreme vs Maxiboost On: combates, controles, habilidades y más

El pasado mes de abril pudimos probar la beta cerrada de los servidores de Mobile Suit Gundam Extreme vs Maxiboost On. Este es el nuevo juego de Bandai Namco basado en la franquicia creada por Yoshiyuki Tomino. Como es bien sabido por los fanáticos de la saga, los juegos que suelen llegar a nuestro continente no son los mejores.

Sin embargo, últimamente Bandai Namco trajo a Occidente Gundam Versus y SD Gundam G Generation Cross Rays. Estos dos juegos, a diferencia de New Gundam Breaker, sí cuentan con la «bendición» de los pocos pero exigentes fanáticos.

Ahora es el turno de conocer una de las franquicias de Gundam que goza de más popularidad en las salas de arcade del país nipón. Es así como en Mobile Suit Gundam Extreme vs Maxiboost On, los jugadores podrán encontrar una mezcla de las últimas versiones de este arcade, que enfrenta a los jugadores en luchas de dos contra dos. Esto con una selección de más de 183 mechas basados en múltiples versiones y spin-off de los ‘real robots’ de Gundam.

Los jugadores podrán elegir sus Gundam o Mobile Suit favoritos de las series de anime, manga o de los ‘Gunpla.’

Antes de adentrarnos en la jugabilidad de este título, cabe aclarar que Mobile Suit Gundam Extreme vs Maxiboost On es una mezcla entre las primeras versiones de arcade de la saga Extreme Vs y el último lanzamiento para la placa Namco System ES3, Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. 2 del 2018.

Gracias a esto, la versión para consolas del 2020 goza de un amplio catálogo de personajes, música, navegadores y los ajustes de balanceo que tiene la versión de arcade en Japón. Así que en pocas palabras estamos ante el juego definitivo de lucha de la franquicia del estudio Sunrise.

Manejar los costos de las unidades es parte fundamental de la estrategia.

Un sistema de combate sencillo pero profundo

Este juego del subgénero ‘arena fighter’ nos presenta una jugabilidad algo simple, con el uso de cuatro botones y sin ningún movimiento que requiera una ejecución elevada. Sin embargo, su elevada curva de dificultad radica en cómo nos acostumbramos a manejar nuestra unidad y a la sinergia que tengan los equipos. Estos también están condicionados al costo —puntos de vida— de cada mecha, haciendo que tengamos que equilibrar los equipos para no generar un sobrecosto.

El juego es compatible con sticks arcade de PlayStation 3, haciendo que el acceso para muchas personas sea más orgánico.

Una vez hecha nuestra estrategia es hora de lanzarnos a la arena, que en comparación con Gundam Versus no presenta cambios significativos en el tamaño. Hay que destacar que la calidad de los gráficos de Maxiboost On de PlayStation 4 son superiores a los de cualquier otro juego de la franquicia de Sunrise en la consola de Sony. Lo anterior no se evidencia en los escenarios pero sí en los modelos de los Gundam.

¿Cómo se ataca en Mobile Suit Gundam Extreme vs Maxiboost On?

Ya dijimos que el juego cuenta con cuatro botones (A, B, C y D) pero ahora vamos a explicar para qué sirve cada uno de ellos. El A nos permite disparar con nuestra arma primaria. El B es dedicado a los ataques con arma cuerpo a cuerpo. El C es el encargado de los propulsores, así que con este botón saltaremos o nos impulsaremos en el suelo. El último botón es el D, que es el encargado de enfocar al enemigo en nuestra mira.

Estos botones tienen funciones adicionales al ser combinados, así que cuando presionamos ‘A+B’ dispararemos el arma secundaria siempre y cuando nuestra unidad tenga una. Combinar ‘A+C’ dará como resultado un ataque especial, el cual puede ser un arma con alto alcance o una asistencia como en el caso del Gundam Exia. El movimiento cuerpo a cuerpo especial se ejecuta presionando al tiempo ‘B+C’. Sin embargo, algunas unidades pueden tener asignado en esta combinación otro tipo de ataques.

