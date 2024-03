Top Racer Collection – Reseña

Los seguidores de los juegos de carreras arcade que vienen de hace décadas conocen muy bien los caminos de Pole Position, OutRun y los juegos de Top Gear. Puede que el sabor moderno sea el de otros como los de Horizon Chase y Slipstream. Sin embargo, siempre hay lugar para recordar a los clásicos 16-bit con aquella pegajosa música compuesta por Barry Leitch. Top Racer Collection es una compilación de la trilogía original de Top Gear para SNES, bajo su nombre original japonés, seguramente por cuestiones legales con el ajeno programa de televisión.

Top Racer / Top Racer 2 / Top Racer 3000

No vamos a obligar a los más jóvenes a una clase de historia sobre juegos de carreras, puesto que no encontrarán en ellos las bondades de la era actual. Tampoco necesitamos explicarles a los veteranos cada uno de estos juegos, pues los conocen muy bien y tienen sus favoritos. QUByte Interactive se encargó de reunir los títulos de Top Racer pero no simplemente poniendo los tres ROMs en un marco nuevo. Cada uno de estos es «diseccionado» y únicamente las pistas han sido rescatadas.

Suponemos que tiene que ver con el mismo detalle de evitar toda mención a Top Gear. Que cómo el distribuidor Kemco perdió el registro de nombre frente a la BBC, asuntos de propiedad intelectual. El caso es que debido a esto, los intros y menús de selección en los tres juegos no aparecen por ningún lado. El primer Top Racer y su cautivante ‘soundtrack’ ya no te dan la bienvenida, pues aquel solo está tristemente relegado al nuevo menú de prueba de sonido.

Los tres juegos se configuran a través del menú exclusivamente creado para la colección. Solo al momento de correr vamos a las pistas no alteradas, con su música original. Elegir el auto, nombre, transmisión automática/manual y los campeonatos o pistas para competir se hace a través de la interfaz moderna. Cada título tiene a su vez la posibilidad de guardar estados en algunas ranuras, perfecto para cuando una carrera te afecta la clasificación. Técnicamente esta unión de interfaz moderna con pistas retro funciona, pero no deja de sentirse incompleta.

Entre los extras encontramos una galería únicamente con ‘scans’ de los manuales y cajas japonesas; la mencionada prueba de sonido con los temas de Barry Leitch y la opción de «redimir código», que hasta el momento no sabemos para qué es. Cuando se trata del tan promocionado «cuarto juego» de la colección, lamentamos informar que dicho contenido adicional no es tal cosa. O bien pudo haber sido parte del primer Top Racer.

Top Racer Crossroads no es un juego nuevo

El anuncio y comunicado de prensa de Top Racer Collection promocionaba Top Racer Crossroads como un nuevo juego en la serie con vehículos adicionales. Esto último es cierto, porque cuatro vehículos de Horizon Chase Turbo reemplazan a los originales del primer Top Racer. Aparte de eso, Top Racer Crossroads es exactamente igual a Top Racer. El susodicho ‘crossover’ es básicamente un ‘hackrom’ con otros ‘skins’. No hay pistas de Horizon Chase adaptadas a 16-bit ni banda sonora alusiva, solo los cuatro vehículos.

Esto es quizás lo más frustrante, porque no dudamos de la calidad de la trilogía Top Gear / Top Racer, pero hubiese sido grato un verdadero nuevo juego como lo promocionaron. De esta manera, ya que de los juegos originales solo se mantienen sus pistas, sería exactamente igual sumar los cuatro vehículos de Horizon Chase al menú seleccionable del primer Top Racer. No hay razón mayor para tener una cuarta casilla en el catálogo de juegos solo para elegir vehículos diferentes, sin más ni más.

A donde vamos sí necesitamos caminos

Los títulos desarrollados en los noventa por Gremlin Graphics contienen la esencia sintetizada de la que muchos se han inspirado en años recientes, al estilo de 80’s Overdrive. El primer Top Racer es el juego que la gran mayoría de jugadores recuerda, del mismo modo su banda sonora. Aquel estableció recorridos por 32 pistas alrededor del mundo en diferentes horas del día. En donde también hay que tener en cuenta el consumo de combustible y entrar a pits si es necesario. Sus pistas, ahora bien, son realmente estrechas y el choque con la señalización en las curvas es un obstáculo común.

