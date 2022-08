¿Están disfrutando -o sufriendo- la segunda temporada de Made in Abyss? Les recordamos que esta no es la única aventura en el abismo que tendremos este año. La fecha de lanzamiento del juego Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness está cada vez más cerca y gracias a un nuevo tráiler que revela cómo serán las misiones de exploración, cacería y un sistema de combatee que nos recordaron a Dark Souls.

Pueden ver el nuevo tráiler a continuación:

¿Cómo serán las misiones de exploración y cacería?

En el pueblo podremos hablar con diferentes personajes que nos pedirán objetos que se encuentran en el abismo. Podremos encontrarlos en ciertas áreas o derrotando enemigos específicos. Cada misión nos recompensará con cierta cantidad de dinero, experiencia y objetos.

Eso sí, no pueden confiarse de su conocimiento previo del área porque la localización de las reliquias y enemigos cambiará cada vez que viajemos al abismo. Hablando de las reliquias, todos los objetos que encontremos en el abismo podrán ser vendidos y no solo obtendremos dinero por ellos, sino también experiencia. Tengan cuidado porque si mueren con objetos en su posesión, no podrán recuperarlos.

Entre mayor sea nuestro nivel, podremos conseguir más y mejores habilidades en nuestro ‘skill tree’. Esto también aumentará nuestro nivel de silbato y nos permitirá explorar niveles más profundos del abismo, igual que en el ‘anime’ en que está basado.

¿Cómo serán los combates en Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness?

Como pueden ver en el tráiler, la forma en que combatiremos a los enemigos en este juego de Made in Abyss resulta muy similar al de Dark Souls. Tendremos a nuestra disposición diferentes tipos de armas cuerpo a cuerpo y a distancia como picas, hachas, arcos y pistolas.

Igual que en el juego de FromSoftware, las armas se romperán tras mucho uso, pero podremos forjar nuevas o comprar más en el pueblo. Las mejores armas requerirán el uso de reliquias.

Si han visto el ‘anime’ Made in Abyss, saben que el abismo está lleno de criaturas enormes y peligrosas que también harán su aparición en el juego, pero a veces será mejor huir de ellas.

Cuándo sale el juego Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness y para cuáles plataformas?

El juego se pondrá a la venta en América y Europa el viernes 2 de septiembre de 2022. Estará disponible para PS4, Nintendo Switch y PC (Steam).

Fuente: canal oficial de Spike Chunsoft en YouTube