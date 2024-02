Propietario de FromSoftware adquiere Acquire, desarrollador de Octopath Traveler

Kadokawa Corporation, compañía propietaria de FromSoftware (Dark Souls, Elden Ring), ha adquirido al estudio desarrollador Acquire por una suma no revelada. Fundado en 1994, Acquire ha trabajado con subsidiarios de Kadokawa como FromSoftware en la serie Tenchu, así como Spike Chunsoft en Way of the Samurai. En 2018, Acquire subió en popularidad gracias al RPG codesarrollado y distribuido por Square Enix: Octopath Traveler y su secuela de 2023.

De acuerdo con un comunicado por parte de Kadokawa sobre esta adquisición:

«Para fortalecer la habilidad de crear propiedades intelectuales en juegos como parte de nuestra estrategia de negocios, tenemos que hacer de Acquire nuestro completo subsidiario. Al adquirir la compañía, que ha producido varios juegos con millones de ventas, esperamos generar sinergias con nuestros subsidiarios actuales, fortalecer nuestras capacidades de planeación y desarrollo, y mejorar nuestro catálogo de juegos para consolas.»

Octopath Traveler marcó un precedente en la industria al introducir el estilo visual HD-2D. Aplicado por Square Enix en otros de sus juegos y un término debidamente registrado. Más de 4 millones de unidades vendidas respaldan a la franquicia en consolas, PC y un ‘free-to-play’ en móviles más generoso que monetariamente ambicioso.

Square Enix no se ha comunicado al respecto y se desconoce la posición de Octopath Traveler como marca en futuros proyectos.

El amplio éxito de Elden Ring generó un descenso natural en ventas durante 2023 para Kadokawa, mientras que Armored Core 6: Fires of Rubicon contribuyó más allá de las expectativas. El DLC de Elden Ring, Shadow of the Erdtree, continúa sin fecha de lanzamiento pero se espera este mismo año. Por su parte, Tencent desarrolla un título móvil de Elden Ring.

Spike Chunsoft lanzará Shiren the Wanderer 6 durante el cuarto trimestre del año fiscal.

Fuente: GamesIndustry