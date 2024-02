Helldivers 2: Arrowhead afirma que el juego nunca tendrá PvP

Helldivers 2 fue lanzado el pasado ocho de febrero y desde su lanzamiento ha sido un éxito. Gracias a esto, muchos de los nuevos jugadores de la franquicia han pedido al estudio que agregue un modo PvP a Helldivers 2. Sin embargo, a pesar que los jugadores se encuentran con los riesgos del fuego amigo en sus incursiones, el estudio detrás del desarrollo de Helldivers 2 parece no estar interesado en traer el ambiente competitivo a su «paraíso de democracia espacial».

¿Por qué Helldivers 2 nunca tendrá PvP?

Es normal que en un juego donde el fuego amigo sea un peligro incluso mayor —en algunas ocasiones— que los enemigos, los jugadores quieran soltar su frustración eliminando a otros jugadores en lugar de luchar contra el ambiente. Sin embargo, para Johan Pilestedt, CEO y director creativo de Arrowhead Game Studios, «nunca» habrá un modo PvP en Helldivers 2.

La respuesta tan tajante del CEO de Arrowhead Game Studios al deseo de algunos usuarios de incluir un modo PvP en Helldivers 2 «para competir o quitarle jugadores a un coloso como COD» radica en la filosofía que el equipo de desarrollo tiene para su juego. Pilestedt respondió a esta idea lo siguiente, «se trata de reducir los elementos tóxicos de la comunidad. Queremos un entorno solidario, divertido y en el que todos luchemos en el mismo bando». Sin lugar a dudas son unas palabras muy poderosas en una época donde los conflictos bélicos no solo saturan la industria, sino también nuestra vida diaria.

Esta enérgica respuesta causó que otros usuarios sugirieran que el estudio desarrollador de Helldivers 2 tenga «miedo» de añadir el modo PvP. Por supuesto, Pilestedt no se quedó callado y respondió «no estamos asustados». «Simplemente no queremos la toxicidad que esto conlleva. Hay muchos juegos, de hecho, la mayoría, que ofrecen PvP. Nosotros hacemos juegos para gente que sólo quiere pasar un rato desafiante con amigos, pero en un entorno PvE. Pilestedt concluye su respuesta recomendándonos que si queremos PvP juguemos Escape from Tarkov.

Esta posición contrasta con algunos comentarios de otras desarrolladoras, pero cuentéennos qué piensan de las palabras del CEO de Arrowhead Game Studios. Los leemos en los comentarios.

Vía: Gamesradar