Kimetsu no Yaiba: estos son los artistas que interpretarán el ‘opening’ y ‘ending’ de la nueva temporada

Hace dos semanas conocimos cuándo es el estreno de la película Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer en las salas de cine de Colombia. Ahora, a unas pocas semanas del estreno de la cuarta temporada de Kimetsu no Yaiba ha salido a la luz nueva información. Esta proviene de Fuji TV y el reciente estreno de la película en Japón y revela los nombres de los artistas que interpretarán el ‘opening’ y el ‘ending’.

Toda la información sobre el estreno en Colombia de la película Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer – Entrenamiento de los Pilares la encuentran en el siguiente enlace.

¿Quién interpretará y cómo se llama el ‘opening’ y ‘ending’ de la cuarta temporada de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba?

Según compartió Fuji TV, My First Story junto HYDE interpretarán el ‘opening’ de la cuarta temporada de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba llamado «Muguen» (sueños). La banda My First Story es conocida por interpretar el primer ‘opening’ de Kengan Ashura. Por otro lado, HYDE es conocido a nivel mundial por ser el vocalista de L’Arc~en~Ciel y de VAMPS.

Algunos usuarios en YouTube han compartido el ‘opening’ de la cuarta temporada de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba que se pudo ver con el estreno de la película en Japón, el pasado viernes 2 de febrero.

El reporte de Fuji TV también ha confirmado que Man with a Mission y Milet regresarán para interpretar un ‘ending’ especial para la película de Kimetsu no Yaiba que adaptará el arco del Entrenamiento de los Pilares. Este ‘ending’ especial se llama «Shōri no Meidō ~ Kizuna no Kiseki & Nezuko Kamado no Uta REMIX«. La canción incluye un remezcla de la canción de Nezuko y del ‘opening’ del arco de la aldea de los herreros.

¿Cuál es la fecha de estreno de la película Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer – Entrenamiento de los Pilares en Colombia?

El comunicado oficial revela que la película se estrenará el jueves 22 de febrero de 2024. Esta fecha no solo es para los cines de Colombia, sino también para otros países de Latinoamérica.

Vía: ANN