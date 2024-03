Así es Marvel Rivals: el nuevo juego estilo Overwatch con superhéroes de los cómics

Parece que Marvel 1943: Rise of Hydra —el juego del Capitán América y Pantera Negra en la segunda guerra mundial del que hablamos aquí— no será el único título basado en personajes de la popular franquicia de cómics que se acerca. Ya pudimos ver el tráiler y conocer un poco más de Marvel Rivals, un nuevo título multijugador al estilo Overwatch en el que podremos jugar con diferentes héroes y villanos.

Como sugiere la comparación con el juego de Blizzard, este será un juego de disparos competitivo en el que equipos de jugadores controlando a icónicos personajes de Marvel. Los equipos serán de seis jugadores, pero la mayor diferencia con Overwatch es que los personajes se controlarán en tercera persona, no en primera.

Este juego está siendo producido por la compañía china NetEase. No se trata de un juego móvil y está siendo desarrollado para PC.

Una imagen filtrada un día antes reveló la que puede ser la pantalla de selección de personajes. En esta vemos que en Marvel Rivals podríamos elegir entre héroes y villanos como Hulk, Punisher, Storm, Loki, Doctor Strange, Mantis, Rocket Raccoon, Pantera Negra, Groot, Magik, Luna Snow, Iron Man, Spider-Man y Magneto. Los íconos al lado de cada nombre sugieres que se dividen en tipos de personajes como ‘daño’, ‘tanque’ y ‘soporte’.

El arte del juego también muestra a otros personajes como Namor y la Bruja Escarlata, mientras que el tráiler deja ver a Star Lord y Cable . Es posible que simplemente no aparezcan en la imagen o que vayan a ser agregados poslanzamiento.

Aunque no luce nada mal y nos encanta el estilo visual, ya hay muchos que se oponen a la idea. Aunque no lo dijeron directamente, es claro que Marvel Rivals será un juego como servicio. Esta clase de juegos actualizados constantemente y con microtransacciones han recibido muchas críticas recientemente. Títulos como Suicide Squad: Kill The Justice League y Marvel’s Avengers no lograron el éxito esperado precisamente por lo mal recibido que fue su ‘modelo de negocios’ en una parte considerable de la comunidad ‘gamer’.

Marvel Rivals todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero tendrá una prueba alfa en mayo de 2024. Inicialmente llegará a PC mediante Steam y Epic Games Store.