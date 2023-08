Immortals of Aveum – Reseña

¿Y si en Call of Duty combatieran con magia en lugar de armas de fuego? ¿Si ese helicóptero de combate fuera en realidad un dragón? Según cuenta Bret Robbins —fundador y director de Ascendant Studios— esa fue la idea que sirvió como semilla al primer juego de su estudio. En esta reseña vamos a conocer más de este título llamado Immortals of Aveum y si el resultado final es más que un simple “CoD con magia”.

De hecho, comencemos respondiendo eso directamente. Puede que la idea inicial fuera llevar la acción de la popular saga bélica de Activision a un mundo de alta fantasía, pero la obra que llegó a nuestras manos tiene una estructura y jugabilidad muy diferentes a la de esos títulos. Es antes que nada una historia para un solo jugador, sin componente multijugador, que se desarrolla en un mundo semiabierto en lugar de niveles independientes.

Si tuviéramos que comparar Immortals of Aveum con una popular serie de juegos de disparos en primera persona no sería con Call of Duty, sino con con las más recientes entregas de Doom. En este título no estamos buscando cobertura constantemente. Estamos moviéndonos a toda velocidad por las arenas de combate saltando de enemigo en enemigo, usando habilidades especiales para protegernos de sus ataques y rellenando nuestras provisiones de curaciones y magia constantemente. La acción es rápida e intensa.

¿Cuándo terminará la Guerra Eterna?

Pero nos estamos adelantando. Ni siquiera hemos hablado de la historia del juego. Aveum es un mundo que vive en constante conflicto. Cuando la apropiadamente llamada Guerra Eterna entre los reinos de Lucium y Rasham llega a la empobrecida región de Saren, el joven Jak descubre que es un Triarca, un Magnificente capaz de controlar los tres tipos diferentes de magia. De inmediato es reclutado para luchar del lado de Lucium y se convierte en un candidato para formar parte de los Inmortales, la única fuerza élite que puede detener al tirano Sandrak antes de que controle el mundo… o lo destruya.

¿Triarcas? ¿Magnificentes? Esos son solo un par de los nombres propios cuyo significado tendremos que aprender para entender la trama. Sí, esta es una de esas historias de fantasía cuya mitología y trasfondo está llena de nuevos conceptos y “palabras raras”. Los fanáticos de las novelas de fantasía saben muy bien de qué estamos hablando. Pero a pesar de las nuevas ideas, Aveum y sus personajes resultan terriblemente familiares.

No lo decimos solamente porque Immortals of Aveum cuenta con la participación de estrellas de Hollywood prestando sus apariencias y voces en inglés a los protagonistas. Tiene grandes nombres como Gina Torres, Lily Cowles y Darren Barnet, a quien veremos en la película de Gran Turismo. Lo decimos porque son bastante arquetípicos. Tenemos a la comandante super seria, al soldado gracioso y a un protagonista que solo habla con ironía, como si se creyera más inteligente que todos los demás. A pesar de ser una historia inspirada en la era medieval, los personajes tienen una forma de hablar moderna y descomplicada que no encaja con el resto de su mundo. Es algo muy común en las películas hollywoodenses de fantasía.

La personalidad de Jak, el personaje principal, se volvió fastidiosa en ocasiones. ¿Han visto que muchos critican a las películas del Universo Cinematográfico de Marvel por tener diálogos cómicos y chistes en momentos dramáticos? Eso no nos molestó en las dos horas que suelen durar esas películas, pero lo hizo en las más de 15 horas de esta aventura. Es como si no pudiera haber sinceridad emocional, como si Jak tuviera la necesidad patológica de “romper la tensión” con un comentario sarcástico o autorreferencial cada cinco minutos.

A pesar de esto, en esta reseña no queremos decir que la trama de Immortals of Aveum sea mala. Pero sí que está desaprovechada. Nos tuvo bastante entretenidos con sus constantes giros en la trama e interacciones entre personajes. Aunque comienza como una clásica historia de “el bien contra el mal”, en cada capítulo descubrimos más secretos sobre el pasado y la realidad del mundo que nos hace dudar si realmente somos los buenos o si pueden haber “buenos” en la Guerra Eterna. Eso no está nada mal, pero se queda en lo superficial. Un personaje explica por qué nuestro bando es tan fascista como los rivales y tiene razón. Pero es un personaje terciario cuyas palabras no trascienden mucho.

Magos de Batalla

Por supuesto, buena parte de todo ese complejo ‘lore’ existe para apoyar la jugabilidad. Es aquí que este título realmente brilla. Como ya dijimos, el combate es rápido, intenso y nos pide tomar decisiones muy interesantes en medio de los vistosos tiroteos mágicos. Tenemos que priorizar oponentes, buscar recursos, cambiar al arma adecuada en el momento adecuado y mantener un mapa mental del campo de batalla para no dejar de movernos.

Los tres tipos de magia —azul, roja y verde— son equivalentes a rifles, escopetas y ametralladoras. Hay docenas de sellos que permiten personalizarlas con mayor o menor poder, velocidad de disparo y capacidad de munición. También contamos con arboles de habilidad, hechizos y tótems que hacen más dinámica la acción. Aunque la variedad de enemigos no es muy alta, son suficientes para ofrecernos combinaciones interesantes en cada enfrentamiento. El juego termina antes de que estos sistemas se puedan sentir repetitivos. Si quedaron con ganas de más, hay mucho qué hacer en el posjuego, incluyendo la cacería de seis poderosos jefes opcionales.