La fortuna de un juego inspirado en arcade y no en simulador, es que los autos de Top Racer se pueden estrellar, dar volteretas y seguir andando como si nada. La velocidad que alcanzan no es el todo agradable para los puristas del ‘framerate’, pues son versiones inalteradas de los juegos en 16-bit. Afortunadamente, la secuela Top Racer 2 mejoró varios aspectos de su predecesor. Aunque sacrificando la elección de cuatro autos diferentes por uno solo personalizable en partes compradas. A diferencia del primer juego, el modo para un jugador tiene la pantalla completa y no debe dividirla con la computadora.

Top Racer 2 contiene 64 pistas internacionales y estas son mejor diseñadas con variados climas, del mismo modo menos estrechas que las anteriores. Su sistema monetario invita a ahorrar para comprar mejores motores, neumáticos, aceleradores y partes del vehículo. Mismo que ahora da más vueltas en el aire tras los choques, pero entre más daño menos velocidad. Un máximo de dos jugadores en competitivo hacen de esta la experiencia ideal, si no fuese porque quitó los pits. Aunque la tercera entrega es la meritoria de opiniones mezcladas.

Después de recorrer el mundo entero, el límite es el espacio. Top Racer 3000 propone carreras interplanetarias lejos de la Tierra. Por alguna razón, el auto genérico luce inferior, aplastado y menos futurista de lo que debería. Los escenarios de otros mundos tampoco se diferencian mucho del planeta terrícola, si no es que con aspectos menos atractivos. Después de cada carrera, una nave espacial lleva nuestro auto al siguiente destino, mientras podemos comprar partes y mejorarlo con el dinero duramente ganado en las competencias. En lugar de gasolina hay energía y reparaciones recargables tipo F-Zero. Su multijugador para cuatro es su máximo aporte.

Abajo del podio

Además de modo contrarreloj como práctica y la posibilidad de crear copas de cuatro pistas en cualquiera de los juegos (todas están desbloqueadas desde el principio), está la opción de carrera rápida como un entorno más relajado. Aparte del inexistente cuarto juego, Top Racer Collection promociona una modalidad ‘online’ que tampoco pudimos probar. Fue imposible encontrar competidores en el ‘lobby’ de conexión hasta el momento de esta reseña, varios días después del lanzamiento del juego.

Si bien somos testigos de los juegos que hicieron memorable a la franquicia de juegos Top Gear, Top Racer Collection es uno de esos casos que solo opta por tomar lo funcional –en la medida que así sea– sin homenajear mucho la base que da vida misma a la compilación.

Top Racer Collection 7/10 Nota Lo que nos gustó - La música de Barry Leitch.

- Más de 100 pistas en la trilogía para escoger.

- Estados de guardado y creación de copas. Lo que no nos gustó - 'Crossroads', el inexistente cuarto nuevo juego.

- Ausencia total de los menús internos originales.

- Modo 'online' no funcional.

- Filtros de pantalla que no aportan. En resumen Top Racer Collection es una lección a las generaciones actuales pero no precisamente de forma positiva. Si hablamos sobre el trato que se le debe dar a juegos considerados clásicos -y de culto en Latinoamérica-, hay muchas decisiones refutables. Solo las pistas de los juegos originales son utilizadas, lo demás en cada uno es desechado y reemplazado por menús genéricos. Crossroads, promocionado como un cuarto juego completamente nuevo, es solo el primer Top Gear con cuatro autos de Horizon Chase, nada más. El 'online' de la compilación resulta vacío y sin jugadores. Los extras son escasos y no se ve mucho esfuerzo por rendir tributo a la otrora gran saga Top Gear. La trilogía sigue siendo excelente, pero merecía más cuidado su tratamiento actual.

Reseña hecha con una copia digital de Top Racer Collection para Nintendo Switch brindada por QUByte Interactive. El juego también está disponible en PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC (Steam).