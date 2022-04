Como se ha vuelto tradición, Billbill-kun del foro francés Dealabs ha filtrado cuáles serán los juegos que el servicio por suscripción PS Plus (PlayStation Plus) nos ofrecerá para que agreguemos a nuestras bibliotecas en mayo de 2022.

De acuerdo al informante, estos son los títulos que llegarían el martes 3 de abril de 2022:

FIFA 22 (PS4 – PS5)

Tribes of Midgard (PS4 – PS5)

Curse of the Dead Gods (PS4)

FIFA 22 es la más reciente entrega de juegos de fútbol de EA Sports. Pueden leer nuestra reseña aquí.

Tribes of Midgard es un RPG multijugador de supervivencia inspirado en la mitología nórdica.

Por último tenemos Curse of the Dead Gods, un juego de acción ‘roguelike’ que fue comparado con Hades cuando fue lanzado.

Aunque no dudamos que FIFA 22, Tribes of Midgard y Curse of the Dead Gods definitivamente serán los juegos de PS Plus (PlayStation Plus) en mayo de 2022, estaremos pendientes para informar tan pronto se haga el anuncio oficial.

Esta debería ser la penúltima oferta de este servicio antes de su reestructuración para ofrecer nuevos beneficios y niveles de suscripción a partir del 13 de junio de 2022. Esto haría que PS Plus sea más similar a Xbox Game Pass.

Fuente: Billbill-kun en Dealabs