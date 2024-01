Like a Dragon: Infinite Wealth – Reseña

Hace dos meses Sega lanzó, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (análisis), juego que sirve como prologo para los acontecimientos de Infinite Wealth. Este juego es el octavo título principal de la franquicia antes conocida como Yakuza y el segundo en ser protagonizado por Ichiban Kasuga. Adicionalmente, cabe resaltar, que los juegos principales de la franquicia Like a Dragon —desde su séptima entrega— se caracterizan por ser juegos RPG por turnos.

Nosotros, gracias a la demostración que se desbloquea al pasar The Man Who Erased His Name, ya habiamos tenido la oportunidad de conocer algo de Like a Dragon: Infinite Wealth. Sin embargo, no estabamos preparados para todo el contenido que Ryu Ga Gotoku Studio ha puesto en su octava entrega. Así que en nuestra reseña o análisis de Like a Dragon: Infinite Wealth (Ryū Ga Gotoku 8), conoceremos cuánto dura el juego y todo sobre el sistema de combate y las actividades del título.

Algo que nunca falta en un Like a Dragon son las estupendas coreografías en las peleas y los giros argumentales que siempre hacen que uno este al filo del asiento.

La historia de Like a Dragon: Infinite Wealth cuenta con dos protagonistas. Así que, en esta octava entrega de la franquicia, antes conocida como Yakuza, tanto Ichiban como Kiryu cuentan con sus propios arcos argumentales y objetivos específicos —aunque conectados— en su aventura. Sin embargo, a diferencia de Yakuza: Like a Dragon (análisis), en Infinite Wealth los jugadores deberán conocer a fondo la franquicia. Ya que, la historia principal bebe directamente de la de séptima entrega. No obstante, los capítulos centrados en el Dragon de Dojima tienen una carga de nostalgia importante que solo disfrutarán como es debido aquellos que han acompañado a Kazuma Kiryu desde hace 18 años.

Algunas historias secundarias de Kiryu de anteriores juegos tienen un epilogo en Like a Dragon: Infinite Wealth

En la historia de Like a Dragon: Infinite Wealth Ichiban y Kiryu —por razones diferentes— emprenden un viaje a Hawai para buscar a Akane Kishida, la madre de Kasuga y el amor de la vida de Masumi Arakawa. Durante el viaje, Ichiban y Kiryu se dan cuanta que otros grupos delictivos de la Isla están interesados en Akane. Al tiempo, Kiryu revela que sufre de un agresivo cancer y que tiene poco tiempo de vida. Los dos héroes de Like a Dragon: Infinite Wealth tendrán un mismo objetivo, pero Kiryu tendrá un último viaje de autodescubrimiento. Este desembocará en un paso del manto de héroe de una manera simbólica y muy sentimental a Ichiban, el Yakuza de gran corazón que deberá luchar por el futuro de la Yakuza.

Un gran rival para Ichiban

Yutaka Yamai es interpretado por Takehito Koyasu, Dio en Jojo’s Bizarre Adventura.

Durante la aventura de Kiryu e Ichiban conoceremos a diferentes personajes, los cuales —como es costumbre en la franquicia— tienen diversas personalidades y gozan de una historia bien escrita y con diferentes conversaciones y momentos que nos hacen simpatizar en multiples ocasiones con ellos. Uno de los personajes que debuta en Like a Dragon: Infinite Wealth es Yutaka Yamai. Él es un exmiembro de la familia Tabata —filian del clan Tojo— que ahora reside en Hawai y que a medida que la historia avanza se va convirtiendo en ese rival que tanto necesitaba el nuevo héroe de la franquicia. Basicamente, sin ser igual, Yamai es el «Goro Majima» de Ichiban. Su fría personalidad contrasta perfectamente con la calidez de Ichiban y generan una dinámica divertida cada vez que ellos interactúan.

