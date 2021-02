Japan Fighting Game Publishers Roundtable: todos los anuncios de la segunda edición

El 31 de julio del 2020, los desarrolladores de juegos de pelea en Japón se unieron en una transmisión llamada Japan Fighting Game Publishers Roundtable. En esta mesa redonda de desarrolladores de juegos de pelea se discutió el futuro del género,mientras cada una de las compañías compartía las noticias más recientes de sus juegos de pelea.

Ahora con la con la segunda edición de Japan Fighting Game Publishers Roundtable, los fanáticos de los juegos de pelea tienen sus ojos puestos nuevamente en el país del sol naciente para conocer que sorpresas Capcom, ARIKA, Arc System Works, Koei Tecmo y Bandai Namco tienen entre las manos.

¿Cuáles fueron los anuncios compartidos en Japan Fighting Game Publishers Roundtable?

Antes de comenzar con los anuncios de la transmisión, cada uno de los invitados a la mesa redonda compartió sus experiencias laborales bajo la nueva normalidad. Luego cada uno de los desarrolladores invitados a Japan Fighting Game Publishers Roundtable expreso sus expectativas sobre el futuro del juego en línea, la forma en la que serán los eventos o torneos durante la época actual y la posibilidad de una mesa redonda presencial.

Bandai Namco ** Es el nuevo personaje de la cuarta temporada de Tekken 7

Harada, durante su intervención en Japan Fighting Game Publishers Roundtable, compartió un breve adelanto que muestra al próximo personaje de Tekken 7. Lo único que se conoce del nuevo personaje femenino de Tekken 7 es que es la Primera Ministra de Polonia, en el universo del juego.

Arika ha revelado Fighting EX Layer: Another Dash

La desarrolladora japonesa espera actualizar el juego con un ‘netcode’ basado en ‘rollback’ después del lanzamiento.

Arika ha sorprendido a los espectadores de la Japan Fighting Game Publishers Roundtable con el anuncio de Fighting EX Layer: Another Dash. Este será un juego independiente al que ya está disponible para PlayStation 4, Steam y arcade. Fighting EX Layer: Another Dash tendrá un sistema de pelea totalmente diferente al de la versión que ya está disponible. Por último, Arika comunicó que más información sobre este juego será revelada el 1 de abril.

SNK sorprendió con dos adelantos y una colaboración

Qué personaje de Guilty Gear llegará a Samurai Shodown. ¿Será Anji, Baiken o Jhonny?

SNK fue de las desarrolladoras con anuncios más interesantes durante la transmisión. Esto debido a que adicional al tráiler que reveló a Chizuru Kagura com personaje jugable en KOF XV, los fanáticos de la desarrolladora de Osaka recibieron el tráiler de Cham Cham, un adelanto de SNK VS. CAPCOM: The Match of the Millennium y el anuncio de una colaboración entre SNK y Arc System Works. Esta traerá a Samurai Shodown un personaje de la franquicia Guilty Gear como personaje jugable.

Cham Cham en Samurai Shodown

SNK VS. CAPCOM: The Match of the Millennium

Arc System Works presentó el último personaje jugable de Guilty Gear -STRIVE-

Durante la charla del comienzo Arc System Works confirmó que Guilty Gear -STRIVE- tendrá, al igual que Tekken 7, un indicador para saber si la conexión del oponente es LAN o Wi-Fi. Adicionalmente, la desarrolladora japonesa reveló el adelanto de I-No. Ella será el último personaje jugable de la plantilla de personajes básica de Guilty Gear -STRIVE-. Para conocer más sobre este anuncio, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

En cuanto a Capcom, ellos solo replicaron la información que revelaron hace una semana cuando presentaron a Dan y a Rose. Es así, que estos fueron los anuncios más relevantes de la segunda edición de Japan Fighting Game Publishers Roundtable.

Fuente: Transmisión oficial de Japan Fighting Game Publishers Roundtable en el canal de Twitch de Bandai Namco US