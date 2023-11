Like a Dragon: Ishin! – Reseña

La historia de Ryū ga Gotoku Ishin!, juego cuyo lanzamiento en el 2014 se mantuvo exclusivo para el mercado japonés, tardó nueve años en llegar a nuestra región. Ahora, el estudio ha adoptado el nombre de su franquicia y sus juegos en occidente han pasado a llamarse de la misma manera que en Japón ,«Like a Dragon». Adicionalmente, Kazuma Kiryu es ya un personaje reconocido entre los fanáticos de los juegos de acción y aventura. Esto gracias al lanzamiento de toda la saga Like a Dragon —antes conocida como Yakuza— en diferentes plataformas, entre las cuales destaca Xbox Game Pass.

Tristemente, el ‘opening’ del juego original que es ambientado con la canción Clock Strikes del grupo de J-Rock One Ok Rock no se encuentra en este ‘remake’. Afortunadamente, algunos fanáticos han rehecho esta secuencia con las escenas de ishin.

Así que en anticipación al lanzamiento de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erase His Name y aprovechando la llegada del ‘spin off’ a Xbox Game Pass, les contaremos si vale la pena o no la Like a Dragon Ishin!, el juego inédito de la saga Ryū ga Gotoku en occidente. Cabe resaltar que, aunque la historia de Like a Dragon Ishin! evoca sucesos y personas importantes del Bakumatsu —o finales del periodo Edo— la forma de narrarlos es completamente original y muy marcada con la narrativa del estudio de los juegos que antes conocíamos como Yakuza.

Una restauración al estilo de Kamurochō

En Like a Dragon Ishin! seguiremos la historia de Sakamoto Ryoma —nombre de uno de los lideres del movimiento de rebelión frente al shogunato Tokugawa durante el período Bakumatsu— el cual, al inicio de la historia, es exiliado de su pueblo natal luego de ser acusado de la muerte de su padre adoptivo. Un año después, en Kioto —antigua capital de Japón— a Sakamoto Ryoma se le conoce por el nombre de Hajime Saito. Él se encuentra en Kioto siguiendo el rastro del asesino de su padre, lo cual lo lleva a unirse al Shinsegumi. De esta manera se abre el telón de una historia con traiciones sentimientos y un mensaje de igualdad de clases y libertad. Todo esto bajo el marco de un momento histórico de Japón y con el humor y narrativa característica de Ryū ga Gotoku Studio.

La historia de Like a Dragon Ishin! no es muy larga, ya que esta se puede superar en una 20 horas. Sin embargo, este tiempo es facilmente superado al dejarse llevar por las distintas actividades o misiones secundarias que encontraremos en Kioto. En Like a Dragon Ishin! podremos cantar, bailar con abanicos, apostar en carreras de gallinas, competir para ser el cartero más rápido de Kioto o desafiar a una Geisha a una competencia de bebida. Otras de las actividades disponibles en Like a Dragon Ishin! son los ya clasicos juegos de mesa —Poker, Hanafuda, Mahjong, Black Jack, Shogi, Cee-Lo y Koi-Koi— junto con algunos donde deberemos cocinar diferentes tipos de platos.

En Like a Dragon Ishin! hay tres lugares diferentes donde podremos pescar.

Adicionalmente, podremos mejorar nuestro vinculo con algunos personajes. Este se sube cumpliendo con las misiones o tareas que nos encomenden los personajes, socializando con ellos en un Izakaya o simplemente siendo un cliente frecuente de sus servicios. Adicionalmente, durante nuestros viajes a pie seremos interrumpidos con los problemas de toda clase de personajes. Algunas de estas historias nos tomarán más de una visita para terminarlas y otras lograrán sacarnos una risa por lo absurdo de la situación o por las referencias que logremos identificar.

El juego nos creará la necesidad de hacer algo tan simple como hacer fila para conocer un producto. El resultado no difiere mucho del de la vida real.

El combate, como en cualquier juego de esta franquicia, es un elemento fundamental. Afortunadamente, en Like a Dragon Ishin! esto no es un problema, ya que contaremos cuatro estilos de pelea que nos servirán para enfrentar diferentes tipos de enemigos y salir bien librado de algunas situaciones que nos dejen en desventaja. El estilo camorrista, emblematico del Dragón de Dojima, es el más rápido y permite usar objetos del escenario como armas improvisadas. Mientras tanto, el estilo espadachín es el más contundente, gracias a su daño y movilidad, pero también el más lento. Eso sí este estilo es la mejor opcion para los enfrentamientos contra los jefes del juego.

