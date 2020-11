La franquicia Legacy of Kain: un legado de sangre y redención

Antes de su estrepitosa caída, Silicon Knights fue uno de los grandes desarrolladores que cautivó con sus historias a aficionados de todas las edades. Uno de sus trabajos más reconocidos a mediados de los noventa fue Legacy of Kain, una franquicia que dejó un legado importante en los videojuegos con sus historias centradas en la mística tierra de Nosgoth.

Inspirado en mitologías de vampiros y obras como Paraíso Perdido y los trabajos de William Shakespeare, Legacy of Kain emplea una rica narrativa. Esta se enfoca en el gnosticismo y la lucha por el libre albedrío bajo distintas perspectivas sobre lo que es el bien y el mal.

Después de una disputa legal con el distribuidor Crystal Dynamics, los derechos de la franquicia Legacy of Kain pasaron a esta compañía. Tiempo después, Square Enix compró Crystal Dynamics y Eidos Interactive. Ahora es el propietario principal de la franquicia.

El legado de Kain y Raziel

Blood Omen: Legacy of Kain (PlayStation/PC, 1996)

Blood Omen es el primer juego de la franquicia Legacy of Kain. Denis Dyack, fundador de Silicon Knights, había estado trabajando en un proyecto de fantasía vampírica llamado “Pillars of Nosgoth”. En su reunión con Crystal Dynamics, Dyack mostró múltiples propuestas para comenzar a trabajar en un juego de alto calibre y presupuesto. Entre estos estaba el concepto preliminar de Nosgoth, un prototipo de Too Human y un tercer boceto. Crystal Dynamics quedó enamorado del aspecto fantástico de Pillars of Nosgoth y autorizó la producción.

La historia de Blood Omen relata la odisea de Kain, un noble asesinado que renace como un vampiro dispuesto a buscar venganza contra los que atentaron en su contra. Kain es modelado como un antihéroe, un ser con ambigüedad moral que poco a poco va abandonando su humanidad para aceptar sus poderes vampíricos.

El estilo de juego de Blood Omen es manejado desde una perspectiva de exploración de calabozos. Kain puede consumir la sangre de sus enemigos para mantener su salud, cuyo indicador va reduciéndose con el tiempo. Esto simula una sensación de hambre. Los calabozos están inundados de monstruos y acertijos que el protagonista debe resolver.

Blood Omen: Legacy of Kain tuvo una recepción excepcional y obtuvo múltiples galardones.

Legacy of Kain: Soul Reaver (PlayStation/PC/Dreamcast, 1999)

Después del conflicto legal entre desarrollar y distribuidor, Crystal Dynamics tomó el control de los derechos de Legacy of Kain y produjo un nuevo juego para la franquicia en 1999. Legacy of Kain: Soul Reaver se convirtió en uno de los mejores juegos de todo el catálogo de PlayStation y cementó el legado de la franquicia como una de las más memorables.

La jugabilidad fue rediseñada por completo para crear un título de acción y exploración en 3D. Uno de los aspectos más innovadores es el cambio de planos de existencia, con los cuales se pudo experimentar para generar acertijos desafiantes y atractivos para los jugadores.

A diferencia de su predecesor, Soul Reaver tiene un nuevo protagonista. Raziel —uno de los vampiros al servicio de Kain, que ahora es el único gobernante de Nosgoth— es traicionado por su amo en un acto de celos al presentar sus alas frente al trono. Raziel es arrojado al lago de los muertos y transformado en un espectro por el Dios Antiguo. Esta divinidad otorga a Raziel el poder de un Soul Reaver, un guerrero que puede absorber las almas de sus enemigos. Con este poder, el Dios Antiguo pide a Raziel exterminar a Kain y restaurar el orden en Nosgoth.

Soul Reaver 2 – (PlayStation 2/PC, 2001)

Con un mayor detalle en las gráficas y modelos de personajes, Crystal Dynamics hizo una continuación directa de la historia de Soul Reaver y la expandió para la siguiente generación en PlayStation 2 y PC. La jugabilidad de Soul Reaver 2 permanece tal como la de su predecesor.

Los jugadores conocen más del pasado de Raziel antes de convertirse en un vampiro y pone al espectro en una encrucijada para emplear su libre albedrio: matar a Kain y sucumbir a su destino o resistirse a los designios del Dios Antiguo ofreciendo a su némesis la piedad.

Blood Omen 2 – (PlayStation 2/Xbox/GameCube/PC, 2002)

La franquicia Legacy of Kain vuelve a cambiar su curso con el regreso del antihéroe al papel de protagonista. Blood Omen 2 se desarrolla en una paradoja temporal creada por los sucesos ocurridos en Soul Reaver 2. La jugabilidad está más enfocada en la acción que en la resolución de acertijos y se asemeja más a lo que encontramos en el primer Blood Omen.

Después de 200 años de un profundo sueño, Kain despierta en un Nosgoth industrializado por la orden de Sarafan: un grupo de cazadores de vampiros que ha llevado al borde de la extinción a esta raza. Como el alma de Raziel no fue absorbida por el cuerpo físico del Soul Reaver, esta línea de tiempo es una versión alternativa de la ascensión del imperio de Kain.

Legacy of Kain: Defiance (PlayStation 2/PC, 2003)

El legado llega a su fin con Legacy of Kain: Defiance, el capítulo que cierra la franquicia de los Pilares de Nosgoth con Kain y Raziel peleando lado a lado. Este es el único juego en el que se puede jugar con los dos personajes. Ambos tienen movimientos y características únicas que son útiles para resolver acertijos y combatir a los enemigos.

Todos los eventos ocurridos en los juegos anteriores convergen en la trama de Defiance debido a la paradoja temporal creada en Soul Reaver 2. Para luchar contra su destino, Kain y Raziel unen fuerzas para enfrentar al Dios Antiguo.

A pesar de tener una excelente recepción durante todo su curso. La franquicia ha permanecido dormida. Sin embargo, Square Enix abrió la posibilidad de producir más juegos bajo el sello Square Enix Collective. Hasta el momento, ningún desarrollador ha presentado propuestas.

Aun así, los fanáticos de la franquicia esperan algún día regresar a Nosgoth y continuar con el legado que ha dejado Kain y toda su estirpe de vampiros.