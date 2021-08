Presentado en The Future of Gaming junto con muchos otros títulos que debutarían en PS5, Kena: Bridge of Spirits es el primer juego del estudio de animación Ember Lab. Aunque en los meses posteriores no se ha revelado mucha información, este proyecto ‘third party’ es uno de los juegos más esperados de 2021 para los usuarios de PlayStation. Al fin y al cabo, si bien no será un exclusiva, Kena: Birdge of Spirits está diseñado con el ‘hardware’ de PS5 en mente.

A continuación, listaremos todo lo que se sabe del título. Esto va desde la historia hasta la jugabilidad de Kena: Birdge of Spirits y cómo se diferenciará entre las versiones de PS5 y PS4. ¡No olviden que este artículo será actualizado en la medida que se revele nueva información!

¿Cuándo será el lanzamiento de Kena: Bridge of Spirits?

Después de varios aplazamientos, la fecha de lanzamiento de Kena: Bridge of Spirits estaba programada para agosto. Sin embargo, faltando pocas semanas para el estreno, Ember Lab aplazó la fecha de lanzamiento de Kena: Bridge of Spirits hasta el 21 de septiembre.

¿A qué plataformas llegará?

El juego llegará a PlayStation 5, PlayStation 4 y PC vía Epic Games Store.

¿Ya se puede reservar?

Sí, Kena: Bridge of Spirits ya puede reservarse en PlayStation Store y Epic Games Store. Los jugadores interesados pueden elegir entre la edición estándar y digital deluxe.

Edición estándar

La versión para PS4 y PS5 de Kena: Bridge of Spirits

Edición digital deluxe

La versión para PS4 y PS5 de Kena: Bridge of Spirits

Banda sonora digital del juego

Báculo digital deluxe

Apariencias doradas para los Rot

Sin importar cuál edición reserven, los jugadores recibirán un ‘set’ de sombreros para los Rot.

Diferencias entre las versiones de PS4 y PS5

Gracias a su superior tecnología, la versión para PS5 de Kena: Bridge of Spirits gozará de una presentación gráfica superior a la de su versión para la consola de octava generación de Sony. Esto se traduce a la capacidad de renderizar vegetación más densa y los 100 Rot que podrán acompañar a Kena. Por supuesto, el SSD de PlayStation 5 hará el que el juego cargue mucho más rápido que la versión para la consola de octava generación. Con el fin de que el juego corriera bien en PS4, Ember Lab tuvo que reducir y recortar ciertos elementos gráficos.

Otra particularidad de la versión para PS5 de Kena: Bridge of Spirits es cómo utilizará la retroalimentación háptica del control DualSense. En una entrevista con Game Informer, Mike y Josh Grier —fundadores de Ember Lab— mencionaron que los jugadores podrán sentir la resistencia del arco cuando jalen la cuerda y distinguir en cuál mano sostienen un Rot.

¿De qué tratará la historia de Kena: Bridge of Spirits?

La historia de Kena: Bridge of Spirits sigue a la joven Kena, una guía espiritual en medio de una cruzada para encontrar un templo en las montañas. Su búsqueda la lleva a una aldea abandonada en medio del bosque, donde encuentra un grupo de espíritus malvados. Tras el enfrentamiento, la protagonista conoce a los espíritus hermanos Saiya y Beni. Estos piden ayuda a Kena para detener a su hermano Taro. En su aventura, la guía espíritual contará con la ayuda de las criaturas conocidas como Rot. Estas la ayudarán en la exploración y combate.

¿Cómo será la jugabilidad de Kena: Bridge of Spirits?

Ember Lab define Kena: Bridge of Spirits como un juego de acción y aventura con un énfasis en resolución de rompecabezas y exploración. El estudio ha señalado a The Legend of Zelda y Dark Souls como sus principales inspiraciones detrás de la jugabilidad de Kena: Bridge of Spirits , aunque la influencia de Pikmin también es evidente. En lo que respecta al combate, este será en tiempo real. La protagonista podrá utilizar su báculo para hacer ataques ligeros, pesados y cargados. También podrá emplear habilidades mágicas a distancia. A medida derrote enemigos, Kena podrá mejorar su arsenal. Una de estas mejoras será el mencionado arco.

Por supuesto, la protagonista también podrá defenderse por medio de la habilidad Pulso. Esta creará un escudo que puede hacer que los enemigos tambaleen si se activa antes de que impacten sus ataques. No obstante, Pulso también servirá para resaltar pistas y activar objetos de interés. De esta forma, será una habilidad vital a la hora de resolver rompecabezas.

Ahora, estas no son las únicas herramientas que influenciarán el combate y la exploración. Las criaturas conocidas como los Rot ayudarán a Kena a resolver rompecabezas moviendo objetos. También serán importantes durante los combates, en los que podrán distraer enemigos y conceder propiedades especiales a los ataques de Kena. Sin embargo, estas criaturas no se unirán a la pelea hasta que la protagonista no cause una cantidad de daño determinada.

¿En cuánto tiempo puede completarse?

Tanto en materia de jugabilidad como de historia, Kena: Bridge of Spirits luce prometedor.

En una entrevista con Game Informer, Josh Grier reveló que Kena: Bridge of Spirits no será largo. No especificó cuántas horas, pero dijo que podrá superarse en un fin de semana.

¿Cuáles son los requisitos para jugar Kena: Bridge of Spirits en PC?

Requisitos mínimos para jugar Kena: Bridge of Spirits en PC

Sistema operativo: Windows 7/8.1/10 de 64 bits

Windows 7/8.1/10 de 64 bits Procesador: AMD FX-6100 / Intel i3-3220 o equivalente

AMD FX-6100 / Intel i3-3220 o equivalente Memoria: 8 GB de RAM

8 GB de RAM Almacenamiento: 25 GB

25 GB DirectX: Versión 11

Versión 11 Tarjeta gráfica: AMD Radeon HD 7750 / NVIDIA GeForce GTX 650 o equivalente

Requisitos recomendados para jugar Kena: Bridge of Spirits en PC

Sistema operativo: Windows 7/8.1/10 de 64 bits

Windows 7/8.1/10 de 64 bits Procesador: AMD Ryzen 7 1700 / Intel i7-6700K o equivalente

AMD Ryzen 7 1700 / Intel i7-6700K o equivalente Memoria: 16 GB de RAM

16 GB de RAM Almacenamiento: 25 GB

25 GB DirectX: Versión 11

Versión 11 Tarjeta gráfica: AMD RX Vega 56 / NVIDIA GTX 1070 o equivalente

¡Este artículo será actualizado a medida que se revele más información!