Por otra parte, cada uno de los personajes jugables cuentan con sus propios arcos argumentales que podemos completar escuchando conversaciones y activando —a medida que se sube de nivel el vínculo— escenas de bebida. Estas no solo sirven para conocer más a cada uno de nuestros compañeros, sino también para mejorar sus habilidades de lucha en equipo. A nivel argumental, la lucha en equipo —ajena para el Dragon de Dojima— ayuda a Kiryu a darse cuenta que gran parte del poder de Kasuga proviene de la amistad y los lazos con sus amigos.

En Like a Dragon: Infinite Wealth es imposible aburrirse

La liga Sujimon es una de las historias secundarias más divertidas de Like a Dragon: Infinite Wealth.

Durante nuestra experiencia con Like a Dragon: Infinite Wealth, nos vimos abrumados por la cantidad de espacios y actividades que hay en el juego. A parte de Kamurocho e Isezaki Ijincho —lugares donde se han desarrollado juegos completos en el pasado— tenemos a Hawai. Esta zona del juego es gigante en comparación a las dos ubicadas en Japón. Además, esta zona del título cuenta con la mayoría de actividades que ha incluido Ryu Ga Gotoku en Like a Dragon: Infinite Wealth.

Infinite Wealth cuenta con los juegos de arcade Virtua Fighter 3, Sega Bass Fishing y SpikeOut. Estos debutan en esta entrega de Like a Dragon.

Algunas de estas actividades, como la Liga Sujimon, tienen una duración considerable. O por ejemplo, la isla Dondoko puede ser considerada incluso como un juego aparte. No obstante, el progreso de ambas actividades está ligada a nuestro avance en la historia. Ya que a medida que subimos de nivel podremos atrapar mejores Sujimon o reclutar invitados para isla Dondoko. Adicionalmente, en Like a Dragon: Infinite Wealth encontraremos un juego de entregas que recuerda a Crazy Taxi y un minijuego de citas. Sumado a estos minijuegos, encontramos los clásicos de la franquicia de Ryu Ga Gotoku Studio como poker, shogi, black jack, oicho-kabu, koi-koi, Golf, máquinas de bateo y por supuesto mahjong.

Si bien la gran parte de los minijuegos son ampliamente conocidos para los fanáticos más longevos de la franquicia, siempre logran atrapar y captar la atención.

Logros que no se pueden desbloquear la versión estándar de Like a Dragon: Infinite Wealth.

Adicionalmente, algunos de los logros del juego requieren que pasemos un tiempo en algunas de estas actividades. Otros requieren estar en «Nuevo Juego +», el cual —desafortunadamente— no se encuentra incluido en el juego base.

La decisión de tener el Nuevo Juego + (New Game +) alejado de la versión estándar de Like a Dragon: Infinite Wealth es extraña para una característica que siempre ha venido con un título de este género. Además, cuando un RPG no cuenta con Nuevo Juego + (New Game +) en su lanzamiento suele ser agregada —con el tiempo— de manera gratuita. Incluso Yong Yea —la voz de Kiryu en inglés— ha expresado su desagrado por esta decisión. Esperamos que esta decisión sea revertida, ya que es lamentable que algo tan básico este detrás de un pago.

¿Esta será la última oportunidad del clan Amon para derrotar a Kiryu?

Un sistema de combate divertido y con mejoras que facilitan las peleas grupales

Con mapas extensos y actividades en todos lados es normal que se pregunten cuánto dura Like a Dragon: Infinite Wealth.

Las mecánicas de combate de Like a Dragon: Infinite Wealth cuentan con una pequeña novedad que le ha dado un nuevo giro a lo visto en la séptima entrega. Ahora, Kasuga y sus amigos pueden moverse en una zona del lugar de combate. Gracias a esto, los jugadores podrán hacer nuevas estrategias posicionando a sus personajes para aprovechar habilidades en conjunto. Además, con el movimiento libre se puede elegir la trayectoria en la que puede ser lanzado un enemigo. Esto con el fin de causar más daño o incluso herir a otros villanos con el cuerpo de nuestro objetivo o elementos del entorno.

