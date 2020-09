El equipo de Life is Strange está trabajando en una nueva franquicia

El estudio francés Dontnod ha comenzado a buscar nuevos horizontes. Miembros claves del equipo que han desarrollado los juegos de Life is Strange, la franquicia más reconocida del estudio, han dejado París para abrir una nueva sede de la empresa en Montreal, Canadá.

Esta nueva oficina es liderada por Luc Baghadoust y Michel Koch, el productor ejecutivo y el co-creador de Life is Strange. El objetivo es trabajar en una nueva propiedad intelectual que no está relacionada con las aventuras de Chloe y Max ni con la de Sean.

¿Que significa esto para el futuro de estos juegos? Estas aventuras gráficas realmente conectaron con una audiencia que buscaba historias más ‘humanas’ y sus fanáticos están preocupados. Creen que tal vez la saga ha llegado a su fin.

A ellos les podemos decir que pueden estar tranquilos. En un comunicado publicado por Eurogamer, Baghadoust y Koch dijeron lo siguiente:

«Nosotros y los equipos de Dontnod estamos muy agradecidos por la oportunidad que tuvimos de darle vida a los juegos de Life is Strange a través de historias que vinieron de lo profundo de nuestros corazones y que crearon una muy querida comunidad de jugadores alrededor del mundo.



Eso no significa que no continuaremos trabajando en la franquicia Life is Strange en el futuro, pero tenemos algunas nuevas y emocionantes ideas que queremos explorar. Esperamos que estas satisfagan a los fanáticos y la comunidad».