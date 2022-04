Los Sims 4: ¡Sí, Quiero! — Impresiones

Desde que se filtró la información de la llegada de un nuevo DLC sobre bodas al título más reciente de Los Sims, la gente estuvo esperándolo con ansias. La polémica no faltó debido a la actitud de la ley rusa frente a lo que llama «propaganda gay», pero igual terminamos conociendo a Los Sims 4: Sí, Quiero, un pack de contenido que analizaremos en estas impresiones.

Impresiones del pack de contenido Impresiones de Los Sims 4: Sí Quiero

Después de casar a tres parejas, tenemos unas cuantas opiniones sobre este interesante pack de contenido de Los Sims 4. Frente a esto, hay que decir que lo más importante, que es el tema de la ceremonia nupcial y otros elementos de la jugabilidad, se quedó bastante atrás de lo que esperaba el público.

Revisemos punto por punto:

Impresiones de Los Sims 4: Sí Quiero — La ropa: un acercamiento muy interesante a varias culturas

Hay que reconocerlo: lo más destacable de Los Sims 4: Sí, Quiero son los vestidos de bodas que trae. No solo tenemos más trajes formales que de costumbre, sino que nos permite meternos más en la idea de ser personas de otras culturas del mundo.

Siendo así, podemos jugar con trajes de bodas típicos de China, India, Corea y Medio Oriente. Esto resulta ser muy interesante porque por fin podemos darles esa conexión étnica a nuestros Sims, sobre todo en un momento tan importante como el matrimonio. Además, vemos nuevos trajes de boda de estilo occidental muy bien hechos. Es una lástima que no veamos nada de estilo africano más allá de turbantes, pero con lo que hay se puede entretener bastante.

También vemos que este DLC reafirma el tema por el que fue criticado: las uniones del mismo sexo. Hay muchas variaciones de trajes que pueden relucir la bandera LGBTIQ+. Sin duda, se aprecia mucho la inclusión no solo de otras culturas sino de distintas formas de tendencias sexuales.

Lo único discutible de este tema es si los trajes étnicos también deberían tener las variaciones con dicha bandera. El tema de respeto a a las tradiciones y los símbolos étnicos puede ser muy delicado y hay quien opinaría que es mejor dejar los diseños estándar en este tipo de ropa y hacer las modificaciones solo en atuendos más modernos. No obstante, esto es un tema que debe ser comentado más a fondo por los grupos implicados.

Impresiones de Los Sims 4: Sí Quiero — Las capillas son espectaculares

Si hablamos de vestidos de boda, naturalmente hay que hablar de los recintos hechos para estos eventos. Hay que decir que el diseño de todos es espectacular y que hubo un gran trabajo para plasmar las culturas o los temas que representan. Más allá de tener jardines o edificios de otros países, también contamos con una buena cantidad de capillas. Eso sí, muchas veces las tendremos que descargar de nuestra galería y ponerlas porque solo hay dos espacios donde podemos ponerlas en Tartosa.

También hay objetos muy bonitos para construir nuestras propias capillas como nuevas pinturas de pared, caminos para el altar, arcos nupciales, campanarios, etc.

Impresiones de Los Sims 4: Sí Quiero — Todo es opacado por la jugabilidad

En estas impresiones de Los Sims 4: Sí, Quiero vamos a hacer especial énfasis en la jugabilidad. Podemos comenzar diciendo que la idea de su funcionamiento era bastante buena. Para disfrutar del contenido, teníamos que conocer cierta cantidad de gente, comentarles del compromiso y pedirles uno a uno si podían ser el paje, quien cargaba los anillos, Sim de honor o llevarlos directamente como invitados. El proceso se siente muy especial, pues todos se alegran mucho de ser seleccionados con un rol especial aunque no tengan una relación tan cercana con los novios.

Además, no solo se podía organizar una boda, sino distintos tipos de eventos nupciales. Por ejemplo, tenemos banquetes, reuniones familiares, ensayos y despedidas de soltero. No obstante, hay que decir que más de una vez la pantalla para organizar eventos terminaba tirando errores. Para solucionarlo, había que salir y entrar de la partida.

Pantalla de planificación de acontecimiento y su versión con errores.