Adicionalmente, el uso de magias u habilidades que brinden mejoras a los atributos de nuestros personajes o disminuyan las del enemigo es fundamental para ganar. Esto se evidencia en especial cuando enfrentamos a los peligros que nos esperan en las mazmorras del juego. Estas se encuentran en Hawai e Isezaki Ijincho (Yokohama).

Cada uno de los personajes jugables de Like a Dragon: Infinite Wealth tienen un trabajo exclusivo. Adicionalmente, hay trece trabajos que podrán ser equipados a cualquiera de los personajes. De estos cinco son exclusivos de los personajes femeninos y los demás podrán equiparse a cualquiera de los demás personajes del jugables. Una vez tengamos desbloqueado varios trabajos para nuestros personajes, y estos tengan el suficiente nivel, podremos equipar hasta seis habilidades de diferentes trabajos. Gracias a esto, los combates en Like a Dragon: Infinite Wealth son dinámicos y muy divertidos.

Movimientos exagerados y divertidos

Cada trabajo tiene dos movimientos Kiwami, el primero se desbloquea al nivel 24 y el segundo en el nivel 30.

Explorar las diferentes zonas de Like a Dragon: Infinite Wealth no solo nos ayuda a recolectar Sujimons o invitados para la isla Dondoko. Ya que, a medida que completamos misiones secundarias podremos recolectar nuevos mercenarios que por «un módico precio» nos prestarán su poder en batalla.

Like a Dragon: Infinite Wealth es un juego que dura tanto como Yakuza 0 (análisis).

La música de Like a Dragon: Infinite Wealth es compuesta por Chihiro Aoki. Ella es conocida por ser la directora de musical de Like a Dragon: Ishin! (reseña) y la compositora principal del juego anterior juego a Like a Dragon: Infinite Wealth. Así que en esta octava entrega su trabajo sigue con la misma calidad y en los últimos capítulos del juego se encuentran un par de temas bastante memorables.

¿Cuánto dura Like a Dragon: Infinite Wealth?

Si solo quieren concentrarse en la historia principal y quieren saber cuánto dura o nos tardamos en terminar Like a Dragon: Infinite Wealth, les contamos la historia del juego la completamos después de 75 horas. Sin embargo, cuánto dura uno en completar todos los objetivos o logros es otra cosa. Ya que, por el momento llevamos 92 y aún no hemos terminado la historia de la isla Dondoko y otras misiones secundarias. Así que nos atrevemos a decir que Like a Dragon: Infinite Wealth podría rondar las 130 horas de duración para ser completado al cian por ciento.

Like a Dragon: Infinite Wealth 9/10 Nota Lo que nos gustó - Una gran despedida para Kiryu.

- Historia, humor, coreografías y desarrollo de personajes.

- La isla Dondoko y la liga Sujimon.

- Sistema de combate divertido y con muchas opciones. Lo que no nos gustó - El Nuevo Juego + (New Game +) no se encuentra en la edición estándar del juego.

- Pocos videojuegos clásicos.

- No todos los logros o trofeos se pueden desbloquear con el juego base.

En resumen Like a Dragon: Infinite Wealth es la consolidación del cambio generacional de la franquicia de Ryu Ga Gotoku Studio. Esto gracias a una historia fuerte que deja en claro la personalidad, valores y caminos de sus dos protagonistas que representan el pasado y el futuro de la franquicia. Todo este mar de emociones de Like a Dragon: Infinite Wealth son un cierre perfecto a la aventura de Kazuma Kiryu y dejan claro el camino que seguirá de ahora en adelante Ichiban. En cuanto a su contenido, las expectativas han estado a la altura y Ryu Ga Gotoku Studio ha entregado un título que no permite que el jugador se aburra. Esto gracias a un montón de actividades y misiones secundarias. Sin embargo, nada es perfecto. Ya que, algunas características básicas de un juego han quedado por fuera de la versión estándar de Like a Dragon: Infinite Wealth. A pesar de esto, este es sin lugar a dudas uno de los mejores juegos de la franquicia, el cual les recomendamos que no dejen pasar.

Reseña o análisis Like a Dragon: Infinite Wealth hecha con una copia digital para PC (Steam) provista por SEGA.