Super Mario RPG – Reseña

¿Qué podemos decir que no se haya dicho sobre Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars para SNES? Aunque sea mundialmente conocido como Super Mario RPG, su sorpresivamente anunciada y lanzada versión para Nintendo Switch optó por prescindir del subtítulo como forma de llevar el juego a nuevas generaciones. Este ‘remake’ desarrollado por ArtePiazza y distribuido por Nintendo, toma todo lo que hizo un clásico atemporal a la obra de Squaresoft y el resultado es uno de los mejores juegos del año en la consola híbrida. En esta reseña de Super Mario RPG repasaremos el beneficio de las novedades para Switch, pero antes…

Un contexto tecnológico

A mediados de 1996 en América, gráficamente hablando, Super Mario RPG significó un avanzado exponente para la consola de 16-bit que lo hospedaba. Sin embargo, el mundo estaba a solo unos meses de Super Mario 64 y la fiebre por el 3D reinaba. Lamentablemente, ni Europa o Australia recibieron SMRPG en su sistema original. A diferencia de otros RPG de Squaresoft netamente basados en pixeles, la animación de Mario contaba con libre movilidad en mapas de juego isométricos.

Los personajes fueron creados en estaciones de trabajo SGI –como Donkey Kong Country— y el juego usaba el Modo 7 para los ambientes pseudo 3D. Efectos de sombra y luz apoyaban la sensación de un 3D real. El Modo 7 fue utilizado de formas innovadoras como el escape en vagoneta de la mina de Villatopo. Era necesario usar el chip SA-1 de Nintendo en los cartuchos de SNES, pues la consola no podía lograr esto por sí sola y ya iba de salida. El pequeño chip incluso permitía más procesamiento, uso de memoria, almacenamiento de datos y compresión.

En el aspecto sonoro, Super Mario RPG utilizaba el chip SPC700 de Sony, con efectos de eco y reverberación y hasta 210 sonidos diferentes. La primera aventura RPG de Mario y una alianza que hasta hoy sorprende entre Nintendo y Squaresoft, fue tan importante que sembró los legados de Paper Mario y Mario & Luigi para Intelligent Systems y AlphaDream.

‘Remake’ que rebosa fidelidad

En estos tiempos modernos tenemos claro que cuando nos ofrecen la palabra ‘remake’ puede tratarse de dos cosas: una versión reimaginada que prefiere seguir una nueva ruta con algunos de los personajes y escenarios originales, o un juego completamente fiel que actualiza sus gráficas y añade otros detalles sin tocar la esencia innata. Super Mario RPG para Switch pertenece a este segundo grupo y en este caso era justo y necesario que fuese así. Queremos aclarar que no hay nada malo en preferir una reimaginación –llamada ‘remake’–. Capcom y Square Enix nos lo han demostrado con creces en Resident Evil y Final Fantasy VII.

Entretanto, mientras ILCA intentó el camino de la fidelidad con los ‘remakes’ de Pokémon Brilliant Diamond / Shining Pearl, estos son una muestra de los errores que se pueden llegar a cometer. Super Mario RPG es la mejor carta de presentación de ArtePiazza (veteranos expertos en Dragon Quest) para demostrar cómo se hace un ‘remake’ que respeta y amplifica la excelencia del título original. La admiración por el juego original siempre existirá, pero esta nueva versión en Switch posee las suficientes mejoras para justificar su existencia.

En cuanto a historia y sus cómicos diálogos, estos permanecen intactos y son tan irrisorios como en su época. Son la plantilla para la redacción creativa heredada por Paper Mario y Mario & Luigi. Todos los elementos gráficos pasan del renderizado al 3D pleno. Se puede decir que 27 años después han conseguido lo que en su momento era una ilusión para SNES: el 3D. Exactamente eso mismo es directamente referenciado en uno de los jefes del posjuego. Porque sí, hay posjuego y es un baldado de frescura por su dificultad.

Mario RPG Deluxe

Durante las batallas en Super Mario RPG necesitamos aplicar los comandos de acción que replicarían los siguientes RPG de Mario. Presionar el botón en un momento determinado durante los ataques para ejecutar más daño o al recibir los golpes enemigos para anularlo del todo. Cuando esto lo logramos de forma correcta vamos haciendo cadenas y llenando un medidor ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla. Al llegar a 100%, este medidor nos permite liberar las nuevas técnicas triples, que puedes conocer acá a profundidad.