En Like a Dragon Ishin! podremos mejorar nustras armas y equipo con orbes que encontraremos derrotando a enemigos en las diferentes actividades del juego.

El estilo pistolero es rápido, versátil y permite pelear a grandes distancias. Sin embargo, este estilo es el que menos daño inflinge a los enemigos. Por último, tenemos el estilo bailarín salvaje. Este es una combinación de los dos anteriores y es a pesar de no tener el daño del estilo espadachin es el más estético y flexible. Su uso es fundamental para combatir cuando estamos encerrados por una gran cantidad de enemigos. Es importante aprender a utilizar de forma efectiva cada uno de los estilos, así como tambien identificar el momento adecuado para usar cada uno de ellos. Pelear nos recompensará con orbes, generales y por cada uno de los estilos, los cuales se generan al subir de nivel y nos sirven para aprender nuevas tecnicas y mejorar las estadisticas de Ryoma (Saito).

Dirige al escuadron 3 y dirije recibe ayuda de tus soldados

Las cartas En Like a Dragon Ishin! son un elemento que enrriquece el combate. Estas se consiguen reclutando enemigos en nuestros combates o comprando sobres y cuentan con cinco tipos de rarezas, las cuales tienen un nivel maximo. Adicionalmente, las cartas se pueden fusionar para mejorar su nivel. Estas cartas se asignan a cada uno de los estilos de pelea de Ryoma (Saito) y le brindan a nuestro personajes habilidades opcionales, las cuales van desde lanzar proyectiles, rayos, mejorar el daño y hasta regenerar nuestra salud. En general, el combate de Like a Dragon: Ishin! es satisfactorio y ofrece una gran variedad de opciones. No obstante, hay que resaltar que luego de un tiempo empezaremos a evitar los encuentros aleatorios por las calles de Kioto por que atrasan innecesariamente el progreso de la aventura.

Preservando contenido perdido

Otro de los agregados interesantes en Like a Dragon Ishin! es la adición de la aplicación de compañia del juego que en su tiempo fue lanzada para PlayStation Vita. En este minijuego tendremos que cuidar de nuestro segundo hogar, en el cual podremos cuidar a los animales que adoptemos, cocinar, desbloquear eventos y cumplir con pedidos de clientes con los productos que de la granja o peces que atrapemos en Kioto. Un gran añadido que rescata otro de los productos de la saga que nunca vio la lluz en nuestra región.

El desempeño gráfico de Like a Dragon Ishin! es muy bueno y no le pide al jugador tener una PC ‘gamer’ de tope de gama para ejecutarlo de manera correcta. Nosotros en ningun momento tuvimos problemas de ‘stuttering’ o caidas de FPS. Sin embargo, cabe resaltar que todas las escenas cinematograficas de Like a Dragon Ishin! corren a 30 FPS, mientras que cuando controlamos a Ryoma (Saito) podremos jugar a 60 cuadros por segundo. Esto siempre y cuando nuestra maquina lo permita.

Like a Dragon: Ishin! 8/10 Nota Lo que nos gustó - una épica historia ambientada en uno de los periodos más importantes de la historia de Japón.

- Personajes y actuación de voz.

- Preservación de la aplicación de PSVita.

Lo que no nos gustó - El combate con todo y sus novedades se siente anticuado.

- Algunos minijuegos son totalmente olvidables.

- Las carreras de gallinas.

En resumen Like a Dragon: Ishin! no es el mejor juego de la franquicia, pero si es uno —al igual que Ryū ga Gotoku: Kenzan— que los fanáticos de la serie de juegos en occidente protagonizados por el Dragón de Dojima esperaba jugar. Este es un juego con una historia sobresaliente y lo suficientemente fuerte para soportar las innumerables interrupciones que el juego pone en nuestro camino. Desafortunadamente, el Kioto del Bakumatsu no es tan encantador como las calles de Kamurochō y el sistema de pelea de Like a Dragon Ishin! se siente pesado en comparación a los juegos más actuales del estudio. Sin más podemos decir que el 'remake' de Ryū ga Gotoku Ishin! es imprescindible para los fanáticos de la franquicia y un excelente punto de partida para aquellos que nunca han experimentado un juego del estudio Ryū ga Gotoku.

Reseña hecha con una copia digital de Like a Dragon: Ishin! para Steam brindada por Sega Latinoamérica.

Este juego también está disponible para PlayStation 4, PS5 y está disponible en Xbox Game Pass como uno de los juegos Xbox Play Anywhere.