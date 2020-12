Jugando PlayStation 5 en un Game Boy Micro

Ah, la novena generación, cuanto poder gráfico y ‘ray tracing’, esa velocidad con la que cargan los juegos y todos los que se pueden dejar congelados para aplicar la multitarea hasta en esta actividad lúdica. Solo usuarios con televisores 4K le pueden sacar realmente provecho a una consola de nueva generación, ¿pero qué hay de especial en ello que no se haya visto ya?

Es aquí donde entra quizás la forma más original y a la vez menos práctica de jugar con una consola PlayStation 5: utilizar la pequeña pero estilizada pantalla del Game Boy Micro.

El proceso, sin embargo, no es tan fácil si no se cuentan con los implementos necesarios. Como bien se expone en el canal de YouTube, The Retro Future, es necesario un adaptador especial para Game Boy Advance (un tanto raro y costoso -120 libras esterlinas-) que se inserta en la ranura de los cartuchos y cuenta con entradas de audio y video. Como por supuesto las consolas modernas ya no hacen uso de cables RCA sino exclusivamente de salidas HDMI, a su vez es obligatorio el uso de un convertidor de Audio/Video a HDMI, conectando con el respectivo cable el PS5 al convertidor.

Se enciende el Game Boy Micro, así como la consola PlayStation 5 y… ¡voilá!

Sobra advertir que los botones del Game Boy Micro no se pueden usar, únicamente los de volumen y la pantalla. Lo demás del PS5 se controla igualmente con el DualSense, pero por lo demás, la portátil funciona perfectamente como receptor de la señal de video. Cualquiera diría que los juegos lucen terrible, pero no es tan así, se puede decir que se defiende a la altura el último hijo de la familia Game Boy.

Cuando Game Boy Micro salió al mercado en septiembre del 2005, ya Nintendo DS llevaba algunos meses en el mercado con su novedosa pantalla táctil, así que este último respiro de vida para GBA resultó un tanto opacado. En la actualidad se ha valorizado gracias al auge de las consolas retro, pero si bien algunas personas con manos grandes no sienten mucho aprecio por Game Boy Micro, es el mejor exponente de verdadera portabilidad (cabe en un bolsillo) y calidad de software por parte de Nintendo.

A pesar de tener una pantalla más pequeña que el modelo original de GBA o que GBA SP, justamente eso brinda una resolución de pixeles perfectos y colores más vivos en los juegos de Game Boy Advance (Game Boy/Game Boy Color no son compatibles).