Las técnicas triples son la mayor adición en el ‘remake’ de Super Mario RPG, pues aprovechan los poderes de Mario, Mallow, Geno, Bowser y Peach para formar seis combinaciones posibles. La mayoría golpea a todos los enemigos y otras protegen o curan al grupo de aliados. El juego en ningún momento se rompe por esto, pues llenar el medidor depende de los ataques encadenados. Además, están acompañadas por impecables secuencias de animación con la terna involucrada en cada técnica triple, que podemos saltar si lo deseamos.

Las técnicas triples serían como los ‘Límites’ de Final Fantasy o, más exactamente, el equivalente a lo visto en Chrono Trigger. Adicional a estas, los comandos de acción ejecutados de forma perfecta no solo hacen daño al enemigo objetivo, también dejan un daño residual a los enemigos a su alrededor. Esto significa que con mayores niveles, podemos despachar todo un grupo de enemigos básicos con solo atacar a uno de ellos en el centro. No hay forma de negar la satisfacción de estas mejoras de calidad de vida y velocidad en las batallas de Super Mario RPG.

Completar el bestiario de rivales es otra de las novedades inspirada en Final Fantasy. Esta requiere a Mallow con su habilidad de ‘Mentalista’ o pagar tres monedas rana por cada entrada, que sería un monto alto de usar solo dicho método. En batallas contra jefes más fuertes puede complicarse delegar un turno a Mallow solo para analizar al enemigo, en cuyo caso amerita pagar dicha entrada con monedas rana.

Posjuego antes del fin

Por lo general, Super Mario RPG no es un juego difícil como otros de sus colegas en el género. De hecho funciona como entrada antes de pasar a experiencias más complejas de los RPG por turnos. Ayudando también el hecho que es corto y solo toma unas 20 horas promedio completarlo. Algo muy raro de ver en RPG actuales con infinidad de tareas y registros. Mientras los jugadores aprendan el ritmo de presionar el botón en el momento justo al atacar o defenderse, todo fluye de manera natural.

En Nintendo Switch, existe una dificultad más fácil para elegir frente a la predeterminada, aunque aconsejamos dejar la normal. Si bien no existe un modo más difícil, una vez completada la historia principal podemos volver al punto anterior al jefe final (Fraguo) –eso es antes de la séptima estrella– y completar las tareas secundarias faltantes, obtener objetos especiales y enfrentar la revancha de algunos de los jefes para recibir las mejores armas. Dado que eso significa completar el juego al 100%, de cualquier forma no sirven para mucho.

En las secciones de plataformas del Castillo de Bowser el juego incrementa súbitamente su dificultad debido a la vista isométrica. Claramente no lo desarrollaron con dicho objetivo. La música vuelve a estar a cargo de Yoko Shimomura, quien aplicó remasterizaciones a todos los temas. En cualquier momento podemos elegir entre las versiones originales o modernas. En nuestro caso preferimos las modernas, pero siempre es de agradecer tener ambas versiones disponibles.

Super Mario RPG 9/10 Nota Lo que nos gustó - Los comandos de acción para atacar y defender dinamizan las batallas.

- Medidor y técnicas triples.

- Mallow y Geno son personajes originales muy carismáticos y el gran inicio de la carrera comediante de Bowser.

- Temas musicales remasterizados.

- Posjuego con buen nivel de dificultad. Lo que no nos gustó - Las secciones de plataformas en el Castillo de Bowser. En resumen Super Mario RPG para Nintendo Switch es el ejemplo perfecto de cómo hacer un 'remake' fiel al original sin sacrificar aspectos clave y añadiendo valores agregados. ArtePiazza respeta y actualiza los logros del juego de SNES, que por derecho propio es todo un clásico. Las técnicas triples incentivan la continua rotación de personajes y el perfeccionamiento de los comandos de acción, para tornar las batallas menos repetitivas. Los personajes y sus tamaños retienen el encanto original y el 3D pleno ayuda a darles mejor forma. Mientras que la historia, si bien no ambiciosa, goza de sus buenos toques de comedia. La terna eterna de Mario, Bowser y Peach, nunca trabajaron mejor juntos.

Reseña hecha con una copia digital de Super Mario RPG para Nintendo Switch brindada por Nintendo of America.

