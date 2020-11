Solo han pasado unos días desde que el popular juego de baile Just Dance 2021 llegó al mercado y ya están hablando de las primeras canciones DLC que llegarán al juego. Lo curioso es que una de ellas resulta bastante inesperada.

Mediante una publicación hecha en la cuenta oficial del juego en Twitter, Ubisoft anunció que Just Dance 2021 tendrá una colaboración con League of Legends mediante la canción Drum Go Dum del grupo K/DA.

Let me show you what you been missing. 🥁#KDA x #JustDance2021 pic.twitter.com/FdPnMS9h1m — Just Dance 2021 (@justdancegame) November 24, 2020

K/DA es un grupo ficticio de K-pop conformado por cuatro populares personajes de League of Legends: Ahri, Evelynn, Akali y Kai’Sa. En realidad, las voces se las ponen las cantantes Soyeon, Miyeon, Bea ‘Beer’ Miller y Jaira ‘Wolftyla’ Burns.

Este grupo ya cuenta con varios éxitos, como POP/STARS —el ‘single’ que les sirvió de debut en 2018— y MORE. Resulta curioso que no se haya anunciado ninguna de estas canciones de K/DA para Just Dance 2021, sino una que todavía no es tan popular. Por cierto, pueden escucharla a continuación.

No descartamos que las demás canciones de K/DA también aparezcan en el juego, pero de momento no se ha dicho nada al respecto.

Por cierto, nosotros contamos con la ayuda de una diseñadora de modas para analizar el ‘look’ de estos personajes. Pueden leerlo aquí.

Todavía no sabemos cuándo se lanzará Drum Go Dum en Just Dance 2021.

Fuente: cuenta oficial de Just Dance en Twitter