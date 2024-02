Mario vs Donkey Kong (remake): lo que debes saber antes de jugarlo

El 16 de febrero Nintendo continúa su línea de ‘remakes’ fieles para Switch basados en propiedades de Mario y compañía. Ya lo vimos en Super Mario RPG con resultados altamente favorables y próximamente en el ‘remake’ de Paper Mario: The Thousand-Year Door, así como Luigi’s Mansion 2: Dark Moon HD. Por ahora el turno le corresponde al renacimiento de la mejor entrega en la saga de Mario vs Donkey Kong.

A diferencia de sus secuelas enfocadas únicamente en controlar los Mini Marios, Mario vs Donkey Kong en Game Boy Advance dio muestra no solo de mejoras visuales en 32-bit, sino también de fluidos movimientos acrobáticos para Mario prerenderizado. Ya que todos los juegos plataformas de Super Mario Advance en la portátil son ‘remakes’ de las versiones de SNES, Mario vs Donkey Kong fue lo más cercano a un plataformas de Mario original en GBA.

Y aún así no era del todo original, en su lugar una expansión de algo que inició en 1981…

Donkey Kong (Arcade, NES y muchas otras plataformas)

El juego que lo inició todo. Antes que Donkey Kong se convirtiera en el héroe de su propia isla, su abuelo Cranky Kong raptó a Pauline e instó a Jumpman (Mario) a convertirse en el salvador de damiselas en apuros. Después los papeles se intercambiaron y Mario secuestró al entonces joven Cranky Kong –así como lo lees–, hasta que Donkey Kong Jr. (padre del actual Donkey Kong) lo rescató y después se dedicó a las matemáticas.

Parece que la familia Kong después hizo las pases con Mario, pues la aparición de Donkey Kong Jr. en Super Mario Kart tenía un tono mucho más «amistoso». Su futuro hijo Donkey Kong continuó la tradición en Mario Kart 64, Mario Party, Golf y Tennis. De forma un poco más salvaje en Super Smash Bros., hasta que en 2004 reinició el fuego de la rivalidad contra Mario. Sin embargo, 10 años atrás…

Donkey Kong [’94] (Game Boy)

Bajo el mismo nombre de la versión original llegó un ‘remake’ / secuela para la portátil Game Boy en 1994. Extraoficialmente se le conoce como Donkey Kong ’94. Este juego comenzaba como el clásico de arcade y NES, para luego expandirse en una serie de niveles de puzles y plataformas mientras controlamos a Mario en la persecución de su rival Donkey Kong (Cranky) hasta la gran ciudad.

Aquel fue uno de los cartuchos de Game Boy que más aprovechó el periférico Super Game Boy de SNES, al ofrecer un colorido marco que simulaba la máquina arcade. Todo lo que se ve en Game Boy Advance es una versión técnicamente mejorada de este juego. Se puede apreciar la inspiración directa en los movimientos de Mario, diseño de niveles y las llaves como objetivos. Un excelente representante de Game Boy, sin lugar a dudas.

Mario vs Donkey Kong (Game Boy Advance)

Volviendo a 2004 tenemos a su vez el ‘remake’ del juego de Game Boy / ‘reboot’ / secuela. Mario vs Donkey Kong puso por primera vez al actual líder de la isla Kong en contra del héroe del Reino Champiñón y favorito de la realeza. La causa, sin embargo, son unos juguetes conocidos como Mini Marios que ante la frustración de no poder comprarlos, Donkey Kong decide robarlos de la misma fábrica donde Mario pone a trabajar a los Toads. Algo así como lo que sucede con las figuras Amiibo.

En Mario vs Donkey Kong tomamos nuevamente el rol de Mario, rescatando a los Mini Marios y posteriormente a Pauline, quien fue reintroducida a este universo después de una década. Como Mario podemos de manera fluida correr, saltar, pararnos de manos y ejecutar saltos hacia atrás mas altos. Al rescatar los Mini Marios robados por Donkey Kong y recuperar la llave, avanzamos al siguiente nivel.

Diferentes obstáculos y retos plataformeros se cruzan en los mundos expandidos de forma temática como la fábrica, la jungla, una montaña de fuego, una casa embrujada, un bosque místico y una ciudad crepuscular. Este juego fue parte del Programa Embajador para los primeros compradores de Nintendo 3DS y después parte de la Consola Virtual de Wii U.

Mario vs Donkey Kong (Nintendo Switch)

El nuevo juego para Nintendo Switch es un ‘remake’ 3D directo de la versión original para Game Boy Advance. Con esto queremos decir que respeta todos los escenarios originales y jugabilidad, en su lugar rehaciendo todo el aspecto gráfico con un motor de juego moderno. Aún así, en Nintendo Switch se agrega un modo cooperativo local para compartir la dificultad de los puzles, aminorarla o elevarla.

Entre las variadas adiciones, se encuentra un modo casual con burbujas protectoras y tiempo infinito. Dos nuevos mundos –Merry Mini-Land y Slippery Summit– se suman a los seis originales. Todos los modelos prerenderizados ahora son 3D y las escenas estáticas que narran la historia son animadas por completo. Toad es el segundo personaje jugable gracias al nuevo modo multijugador.

Línea alterna VS: Mini Marios

Las secuelas de Mario vs Donkey Kong se separaron por completo y crearon una línea alterna cien por ciento enfocada en controlar los Mini Marios. No profundizaremos en ellas, puesto que en todas debemos guiar los Mini Marios con el ‘stylus’ a través de Nintendo DS, 3DS y Wii U. Otros mini juguetes y personajes se unen pero ya no es posible controlar a Mario en plataformas de puzles, que era lo más interesante. La mayoría de estas entregas incluyen la posibilidad de crear de niveles y compartirlos con otros jugadores.

March of the Minis (DS)

Minis March Again! (DSiWare)

Mini-Land Mayhem! (DS)

Mario and Donkey Kong: Minis on the Move (3DS)

Tipping Stars (3DS/Wii U)

Mini Mario & Friends: amiibo Challenge (3DS/Wii U)