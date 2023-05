La última carta de la temporada de mayo de 2023 es bastante curiosa y con mucho potencial. En esta guía vamos a aprender cómo conseguir la carta The Living Tribunal o El Tribunal Viviente en Marvel Snap, cómo funciona su interesante efecto y cuáles son los mazos y cartas que recomendamos usar con ella.

También los invitamos a visitar nuestra guía general del juego y las dedicadas a las cartas de The High Evolutionary y Agatha Harkness.

¿Quién es El Tribunal Viviente?

Esta entidad es uno de los seres cósmicos más poderosos no solo del universo Marvel, sino de todo su multiverso. Es el responsable de mantener el balance entre las realidades y en algunos casos se han referido a él como la «encarnación del multiverso». Solo es superado en poder por Eternity.

El Tribunal Viviente fue creado por Stan Lee, Marie Severin y Herb Trimpe. Apareció por primera vez en el tomo 157 de Strange Tales en 1967, cuando el Doctor Strange tuvo que convencerle de no destruir la Tierra a pesar de su potencial para el mal.

El Tribunal tiene tres rostros. La cara que usualmente vemos representa la Equidad. Su rostro parcialmente cubierto representa la Venganza y la que está completamente tapada representa la Inevitabilidad. La cuarta parte de su cabeza es un vacío.

Cómo conseguir la carta The Living Tribunal o El Tribunal Viviente en Marvel Snap

Esta carta fue agregada a la serie 5 de cartas en la noche del lunes 29 de mayo de 2023.

Esta es la carta destacada de la semana desde el 29 de mayo de mayo hasta el lunes 5 de junio a las 10:00 p.m. (hora de Colombia, Perú y Ecuador) en la tienda de fichas del juego. Cuesta 6000 Fichas.

La carta también podría aparecer al azar cuando abramos un Cofre o Reserva del coleccionista. Como carta de la serie 5 que es, hay un 0.25% de posibilidades de obtenerla. Con el tiempo, la carta bajará a la serie 4 y se volverá un poco más común.

Les recomendamos dar una mirada a nuestra guía de cómo conseguir cartas.

Variantes

No todas las variantes de El Tribunal Viviente no han sido agregadas a Marvel Snap al momento de realizar esta nota. Aparecerán poco a poco en los siguientes días.

Estas cartas podrían aparecer en cualquier fuente de Variantes misteriosas o a la venta en la sección de variantes de la tienda. A menos que sean parte de un ofrecimiento especial, solo aparecerán si ya tenemos la carta base.

Guía: Cómo funciona el efecto de la carta The Living Tribunal o El Tribunal Viviente en Marvel Snap

Esta carta de costo 6 con 6 de poder tiene como efecto «Continuo: divide tu poder total en partes iguales entre todas las ubicaciones». Esto significa que al estar en juego usará la suma total de puntos del jugador en todas las ubicaciones, lo dividirá en tres (redondeando al número menor en caso de 0.33 y al mayor en caso de 0.66) y reemplazará la puntuación del jugador en cada ubicación con el resultado de la división.

Pongamos un ejemplo. Digamos que al jugar esta carta quedamos con los siguientes puntos en las ubicaciones: 8 – 10 – 16. Eso significa que el poder total es 34. La carta dividirá ese poder entre tres y el resultado es 11.33. Eso significa que tendremos 11 puntos de poder en cada ubicación.

Si la carta de El Tribunal Viviente o The Living Tribunal es destruida, su efecto desaparece y la puntuación de cada ubicación vuelve a ser calculada normalmente.

Cartas, mazos y estrategias para jugar con The Living Tribunal

Mazo potenciador

Por supuesto, el principal objetivo de un mazo con The Living Tribunal es aumentar el poder de las cartas lo más posible antes de jugarla. Es por eso que Iron-Man, Ironheart, Cerebro y Okoye son claves en casi todos los mazos con esta carta. Black Panther también puede ser clave. Este mazo puede ser brutal si lo completamos con Wong.

Poder para ubicaciones

Otro mazo que puede funcionar mazo con cartas que dan poder a otras ubicaciones como Mister Fantastic, Omega Red y Klaw. Onslaught puede servir como ‘plan b’ para un mazo con estas.

Mister Negative

La carta de este villano de Spider-Man es una de las que mejor sinergia tiene con El Tribunal Viviente. Mister Negative intercambia el poder y costo de las cartas en el mazo, por lo que tendríamos la posibilidad de dar un golpe brutal usando cartas como Iron-Man, Arnim Zola, Knull, Mystique y Darkhawk en los últimos turnos, pues quedan con valor cero. Esto se puede combinar con The Mighty Thor para asegurar que las tendremos en la mano en el último turno.

Mazo de fuerza bruta

A simple vista, la carta de The Living Tribunal o El Tribunal Viviente en Marvel Snap parece un interesante puzle a resolver, pero puede ser aprovechada en el mazo más simple de todos: uno de fuerza bruta con las cartas con el mayor poder posible para tener más puntos que distribuir al ser jugada. Para esto usamos cartas como Red Skull, Attuma, Doctor Octopus, Typhoid Mary, The Abomination, Crossbones, Ebony Maw, Maximus, Stryfe, Silver Sable, Red Guardian, The Thing y The Lizard.

Un mazo de este tipo no puede ser jugado sin pensar. Muchas de estas cartas, como Red Skull o Typhoid Mary, dan ventajas al oponente y deben ser jugadas con una buena estrategia. No solo pensar que al final llegará el Tribunal Viviente a arreglar las cosas.

Otras cartas e ideas para mazos de The Living Tribunal

Cartas como Wave y Bast pueden permitirnos jugar cartas de alto poder con anticipación en preparación para el efecto de The Living Tribunal.

y pueden permitirnos jugar cartas de alto poder con anticipación en preparación para el efecto de The Living Tribunal. Podemos usar a Storm y al Professor X para bloquear ubicaciones y luego aprovechar el efecto de The Living Tribunal para llevar poder a ellas.

Esperamos sus consejos, recomendaciones, sinergias de cartas y recomendaciones para mazos que usen la carta de The Living Tribunal o El Tribunal Viviente en Marvel Snap y así actualizar esta guía.