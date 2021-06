Mana: todos los anuncios del aniversario 30

La franquicia Seiken Densetsu o Mana, otra que por cuestiones de mercadeo se comercializó en un inicio como Final Fantasy Adventure, cumple 30 años desde su lanzamiento en Japón y los celebró con una transmisión especial (solo en japonés). Durante esta, Square Enix aprovechó la ocasión para anunciar lo concerniente al futuro de la saga Mana, entre juegos, anime y versiones móviles.

Un nuevo juego en desarrollo

Como era de esperarse, un nuevo título de Mana se encuentra en camino, confirmado por el productor Masaru Oyamada en la transmisión en vivo. Sin embargo, no hubo imágenes al respecto y tendremos que esperar para ver algo.

«Queríamos anunciarlo con un tráiler genial, pero apenas estamos comenzando el trigésimo aniversario. Estamos desarrollando un nuevo título, por favor espera un poco más hasta que sea propiamente anunciado […] Al desarrollo aún le queda una buena parte… lo estamos haciendo para consolas, así que espero que estén ansiosos por verlo.»

‘Remake’ de Trials of Mana para iOS y Android

Lanzado en abril del 2020 para PlayStation 4, Switch y PC, el ‘remake’ 3D de Trials of Mana llegará a dispositivos móviles iOS y Android el próximo 15 de julio por 24 dólares americanos. En esta nueva versión los menús son readaptados para control táctil, igualmente el movimiento y acciones.

Funciones como auto-objetivos, auto-cámara y auto-batalla se suman, al igual que opciones de calidad gráfica. Los jugadores pueden guardar sus avances en la nube. Así mismo obtener el accesorio inicial ‘Rabite Adornment’, que incrementa la experiencia ganada en batalla hasta nivel 17. Y el ‘Silktail Adornment’, que incrementa la cantidad de lucre ganada en batalla hasta el nivel 17.

Fuente original para Legend of Mana

Square Enix lanzará una actualización para el recién lanzado el 24 de junio, Legend of Mana. De esta manera buscan implementar la fuente del juego original de PlayStation. El público no soporta que le cambien la fuente a sus juegos clásicos, eso está claro.

La remasterización de Legend of Mana está disponible para PlayStation 4, Switch y PC (Steam).

Echoes of Mana, un free-to-play ‘All-Stars’

El universo de Mana se une a la fiebre móvil por los ‘free-to-play’ basados en populares RPG (tipo Fire Emblem o Final Fantasy). En 2022 podremos disfrutar de Echoes of Mana, en una amplia variedad de idiomas y con los personajes más importantes de la leyenda del árbol sagrado.

Este título para iOS y Android unificará a todas las estrellas de los anteriores Mana, pero los jugadores escogerán entre dos nuevos protagonistas: Kilt (hombre) y Kilte (mujer).

El juego pone a este par en un mundo donde todo está perdido. Guiados por la diosa, vivirán una aventura por los recuerdos de varios mundos en busca de la legendaria espada que restaure el planeta.

Las ilustraciones son originales pero se aprecia un estilo my cercano al original, cuyos mundos también harán aparición. Además de la trilogía, juegos como Legend of Mana y Children of Mana también estarán representados.

Para las batallas, podrás formar equipo con tres personajes y cambiarlos libremente durante el combate, un sistema simple de aprender pero difícil de dominar, honrando a la saga Mana.

Legend of Mana: The Teardrop Crystal

Este es un anime basado en la serie Mana producido por Warner Bros. Japan y animado por Graphinica, en colaboración con Yokohama Animation Lab. No hay una fecha de estreno por ahora disponible. Curiosamente, la remasterización de Legend of Mana se dio precisamente tras la propuesta de este proyecto por parte del estudio encargado.

Así que seguramente veremos una historia nueva pero indudablemente conectada con el juego en el que se basa.

Por el momento los fanáticos pueden estar confiados de ver en el futuro una adaptación fidedigna a la estética de la serie de juegos.