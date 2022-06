Los juegos más vendidos en la eShop de 3DS (25 de junio, 2022)

La consola portátil Nintendo 3DS cerrará su eShop en marzo del 2023. A partir del lunes 23 de mayo de 2022, no es posible agregar saldo con una tarjeta de crédito a la eShop de 3DS ni a la de Wii U. El lunes 29 de agosto de 2022 tampoco podremos hacerlo con tarjetas eShop prepago.

Los usuarios que enlacen su Nintendo Network ID (Wii U/3DS) con su Cuenta Nintendo (Switch), podrán usar el saldo para comprar contenido en cualquiera de las consolas hasta marzo del 2023. Después de esta fecha, solo podrán comprar contenido en la familia de sistemas Nintendo Switch.

Incluso después de marzo del 2023, será posible volver a descargar juegos y DLC comprados, recibir actualizaciones y disfrutar juego en línea (siempre gratuito) en Wii U y 3DS.

Qué podemos decir, no hay otro que domine tanto como Pokémon en la Consola Virtual de 3DS. Ese es un fuerte motivo por el que la llegada de juegos de Game Boy a Switch por medio de Nintendo Switch Online sea una remota posibilidad. Sin embargo, una vez cierre la eShop para 3DS el cuento será otro. Zelda hace lo que puede manteniendo a los suyos, lejos de las seis primeras casillas. Esta semana hay una venta grande en la eShop, pero no mucho para 3DS aparte de Monster Hunter.

Acá encuentras los resultados anteriores y a continuación los juegos más vendidos en la eShop de 3DS con sus videos más reproducidos.

Juegos más vendidos para 3DS esta semana

Pokémon Crystal Pokémon Yellow Pokémon Red Pokémon Gold Pokémon Silver Pokémon Blue Monster Hunter 4 Ultimate Tomodachi Life Pokémon Dream Radar The Legend of Zelda: Oracle of Ages The Legend of Zelda: Oracle of Seasons Super Mario Bros. 3 Monster Hunter Generations The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D The Legend of Zelda: Majora’s Mask 3D Pokémon Omega Ruby Monster Hunter 3 Ultimate Rhythm Heaven Megamix Pokémon Trading Card Game The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX

Videos

1. Kirby: Planet Robobot Overview Trailer

2. Tomodachi Life Wish List Video

3. Mario Kart 7 Video

4. IronFall Trailer

5. Nintendo Direct 9/13/18

6. Pokémon Bank Trailer

7. Pokémon Rumble World Trailer

8. Super Mario Maker for 3DS – Overview Trailer

9. Team Kirby Clash Deluxe – Ready for Launch

10. Pokémon Yellow Trailer

11. Flipnote Studio 3D: Flipnote Samples

12. Pokémon Picross – Turn Puzzles into Portraits

13. Nintendo Badge Arcade Trailer

14. The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D Video

15. 3D Sonic the Hedgehog 2 Trailer

16. Demon King Box Trailer

17. Super Mario 3D Land Video

18. Kirby: Planet Robobot Accolades Trailer

19. Ice Station Z Trailer

20. Super Mario World Trailer

Fuente: eShop de 3DS