Ha sido filtrada la fecha de lanzamiento del DLC Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Hace 10 meses, FromSoftware anunció que Shadow of the Erdtree es el nombre del primer DLC de Elden Ring. Sin embargo, la siguiente noticia que tuvimos sobre este contenido fue hace dos semanas. Esta noticia fue revelada por Yashuhiro Kitao, productor del juego, quien afirmó que Shadow of the Erdtree, la expansión de Elden Ring tomará más tiempo del esperado. Ahora, gracias a una filtración de un fabricante de periféricos, parece que la fecha en la que Elden Ring: Shadow of the Erdtree estará disponible ha sido revelada.

Elden Ring – Shadow of the Erdtree might release in February 2024 and a "major keybeat or new game expansion" in 2025, according to leaked Elden Ring x Thrustmaster collab. info that has been taken down https://t.co/IplB55gFPp pic.twitter.com/EU7uLF8Stq — Wario64 (@Wario64) December 15, 2023 La filtración también revela que en el 2025 llegará una nueva expansión para Elden Ring.

¿Cuándo es la fecha de lanzamiento de Elden Ring: Shadow of the Erdtree?

Según la filtración, que nos da una posible respuesta a la pregunta «cuándo es la fecha de lanzamiento de Elden Ring: Shadow of the Erdtree«, el primer DLC de Elden Ring llegará para su aniversario. Es decir que la fecha de lanzamiento de Elden Ring: Shadow of the Erdtree podría ser el 25 de febrero del 2024. Sin embargo, es extraño que algo sea lanzado un domingo. No obstante, a finales de febrero o inicios de marzo no es una fecha descabellada para ver la llegada del DLC de Elden Ring llamado Shadow of the Erdtree. Esto siempre y cuando Bandai Namco y FromSoftware anuncien a finales de diciembre o inicios de enero la fecha oficial del DLC.

Esta especulación nace del patron de FromSoftware en el lanzamiento de las expansiones o DLC de sus juegos:

Old Hunters, DLC de Bloodborne , se anunció en septiembre de 2015 y salió en noviembre del mismo año.

, se anunció en septiembre de 2015 y salió en noviembre del mismo año. Ashes of Ariandel, DLC de Dark Souls III , se anunció en agosto de 2016 y salió en octubre de 2016.

, se anunció en agosto de 2016 y salió en octubre de 2016. The Ringed City, DLC de Dark Souls III, fue anunciado en enero de 2017 y salió en marzo del mismo año.

Ustedes qué piensan, Elden Ring: Shadow of the Erdtree llegará en el primer trimestre del 2024. O es quizas aún muy temprano para que este DLC vea la luz del día.

Vía: Ziostorm en X, antes Twitter