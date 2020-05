The King of Fighters ALLSTAR: la historia detrás del evento de WWE

Desde el 14 de mayo, los usuarios de The King of Fighters ALLSTAR han podido disfrutar de un evento bastante peculiar. La Roca, John Cena, Undertaker y otros luchadores icónicos de WWE se han unido al RPG de acción para dispositivos móviles. Estos carismáticos personajes también han llegado con nuevas actividades, tales como el modo contrarreloj y las mazmorras temáticas de WWE. Todos estos contenidos estarán disponibles hasta el 3 de junio.

Sin embargo, todavía hay jugadores que se preguntan cómo es que esta colaboración sucedió. Entendible. Al fin y al cabo, los anteriores eventos del juego para móviles hicieron gala de propiedades intelectuales orientales. ¿Por qué escoger a los luchadores de WWE?

Afortunadamente, Netmarble —compañía responsable de desarrollar el juego— concedió a GamerFocus la oportunidad de saber más sobre la historia detrás del más reciente evento en The King of Fighters ALLSTAR. Tras entrevistar a Travis Marshall, productor en jefe dentro de Netmarble, múltiples preguntas sobre este curioso evento han sido respondidas.

Ver personajes de The King of Fighters y WWE juntos es extraño. ¿Cómo llegaron a la idea de cruzar dos franquicias tan diferentes? ¿Cuál es la historia detrás de esta colaboración? Quiero decir, las anteriores se hicieron con propiedades intelectuales relacionadas con SNK, los juegos de pelea y el ‘anime’. De alguna forma, estas se relacionan con The King of Fighters. ¿Por qué escoger a WWE para la más reciente?

La franquicia The King of Fighters es conocida por tener varios personajes jugables cuyo estilo de pelea gira alrededor de la lucha libre y los agarres. Por eso pensamos que una colaboración con WWE combinaría bien con el actual elenco de personajes.

La idea de traer el ingenio y encanto de las Superestrellas de WWE también abrió la puerta para explorar algunas historias interesantes. Como podrán ver al jugar en el evento, hay múltiples historias y cada una involucra a una de las Superestrellas de WWE siendo invitada al torneo The King of Fighters para probar su valía. Lo verdaderamente divertido de estas historias es el conjunto de interacciones entre los personajes de ambas franquicias. Esta ha sido una de las partes de la colaboración que más ha sido aplaudida por la comunidad.

Al final del día, hicimos esta colaboración porque queríamos dar a nuestros jugadores algo fresco, inesperado y muy entretenido. En Netmarble, la innovación y el tomar riesgos es parte de nuestro ADN y creo que hemos hecho justicia a esa filosofía con este evento.

¿Cuáles son los objetivos de Netmarble con esta colaboración y las pasadas?

Con cada colaboración que hemos hecho, nuestro objetivo siempre ha sido crear una experiencia divertida y auténtica para nuestros jugadores. Para lograr ese objetivo, fuimos bastante cuidadosos a la hora de hacer que las Superestrellas de la WWE fueran divertidas de controlar. Por supuesto, esto se hizo sin descuidar el que se mantuvieran auténticas al universo de WWE. Al mantener esos objetivos en mente, creemos que hemos elaborado un evento que es divertido tanto para los fanáticos de The King of Fighters como los de WWE.

¿Cómo escogieron los íconos de WWE que finalmente aparecieron en el evento?

De la mano con SNK y WWE, tuvimos en cuenta una variedad de factores que finalmente determinaron cuáles Superestrellas de la WWE aparecerían en la colaboración. Estos factores incluían qué tan populares eran entre fanáticos novatos y veteranos de WWE, qué tan diversas serían las habilidades de las Superestrellas de WWE, y qué tan divertido sería jugar con estos íconos para fanáticos de la marca y aquellos que no estén familiarizados con WWE.

¿Pueden contarnos algo sobre futuros eventos en The King of Fighters ALLSTAR?

Este título ha brindado gran diversión a nuestros jugadores por medio de múltiples actualizaciones, colaboraciones y eventos. Aún no podemos revelar planes específicos, pero garantizamos que nuestros jugadores seguirán viendo novedades en los meses venideros.

The King of Fighters ALLSTAR es ‘free-to-play’ y está disponible para dispositivos Android y iOS. Puedes descargar el RPG de acción para móviles haciendo click aquí.