Immortals Fenyx Rising: Mitos del Reino del Este – Impresiones

Antes de que debutara Immortals Fenyx Rising, Ubisoft confirmó que el juego recibiría tres expansiones después de su lanzamiento. Mientras que la primera (Un Nuevo Dios) añadió nuevos desafíos y misiones a la campaña principal, los posteriores dos consistirían en aventuras independientes de la historia del juego base. Sin embargo, la más llamativa sin lugar a duda era el segundo DLC: Mitos del Reino del Este. ¿La razón? A diferencia del juego base y los demás DLC, dejaba de lado la mitología griega para enfocarse en los mitos chinos.

Ahora que este DLC está a la venta y disponible para los poseedores del pase de temporada, ¿qué mejora con respecto al juego base? ¿Supone una experiencia novedosa? Para hacer las impresiones de Immortals Fenyx Rising: Mitos del Reino del Este, no solo jugamos la nueva campaña. También entrevistamos a Jiang An Qi, director asociado en Ubisoft Chengdu.

Primero que nada, los que posean Immortals Fenyx Rising no necesitan superar la campaña principal para disfrutar Mitos del Reino del Este. Tampoco es necesario estar familiarizado con la historia del juego base. En este sentido, esta expansión es 100% independiente.

Temáticamente, Mitos del Reino del Este es una bocanada de aire fresco. Más allá de la respetable decisión de despegarse del entrañable elenco del juego base, el dar espacio a una mitología que a duras penas ha sido explorada en la cultura popular es el fuerte de Mitos del Reino del Este. Esta se ve reflejada no solo en la historia —que hace referencia al mito de la creación de Nüwa y otras leyendas de la mitología china, pero con una caracterización de personajes más moderna—, sino en la banda sonora, los escenarios y el diseño de enemigos.

“Los mitos de China son muy importantes para nosotros y hay tantas historias asombrosas que están esperando ser adaptadas a juegos. Creamos un juego y una historia basada en un comprendimiento cultural que hemos vivido y ha moldeado cómo vemos el mundo. Los mitos que hemos recopilado ahí son una expresión de eso”. Jiang An Qi, director asociado en Ubisoft Chengdu

Desafortunadamente, la historia de Mitos del Reino del Este no es perfecta. En nuestra opinión, Ku falla en ser un protagonista cautivante dada su simpleza y la duración del DLC.

Según Jiang An Qi, Ku fue creado como un protagonista con el que los jugadores pudieran relacionarse. No obstante, sigue siendo el héroe de una historia con una perspectiva china:

“Ku es un humano impulsivo, pero con buenas intenciones, que busca ayudar a la diosa Nüwa a restaurar la humanidad. En Immortals Fenyx Rising: Mitos del Reino del Este, nos enfocamos en el viaje de autodescubrimiento de estos personajes —Ku, Nüwa y Gonggong— y los temas del deber y el sacrificio”. Jiang An Qi, director asociado en Ubisoft Chengdu

Si bien dichos elementos están presentes en Mitos del Reino del Este, el juego es incapaz de desarrollarlos correctamente por su corta duración. Para la importancia que tiene, el arco del dios Gonggong —que hace acto de presencia en la segunda mitad del título— se siente muy súbito y forzado. Estos problemas de ritmo narrativo vienen de la mano con el diseño del mundo abierto. Si bien sigue siendo grande, resulta mucho más linear que el del juego base.

A pesar de lo anterior, hay aspectos a resaltar. Incluso si Ku resulta un protagonista no tan entrañable como Fenyx, su relación con Nüwa —caracterizada como una madre sobreprotectora— es una analogía a la independencia que los hijos anhelan. Sin embargo, la rebeldía de Ku no compromete su respeto hacia Nüwa o su deseo de enorgullecerla.

En lo que respecta a jugabilidad, Mitos del Reino del Este no destaca con respecto al juego base. Aunque poseen diferentes nombres y algunas animaciones nuevas referentes al estilo Wushu, las habilidades de Ku son exactamente las mismas que las Fenyx. Si bien esto es parcialmente bueno, ya que no aliena a los que superaron la campaña del juego base, resulta triste que Mitos del Reino del Este se sienta como más de lo mismo. Esto no solo aplica al combate, sino a la exploración y los rompecabezas repartidos a lo largo del mundo abierto.

Sin embargo, Mitos del Reino del Este tiene un gran acierto en lo que respecta a su sistema de combate. En nuestra pasada entrevista con Scott Phillips, el director de Immortals Fenyx Rising dio a conocer que una de las principales inspiraciones detrás del sistema de combate fue Devil May Cry. Aunque esto era evidente en el juego base, resulta mucho más explícito en el segundo DLC por medio del sistema de Sellos Celestiales. Aunque no tan complejo, ya que no requiere variedad, este funciona como el medidor de estilo de los juegos de Capcom. Al subir de rango, los ataques y demás habilidades de Ku son potenciados.

Este sistema es uno de los elementos que debe estar presente y ser pulido en una secuela. Con el fin de hacer el combate más gratificante y profundo, deberían tomar una página directamente del manual de Devil May Cry y hacer que el medidor suba con respecto a la variedad de combos. A diferencia de los juegos de Capcom, en el que el estilo influye en la calificación de las misiones, los jugadores serían recompensados con bonificaciones de ataque.

Si los que gozaron con Immortals Fenyx Rising buscan más de lo mismo, no tienen pierde con Mitos del Reino del Este. Sin embargo, ha de aplaudirse el cambio de ambientación y la adición de los Sellos Celestiales. En estos se haya la oportunidad de ampliar el sistema de combate. E incluso si no presenta grandes innovaciones, Mitos del Reino del Este nos hacer cruzar los dedos para que esta no sea la última vez que Ubisoft nos lleve a explorar la mitología china.

Impresiones hechas con una copia digital de Immortals Fenyx Rising para PC y su respectivo pase de temporada brindados por Ubisoft Latinoamérica.