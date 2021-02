Videojuegos

No es la primera vez que lo decimos, pero no está de más reiterarlo. Little Nightmares fue una de las sorpresas más gratas de 2017. En medio de ese año, caracterizado por juegos de aventura y acción, llegó este título minimalista, pero que desbordaba una atmósfera terrorífica. A pesar de que solo era un juego de plataformas y rompecabezas, su principal atractivo era el tenebroso mundo que retrataba durante la travesía de Six por las Fauces. Incluso si el concepto detrás de Little Nightmares no era original, la ejecución de Tarsier Studios fue lo que elevó este juego y lo convirtió en una querida franquicia de Bandai Namco Entertainment.

Dada la buena recepción del primer juego y su final abierto, el anuncio de su secuela en Gamescom 2019 no resultó una sorpresa. Lo anterior no quiere decir que las expectativas por la segunda entrega no fueran elevadas. ¿Tarsier Studios sería nuevamente capaz de encapsular esa magia macabra o Little Nightmares fue un afortundado accidente? Por suerte, Little Nightmares 2 es prueba de que el estudio sueco sabe perfectamente lo que está haciendo con este retorcido mundo.

Si bien Six está presente en la secuela, los jugadores no vuelven a controlarla. En cambio, toman control del joven y misterioso Mono. Su aventura comienza en un bosque, donde los jugadores comprobarán que la fórmula de Little Nightmares 2 no difiere mucho de la de su predecesor. Con excepción de un diseño de niveles más abierto, una decisión que termina siendo más estética que funcional, los jugadores continúan haciendo lo mismo que hicieron en Las Fauces: resolver rompecabezas que involucran manipular elementos del escenario. Sin embargo, esto no quiere decir que Little Nightmares 2 no introduzca algunos elementos novedosos.

Aunque Six en un principio intenta sobrevivir por su cuenta tras ser rescatada por Mono, la antigua protagonista no tarda en deducir que dos cabezas piensan mejor que una. En Little Nightmares 2, varios obstáculos no pueden superarse sin la colaboración mutua de ambos personajes. Estos van desde objetos que solo pueden empujarse o abrirse con la fuerza de dos hasta lugares que solo pueden alcanzarse con ayuda de Six. Este compañerismo es una parte vital de la experiencia.

Esta no es la única novedad. Little Nightmares 2 introduce dos mecánicas: las armas y la linterna. Mientras que las primeras permiten que la secuela tenga un carácter más “aventuroso”, la segunda viene de la mano con una de las secciones más terroríficas del juego. Ahora, cabe señalar que ambas mecánicas son 100% circunstanciales. Hay secciones de la aventura en las que Mono no tiene acceso a estas y tiene que valerse de las mecánicas básicas ya mencionadas. Sin embargo, una mejora ya integrada al «repertorio» de Mono es su capacidad de guardar llaves.

Ahora, las dos mecánicas mencionadas no son perfectas. Si bien brinda cierta frescura a la experiencia, el sistema de combate puede pulirse más. Las limitaciones a la hora de apuntar suelen ser causa de múltiples muertes indeseadas. La linterna tiene problemas similares. La imprecisión a la hora de apuntarla puede ocasionar momentos de frustración en la sección en la cual es más relevante.







Dada la presencia de dos personajes, algunos jugadores se peguntarán por qué Tarsier Studios no aprovechó para integrar un modo cooperativo. Aunque hubiese sido interesante, esto hubiera arruinado una de las principales fortalezas de la secuela: la caracterización de Six. A lo largo de la aventura, los jugadores podrán ver la personalidad de la antigua protagonista reflejada en animaciones aparentemente inocuas. Sin embargo, esta caracterización y la relación de ambos personajes es lo que eleva la historia y la vuelve emocionalmente más potente que la del primer juego.

Mientras que el primer juego es una aventura con tonos oscuros, la secuela es una tragedia. Y Tarsier Studios logró esto sin necesidad de diálogos o texto.

Hablando de minimalismo, la Ciudad Pálida y sus macabros habitantes también son actores importantes en la historia. Patrik Johansson, director cinematográfico y de arte, nos dio a conocer que dejaron pistas a lo largo de los escenarios que permitan que los jugadores interpreten y saquen sus propias conclusiones. Esto no solo aplica a la historia en general, sino a aspectos más implícitos de los enemigos. Si bien siguen siendo escalofriantes, gozan de aspectos que los humanizan. Incluso los monstruos pueden tener pasatiempos y sentirse traicionados.

Por supuesto, escenarios de tonalidades frías y enemigos con diseños pesadillescos no son suficiente para crear una atmósfera terrorífica. Afortunadamente, Tarsier Studios complementa esto con un inmersivo diseño de sonido y una memorable banda sonora. El sonido no solo es instrumentalizado en varios puzles de la aventura, sino que se asegura de que la Ciudad Pálida y las locaciones que la componen se sientan llenas de vida. Ahora, eso no quiere decir que sus habitantes sean muy gratos.

Si bien Little Nightmares 2 es una experiencia corta —si se sabe qué hacer, puede superarse en menos de 4 horas—, posee coleccionables que incentivan la rejugabilidad. Estos incluyen una selección de sombreros/máscaras para Mono y los restos intermitentes repartidos a lo largo de los niveles. Por fortuna, los jugadores pueden ver cuántas cosas les falta recolectar en la selección de capítulos.

Little Nightmares II 8.5/10 Nota Lo que nos gustó - Conceptual y visualmente, Little Nightmares II se mantiene tan terrorífico como su predecesor.

- La caracterización de Six y su importancia en la historia.

- Su inmersivo diseño de sonido.

Lo que no nos gustó - Aunque la adición de un "sistema de combate" es algo novedoso, este último puede resultar impreciso. Esto puede conllevar a muertes injustas. Lo mismo pasa con la linterna.

En resumen Aunque no presenta grandes novedades en materia de jugabilidad, Little Nightmares II es una secuela más que digna del juego de 2017. Esto no solo se debe a su terrorífica ambientación, la cual logra distinguirse gracias a sus inspiraciones más cotidianas y paleta de colores fríos, sino a una historia mucho más ambiciosa. A pesar de esto, el juego nunca prescinde de su característico minimalismo. Todo lo que hay que saber sobre los personajes y el mundo se presenta de forma sutil en la forma de animaciones y elementos en los escenarios. Sin embargo, deja suficiente a la imaginación para que los jugadores deduzcan por sí mismos.

Reseña hecha con una copia digital de Little Nightmares 2 para PS4 brindada por Bandai Namco Latinoamérica.