¡Es hora de liberar todo el poder!

Por último tenemos el ‘Extreme Burst’, que se activa al llenar una o las dos barras EX. Este estado se libera al presionar ‘A+B+C’ y como resultado recuperamos toda nuestra munición. Algunos Gundam pueden obtener transformaciones o recibir mejoras en sus habilidades por un breve periodo de tiempo.

Conocer a los Gundam y sus pilotos nos ayuda a saber qué ‘Burst’ se adapta mejor.

Existen tres ‘Extreme Burst’ diferentes, los cuales se eligen antes de comenzar el combate y resaltan una característica específica de combate.

Fighting Burst (F Burst): incrementa la movilidad y las propiedades de los ataques cuerpo a cuerpo. Permite cancelar los ataques de disparos con armas de corta distancia. Los ataques cuerpo a cuerpo pueden romper la guardia enemiga.

incrementa la movilidad y las propiedades de los ataques cuerpo a cuerpo. Permite cancelar los ataques de disparos con armas de corta distancia. Los ataques cuerpo a cuerpo pueden romper la guardia enemiga. Shooting Burst (S Burst) : aumenta el rango, el daño y el tiempo de recarga de las armas a distancia. Permite que todo ataque de larga distancia sea cancelado con otra de las mismas propiedades o un ‘Burst Attack’. El tiempo de carga de los ataques cargados se reduce significativamente al mantener presionado el botón A.

aumenta el rango, el daño y el tiempo de recarga de las armas a distancia. Permite que todo ataque de larga distancia sea cancelado con otra de las mismas propiedades o un ‘Burst Attack’. El tiempo de carga de los ataques cargados se reduce significativamente al mantener presionado el botón A. Extend Burst (E Burst): Mejora la defensa y reduce el tiempo de carga de los ataques cargados. Permite ejecutar el ‘paso diagonal.’ Mejora la movilidad de la unidad.

Cuando los mechas activan el ‘Extreme Burst’ también adquieren la habilidad de ejecutar un ‘Burst Attack‘. Este ataque especial consume la totalidad de la barra EX y no puede ser cancelado. Además, algunos ‘Burst Attack’ tienen la propiedad de ‘súper armadura’ en su inicio o en la fase de rastreo.

El arte de la defensa

En Mobile Suit Gundam Extreme vs Maxiboost On la acción es frenética, por esa razón los jugadores nuevos no le prestan atención a la defensa. Sin embargo, es fundamental tomar un respiro y conocer cómo cubrirse de los ataques enemigos. Así que esta es la parte más compleja de la jugabilidad.

Para poner en posición de guardia al mecha, los jugadores deberán ejecutar con la palanca o stick ↓↑ y si desean prolongar ese estado solo tienen que seguir presionando el stick o la palanca hacia la última dirección (↑). Es importante tener en cuenta que la guardia consume la barra de ‘boost’ y que no todos los ataques pueden ser bloqueados.

Pero lo anterior no quiere decir que no podamos hacer nada mientras nos cubrimos, ya que si tenemos la barra EX al máximo —o si está a la mitad cuando el ‘Extend Burst’ esté activo— podremos ejecutar un ‘Reversal Burst‘. Este se activa al presionar ‘A+B+C’ cuando estemos en posición de guardia recibiendo un ataque, permitiendo por tan solo un 30% de la barra EX: escapar, interrumpir o contraatacar al enemigo.

Como se pueden dar cuenta las mecánicas no son complejas, pero la curva de aprendizaje para dominarlas es bastante pronunciada. Así que una vez estemos en el campo de batalla nuestra paciencia debe ser de acero y nuestra concentración estar al máximo. Afortunadamente, el ‘netcode’ de Maxiboost On es más estable que el de Gundam Versus. Lo anterior, hace que las batallas sean más fluidas.

Mobile Suit Gundam Extreme vs Maxiboost On estará disponible el 30 de julio para PlayStation 4.