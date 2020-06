PS5: todos los juegos revelados en The Future of Gaming

Durante los últimos meses, Sony Interactive Entertainment ha estado compartiendo información sobre su próxima consola: PlayStation 5. Mientras que sus especificaciones fueron reveladas en marzo, el control que llegará con la consola fue presentado en abril. Hoy, los fanáticos de la marca conocieron su primer listado de juegos para PS5.

A continuación encontrarán todos los juegos revelados en la presentación The Future of Gaming, tanto los exclusivos como los ‘third party’, y todo lo que se sabe hasta la fecha.

Grand Theft Auto V

La última entrega de la franquicia Grand Theft Auto llegará a PlayStation 5 en la segunda mitad de 2021. ¿Lo mejor de todo? Gozará de varias mejoras técnicas y gráficas.

Como si lo anterior no fuera suficiente, Sony ha informado que los usuarios de PS5 con una membresía de PlayStation Plus recibirán GTA Online 100% gratis durante los primeros tres meses después del lanzamiento de la consola. ¡Los usuarios de PlayStation 4 tampoco se quedarán afuera! Desde hoy, todo aquel que posea GTA Online para PS4 recibirá 1 millón de dólares mensuales dentro del juego hasta el lanzamiento de Grand Theft Auto V en PS5.

Spider-Man: Miles Morales

Por medio de un asombroso ‘teaser’, Insomniac Games ha presentado un poco de jugabilidad de la secuela del aclamado Marvel’s Spider-Man. Llegará como una exclusiva de PlayStation 5 a finales de 2020. En otras palabras, será un título de lanzamiento de la consola.

Gran Turismo 7

Un tráiler ha mostrado un poco de la presentación, la jugabilidad y la interfaz de los menús del próximo Gran Turismo. Llegará como una exclusiva de PS5. No tiene fecha de lanzamiento.

Ratchet & Clank: Rift Apart

¡El dúo dinámico de Insomniac Games está de vuelta y ambos serán protagonistas de una aventura interdimensional en la próxima generación de PlayStation! Además de gozar del sistema de combate en tercera persona característico de la franquicia, Ratchet contará con una nueva opción de movilidad en la forma de portales que aparecen aleatoriamente.

Desafortunadamente, el dúo se verá separado a causa de la crisis interdimensional. Según parece, Clank deberá confiar en una nueva aliada proveniente de un futuro distópico futuro.

Project Athia

De la mano de Square Enix y Luminous Productions, Project Athia llevará a los jugadores a mundo fantástico y peligroso. Por fortuna, parece que la protagonista podrá controlar la naturaleza y gozará de gran agilidad. ¡Todo lo necesario para sobrevivir!

Project Athia será una exclusiva para PlayStation 5. Aún no tiene fecha de lanzamiento.

Stray

En la piel de un gato, los jugadores deberán explorar una ciudad únicamente habitada por robots y encontrar el camino de vuelta a casa. Annapurna Interactive y BlueTwelve Studio son los responsables detrás de este curioso proyecto. Llegará como una exclusiva de PS5 en 2021.

Returnal

De la mano de Housemarque Games, este título de disparos en tercera persona pondrá a los jugadores en los zapatos de una astronauta atrapada en un bucle temporal. Cada vez que muera, la protagonista deberá comenzar de nuevo. Sin embargo, el mundo cambiará con cada reinicio. ¿Podrá hallar la respuesta para romper el bucle? ¿O el bucle la romperá?

Returnal llegará como una exclusiva de PlayStation 5. Aún no tiene fecha de lanzamiento.

Sackboy Big Adventure

Sumo Digital ha presentado un ‘spin-off’ de Little Big Planet. Este consistirá en un plataformero cooperativo para hasta cuatro jugadores con una estética basada en artesanías.

Sackboy Big Adventure será una exclusiva de PS5. Aún no tiene fecha de lanzamiento.

Destruction AllStars

¡Este no es tu típico derby de demolición! Lucid Games no solo ha dotado a su próximo título con una estética caricaturesca, sino con algunas mecánicas bastante únicas. Esto se debe a que la destrucción de los vehículos —que tendrán habilidades únicas— no será el final. Aunque indefensos, los pilotos podrán esquivar a sus oponentes y destruir sus vehículos.

