El juego de vampiros y supervivencia V Rising sigue siendo un fenómeno de ventas y se mantiene en lo alto de la lista de los juegos, ‘hardware’ y ‘software’ más vendidos en Steam en la semana entre el lunes 23 y el domingo 29 de mayo de 2022.

Por su parte, Elden Ring comienza a recuperarse, un clásico juego de exploración espacial regresa a la lista y una ídolo virtual demuestra que sigue siendo popular

Los juegos, ‘hardware’ y ‘software’ más vendidos en Steam esta semana:

V Rising Steam Deck Elden Ring (Reseña) FIFA 22 (Reseña) My Time at Sandrock V Rising – Founder’s Pack: Eldest Bloodline Valve Index VR Kit Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+ – VIP Edition No Man’s Sky Sniper Elite 5

No nos extraña que Sniper Elite 5 debute en el top 10 de los juegos más vendidos en Steam de esta semana, pues acabar con nazis siempre es un placer. Tampoco es raro ver el nuevo juego de Hatsune Miku en la lista —en un paquete que incluye canciones extra y cosméticos— ya que este personaje siempre ha sido muy popular. Lo que de verdad nos sorprende es ver a My Time at Sandrock tan alto en la lista. No esperábamos tal recibimiento para la secuela de My Time at Portia.

FIFA 22 sigue tan alto en la lista gracias a que mantiene su masivo descuento de 84% y No Man’s Sky debe su resurgimiento al reciente lanzamiento de la expansión gratuita Leviathan, además de estar a mitad de precio.

Fuente: SteamDB