La exploración también es un elemento importante de Immortals of Aveum, pero no está tan bien trabajado como el combate y se siente innecesario. El camino principal de la aventura es bastante lineal y podemos seguir el indicador del objetivo sin preocuparnos por nada más. Si nos detenemos para apreciar los bellos paisajes, descubrimos cortos caminos secundarios y acertijos ambientales —usualmente de encontrar switches de colores a los que dispararles— que desbloquean cofres con recursos o incluso con sellos raros y poderosos.

No es posible resolver algunos de esos acertijos la primera vez que los encontramos porque no tenemos el hechizo necesario. Cuando adquirimos habilidades como la de usar refractores o un látigo mágico para alcanzar lugares lejanos, el juego nos dice que podemos regresar a áreas superadas para explorarlas, pero la trama no da espacio para ello. Todo lo que ocurre es tan urgente que abandonar la Guerra Eterna por cinco minutos para buscar un cofre se siente como un crimen.

Solo cuando terminamos el juego sentimos que era adecuado devolvernos para explorar Aveum. Así descubrimos que los puzles y retos opcionales pueden ser bastante divertidos. Es una lástima que se sientan tan fuera de lugar durante la aventura principal.

Que bonito es Aveum, lástima que lo estemos destruyendo

Tal vez la exploración de los escenarios no sea un verdadero pilar de juego, pero su espectacularidad sí lo es. Las montañas, templos y cuevas que recorremos son muy hermosos y las explosiones de colores vivos en medio de los tiroteos realmente llaman la atención. Escalar un coloso móvil en medio de un bombardeo ya no resulta tan impresionante como hace unos años —hemos pasado por docenas de momentos similares en otros juegos— pero no se puede negar lo bien que luce todo.

Aunque estos no son los gráficos de más calidad que hemos visto, lucen muy bien. Como nos prometió el director de VFX Joe Hall en nuestra entrevista, el poder del motor Unreal Engine 5 permite disfrutar de festivales de efectos especiales e iluminación casi sin ralentizaciones. Por eso resulta decepcionante que el juego “sufra” durante un par de segundos al cargar algunas áreas y que las secuencias de video estén a 30 fps. El resto del juego corre a 60 fps bastante estables.

Pero sí hay un problema grave a nivel técnico. Immortals of Aveum es demasiado oscuro, tanto que hay áreas en que literalmente no podemos ver el camino a seguir. Esto definitivamente es un ‘bug’ que afecta al menos la versión de PS5 en ciertos televisores sin importar si tiene o no el HDR activado. Las versiones de PC parecen lucir bien. Actualizaremos esta reseña si esto es corregido con un parche después de su lanzamiento.

Podemos finalizar esta reseña diciendo que Immortals of Aveum es un juego bastante divertido y lo recomendamos a los amantes de los juegos de disparos en primera persona más veloces e intensos. A quienes disfrutan más Doom que Call of Duty. Las mecánicas de exploración y puzzles podían estar mejor implementadas. También es triste que la historia, su mundo y personajes sean algo decepcionantes, sobre todo por el potencial que tenían.

Pero, para ser sinceros, creemos que el mejor juego con ‘magos de batalla’ de este año sigue siendo el injustamente criticado Forspoken. Ese es un juego que merece mucho más amor del que recibió y que también saca a relucir su genialidad en su posjuego.

Immortals of Aveum 7.4/10 Nota Lo que nos gustó - Los intensos combates y sistemas de magia.

- Espectaculares y coloridos efectos especiales.

- Excelente trabajo de voces en inglés.

- El diseño de personajes, armaduras y arquitectura. Lo que no nos gustó - Un grave 'bug' de iluminación que no había sido solucionado en el lanzamiento.

- La exploración y acertijos opcionales no encajan bien en el desarrollo.

- El humor a veces desentona con momentos serios de la narrativa.

- Giros en la trama predecibles y temas antibélicos desaprovechados. En resumen Estamos muy cansados de los escenarios bélicos modernos en los juegos de disparos en primera persona. En ese sentido, Immortals of Aveum resulta muy refrescante y amamos que no tenga microtransacciones ni elementos innecesarios de 'live-service'. Este mundo nos presenta escenarios muy bellos que explotan en colores vivos y efectos especiales muy llamativos durante sus intensas y entretenidas batallas, pero no se destaca tanto en su historia por culpa de una narrativa estereotípica, temáticas desaprovechadas y un manejo muy hollywoodense del humor que no siempre encaja bien en la trama. Esta es una aventura que los mantendrá muy entretenidos durante más de 15 horas y con suficiente contenido interesante para quienes quieren seguir explorando Aveum tras su final. No es nada especial, pero nos dejó un buen sabor de boca.

Reseña hecha con una copia digital de Immortals of Aveum para PlayStation 5 brindada por EA. Este juego ya está disponible para PS5, Xbox Series X|S y PC.