Destruction AllStars llegará como una exclusiva de PS5. Aún no tiene fecha de lanzamiento.

Kena: Bridge of the Spirits

Desarrollado por Ember Lab, este título de acción y aventura contará una historia de redención. En lo que respecta a jugabilidad, Kena podrá utilizar ataques a corto y largo alcance. También podrá hacer ‘parries’. A lo largo de la aventura, contará con la ayuda de los espíritus conocidos como Rot. Estos serán importantes para manipular el entorno y resolver puzles.

Kena: Bridge of the Spirits será una exclusiva de PS5. Aún no tiene fecha de lanzamiento.

Goodbye Volcano High

Ambientado en un mundo habitado por dinosaurios antropomórfico, esta aventura gráfica se enfocará en un grupo de adolescentes y su último año de escuela secundaria.

Goodbye Volcano High llegará como una exclusiva de PlayStation 5 en 2021.

Oddworld Soulstorm

¡La esperada continuación de la franquicia Oddworld está en el horizonte! Por primera vez, Oddworld Inhabitants ha compartido jugabilidad de Oddworld Soulstorm. Aunque similar a la de las primeras entregas de la serie, en las que Abe debe rescatar a sus compañeros Mudokons y guiarlos para evitar que mueran, esta entrega será mucho más rápida. No menos importante, esta secuela le sacará el jugo a PS5 para entregar el Oddworld más grande e impresionante.

Oddworld Soulstorm llegará a PS4 y PS5. Aún no tiene fecha de lanzamiento.

Ghostwire: Tokyo

Después de un año de ser anunciado en E3 2019, Bethesda Softworks por fin han mostrado jugabilidad del próximo proyecto de Tango Gameworks. Tras la misteriosa desaparición del 99% de la población de Tokio, los jugadores —convenientemente en los zapatos de uno de los pocos que no se vio afectado por el extraño fenómeno— tendrá que que emplear un arsenal de habilidades sobrenaturales para detener una amenaza paranormal y salvar Tokio.

Como se puede apreciar, Ghostwire: Tokyo será un juego en primera persona. Si bien contará con elementos de terror en la forma de leyendas urbanas y criaturas del folclore japonés —tales como Amewarashi, Shiromuku y Kuchisake—, este será en esencia un título de acción.

Ghostwire: Tokyo llegará exclusivamente a PlayStation 5 en 2021.

Jett: The Far Shore

Este título pondrá a los jugadores a cargo de un éxodo interestelar. De ellos dependerá que su civilización sobreviva a los peligros de un nuevo mundo. Llegará a PS4 y PS5 a finales de 2020.

Godfall

Anunciado en The Game Awards 2019, este juego de acción con elementos RPG y multijugador cooperativo se ambientará en las ruinas de Aperion. En los zapatos de los últimos Caballeros Valorianos, los jugadores deberán abrirse paso a través de hordas de enemigos para llegar hasta el dios loco Macros. A medida que avancen, podrán encontrar nuevas armas y armaduras para personalizar el estilo de juego y apariencia de su avatar.

Godfall llegará a PlayStation 5 a finales de 2020. Será un título de lanzamiento de la consola.

Solar Ash

De los creadores de Hyper Light Drifter, Solar Ash llevará a los jugadores al Ultravacío. En sus viajes, encontrarán nuevas herramientas y habilidades que les ayudarán a recorrer los niveles.

Solar Ash llegará exclusivamente a PS5 en 2021.

Hitman III

IO Interactive aprovechó el marco de The Future of Play para presentar Hitman III. Ambientada después de los eventos de Hitman 2, esta secuela marcará el final de la trilogía.

En lo que respecta a jugabilidad, el Agente 47 aún podrá recorrer escenarios libremente para cumplir sus objetivos. No obstante, habrá más verticalidad en materia de exploración. Los jugadores también contarán con nuevas opciones de asesinato e infiltración.

Al igual que Hitman 2, la tercera entrega permitirá que los usuarios de los anteriores dos juegos trasladen su progreso. Hitman III contendrá toda la trilogía del Mundo del Asesinato.