Actividades prenupciales no muy entretenidas

Aparte de eso, la experiencia con lo que llamamos «Despedida de soltería» no fue la óptima. Fácilmente se confunde con cualquier otro tipo de fiesta o reunión que se puede hacer sin el pack de contenido. Además, hay un agravante y es que muchas veces los invitados no siguen las peticiones del jugador por hacer una actividad específica. Se supone que el jugador puede llamarlos a tomar un brindis o a ir a la pista de baile, pero muchas veces se quedan en la primera actividad. Esto es algo que se repite con el resto de eventos.

En esta captura apreciamos cómo una «Despedida de soltería» se acabó después de estar horas intentando llamar a los invitados a reunirse y bailar. Estos solo llegaron después de que una mujer desconocida de avanzada edad llegara a perecer por vejez en frente de todos, un tema que por algún motivo es recurrente cuando llevas a tus Sims a bares en cualquier salida. Tal vez para hacerlo más entretenido podría haberse contratado a bailarines (y no necesariamente en poca ropa) o inventar un nuevo tipo de actividades.

Como las actividades prenupciales son muy parecidas, vamos a describir lo que pasó en tres bodas distintas:

Boda #1: Daya e Ishwar

Nuestra primera boda la protagonizan Daya e Ishwar. El recinto era muy bonito y tenía mucha conexión con la India. Sin embargo, le faltaba un detalle muy importante: el camino al altar y el arco (o algún lugar) para hacer los votos. Fue necesario improvisar un camino afuera del recinto.

Para tratar de cumplir el itinerario muchas veces había que dar la orden varias veces de que todos se reunieran en un solo lugar. Aun así, algunas acciones como la repartición del pastel no marcaban como completadas en la lista.

En un momento los invitados fueron llamados a hacer un brindis en el interior y después se les pidió que fueran a la pista de baile. Parece que no les gustó la idea, pues estaban muy entretenidos hablando en una pequeña habitación y decidieron no bailar.

Como detalle curioso: todos usaban bolsas de papel producto de una votación habilitada por la expansión Los Sims 4: Vida Ecológica. Esto dañó un poco más la experiencia, pues podrían haber dejado de usarlas al menos durante la duración del evento. Muchos ni siquiera se pusieron sus trajes formales por llevar eso en la cabeza.

Se sintió desordenado y un poco caótico el evento.

Boda #2: Batzorig y Xue

Con algo más de experiencia organizando bodas, se podía tener un poco más control de los invitados en la boda de Batzorig y Xue. Esto no evitó que demoraran bastante en hacer caso y que el evento se acabara automáticamente a las 23:00 sin poder bailar porque muchos preferían estar parados hablando.

El recinto no contaba con un lugar para exponer un pastel. Ya que se habían comprado dos pasteles, se compraron mesas auxiliares para ponerlos. Al seleccionar «definir esta como la tarta de boda», ambos pasteles desaparecieron para seguramente ir al lugar «oficial» donde debían estar, el cual no existía. En otras palabras, se perdieron los simoleones de los pasteles.

El evento fue más disfrutable pero lidiar con los invitados siguió siendo complicado.

Boda #3: Vinícius y Eduardo

El pack de contenido de Los Sims 4: Sí, Quiero nos permite casarnos en un ayuntamiento.

El ayuntamiento es un edificio en Tartosa que permite a los que no creen en tanta ceremonia poder casarse, como Vinícius y Eduardo. En el momento del lanzamiento de Los Sims 4: Sí, Quiero este no funcionaba. Se oprimía la opción y no pasaba nada, así que funcionaba solo como baño público.

A estas alturas ahora sí funciona y cumple con su labor de forma escueta. Los dos Sims entran, desaparecen y vuelven a aparecer con los anillos en las manos y dándose un beso. Para celebrar hay que organizar una fiesta aparte en otro lugar, pues en Tartosa no hay mucho por hacer: solo comprar algo de comida, pasteles y probar ropa.

Conclusión

La conclusión de estas impresiones del pack de contenido de Los Sims 4: Sí, Quiero es muy clara: la parte estética y el planteamiento de la idea tenían mucho potencial. Sin embargo, el difícil manejo de los eventos, así como una falta de ofrecer algo más allá de la propia boda deja mucho que desear del DLC.

Los errores ocasionales también arruinan un poco la experiencia, así que esperamos que haya una mejora en este aspecto.