Hitman III llegará a PS4 y PS5 en enero de 2021.

Astro’s Playroom

Este plataformero estará instalado en todas las unidades de PlayStation 5.

Little Devil Inside

De la mano de Neostream, este RPG de acción con elementos de supervivencia será una exclusiva de PlayStation 5. Todavía no tiene fecha de lanzamiento.

NBA 2K21

A través de un tráiler, 2K ha anunciado que NBA 2K21 será un título de lanzamiento de PS5.

Bugsnax

De los creadores de Octodad, este título llevará a los jugadores a la Isla Snaktooth. ¿Su misión? Resolver el misterio de los Bugsnax —criaturas mitad insecto, mitad bocadillo— utilizando las propiedades únicas que conceden al ser devorados. Llegará a PS4 y PS5 a finales de 2020.

Demon’s Souls

Sony ha revelado que BluePoint Games es el estudio encargado del rumoreado ‘remake’ de Demon’s Souls. Llegará como una exclusiva de PS5. Aún no tiene fecha de lanzamiento.

Deathloop

De la mano de Arkane Studios, este juego de disparos en primera persona pone a los jugadores en los zapatos de Colt. Atrapado en un bucle temporal, el protagonista se ha convertido en objeto de ocio de los habitantes de la isla Blackreef. Para desgracia de Colt, tal entretenimiento gira alrededor de su virtualmente eterna cacería a manos de los habitantes de la isla.

Para escapar del bucle, Colt tendrá que acabar con ocho objetivos. ¿La buena noticia? Tendrá a su disposición una variedad de armas y habilidades. ¿La mala? La asesina Julianna —también atrapada en un bucle temporal y controlada por otro jugador— irá en su cacería.

Deathloop llegará como una exclusiva de PS5 a finales de 2020. Será un título de lanzamiento.

Resident Evil Village

Los rumores eran verdad: Resident Evil 8 está en camino.

Ambientado unos cuantos años después de Resident Evil 7, los jugadores se pondrán una vez más en la piel de Ethan Winters. A pesar de haber sobrevivido a la pesadilla en el hogar de la familia Baker, la tragedia nuevamente asedia la vida de Ethan: Chris Redfield asesina a Mia, la esposa de Ethan. Con el fin de obtener respuestas, Ethan sigue a Chris hasta una aldea.

Como sugerían los rumores, esta nueva entrega se ambientará en un entorno rural y contará con elementos sobrenaturales. Al igual que Resident Evil 7, la camará será en primera persona.

Resident Evil Village llegará a PlayStation 5 en algún momento de 2021.

Pragmata

Por medio de un críptico tráiler, Capcom ha presentado otro de sus futuros proyectos. Llegará a PlayStation 5 en algún momento de 2022.

Horizon Forbidden West

La secuela del aclamado Horizon Zero Dawn será más grande en todo sentido. No solo tendrá nuevos escenarios, entre los cuales se pueden distinguir estructuras sacadas de grandes metrópolis como San Francisco y París, sino nuevos enemigos mecánicos. Por fortuna, Alloy contará con nuevas herramientas que serán vitales para detener un cataclismo global.

Horizon Forbidden West será una exclusiva de PS5. Aún no tiene fecha de lanzamiento.

PlayStation 5

¿Qué mejor forma de terminar la presentación que con la revelación oficial de PS5? Esta gozará de un diseño blanco y negro. Un tanto más estilizada que anteriores consolas de la familia PlayStation gracias a su forma ondulado. Se podrá escoger entre dos versiones:

PS5 – Equipado con un lector de discos Ultra HD Blu-ray

– Equipado con un lector de discos Ultra HD Blu-ray PS5 Digital Edition – Sin un lector de discos Ultra HD Blu-ray

En los paquetes básicos, ambas versiones llegarán con la consola y un mando DualSense. Sin embargo, los usuarios también podrán hacerse con periféricos como la estación de carga para los controles, la cámara HD, la diadema Pulse 3D y un control remoto.

Por el momento se desconoce cuánto costarán las dos versiones de PlayStation 5.

¿Cuál es el juego que más estás esperando de este listado? ¿Cuál es el que menos te gustó? ¡No dudes en mencionarlos en los comentarios?