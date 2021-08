¿Vale la pena jugar Marvel’s Avengers tras la expansión Guerra por Wakanda?

¿Recuerdan El Rey de los Poseídos (The Taken King)? Esta fue la tercera expansión de Destiny. Durante su primer año, ese título fue ampliamente criticado por sus sistemas de juego y progresión. Pero la llegada de esta expansión hizo cambios radicales al sistema de misiones y la forma de subir de nivel que dejó feliz a la comunidad. Se puede argumentar que, si no fuera por el Rey de los Poseídos, no habría Destiny 2.

Pero no estamos aquí para hablar de Destiny, sino de Marvel’s Avengers, que recientemente recibió la expansión: Guerra por Wakanda. Como muchos saben, este juego no vendió tan bien como se esperaba y la crítica no le dio su mejor recibimiento. Los jugadores esperan que este nuevo contenido fuese para Avengers lo que El Rey de los Poseídos fue para Destiny.

¿Se cumplieron sus deseos? Vamos a descubrirlo.

¿Qué novedades trae Guerra por Wakanda a Marvel’s Avengers?

La actualización del 17 de agosto de 2021 agregó estos elementos al juego:

Operación (campaña): Guerra por Wakanda.

Héroe: Black Panther (Pantera Negra).

Región: Wakanda (jungla y planta de refinamiento de vibranium)

Puesto de avanzada: Palacio real en Birnin Zana, capital de Wakanda

Hablaremos de todas estas novedades más adelante.

Mejoras de calidad de vida

Rediseño de la interfaz de usuario (UI) para mejorar la organización.

Posibilidad de bloquear, transferir y desmantelar varias piezas de equipo al mismo tiempo.

Aumento del espacio en el casillero y del equipo en posesión.

Posibilidad de comparar equipo y la forma en que cambia las estadísticas del héroe.

Posibilidad de aceptar todas las tareas y misiones de facción (SHIELD y Hormiguero) desde una sola terminal.

Estas mejoras habían sido largamente esperadas por la comunidad. El rediseño de la UI es especialmente bienvenido porque simplifica la personalización de cada héroe. Nos da acceso a su equipo, habilidades y cosméticos en una sola pantalla. La posibilidad de comparar equipo y manejarlo en masa reduce enormemente la cantidad de tiempo que pasamos en los menús.

Nuevos enemigos

Mercenarios a sueldo de Klaue (gorila, pesado, tiradora, disruptor, atacante y estratega).

Merodeadores (cazadores y exploradores).

Estos nuevos enemigos portan nueva tecnología que agrega más variedad a los combates. Los ataques y barreras sónicas de los mercenarios harán que tengamos que tener más cuidado a la hora de elegir nuestros objetivos, pues atacarlos cuando están protegidos nos perjudicará bastante (especialmente si jugamos con Black Panther).

Por su parte, los Merodeadores son molestos robots arácnidos que vienen en dos tamaños y pueden abrumarnos con facilidad.

Nuevos jefes

Crossbones

Klaw (Ulysses Klaue)

Así es la operación Guerra por Wakanda

Así como la campaña principal de Marvel’s Avengers puede ser considerada un juego protagonizado por Ms. Marvel, la nueva operación es prácticamente un corto, pero intenso juego de Black Panther con la aparición especial de los Avengers.

Black Panther introduce nuevos elementos jugables que lo diferencian mucho de los demás personajes. Su principal herramienta es su armadura de vibranium. Con ella podemos bloquear los ataques normales de los enemigos y cargar energía intrínseca que podemos gastar en movimientos especiales y explosiones cinéticas.

A simple vista, este sistema basado en bloqueos y desvíos (parries) hace que Black Panther parezca demasiado poderoso. Pero el juego ha sido balanceado para esto. Intentar resistir o desviar un ataque fuerte o sónico drenará nuestras reservas de energía intrínseca. Eso hace de T’Challa un personaje bastante técnico que requiere práctica y mucha atención.

La historia de la expansión Guerra por Wakanda en Marvel’s Avengers es la siguiente. Ulysses Klaue, con el financiamiento de AIM, lanza un ataque a gran escala contra la nación africana para robar su vibranium. Los Avengers se unen a Black Panther para enfrentar este enemigo común.

Hasta este momento, suena muy similar a las más conocidas historias de Black Panther en los cómics. Lo que la hace interesante es el desarrollo de su protagonista que, aunque es un poco cliché, está interpretado a la perfección. T’Challa es un monarca orgulloso que trata de resolver él solo los problemas de su país. Esto lo pone en constante conflicto con su hermana, la princesa Shuri, y pone en peligro a Wakanda. A lo largo de las 4 -5 horas que dura esta campaña, debe aprender que no puede cargar solo con el peso de sus responsabilidades y a confiar en los Avengers.

La verdadera estrella de la expansión es la misma Wakanda. Una de las principales críticas que se hace contra Marvel’s Avengers es que sus escenarios —especialmente los laboratorios y edificios de AIM— resultan aburridos y genéricos. La nueva región soluciona este problema. La jungla que recorremos resulta visualmente distintiva, con templos llenos de trampas y secretos, mientras que la planta de refinamiento de vibranium añade nuevos retos de plataformas.

Pero en lo que verdaderamente se luce el nuevo contenido es en su dirección de arte. Tomando como base los más recientes cómics de Black Panther y la película de Marvel Studios, la Wakanda del juego impresiona con una estética afrofuturista que combina elementos del arte, cultura y arquitectura de diferentes tribus africanas con tecnología de ciencia ficción. Recorrer el palacio de Birnin Zana, el nuevo puesto de avanzada, es encontrarse a cada paso con vistas únicas que nos hacen recurrir constantemente al modo fotografía para capturar su belleza. Esta descripción también aplica para el diseño de vestuario de los personajes. ¡Hasta los cofres y contenedores cambiaron para adaptarse a este nuevo ambiente!









Todo esto suena muy bien, ¿pero es suficiente para hacernos volver a jugar Marvel’s Avengers y atraer nuevos jugadores?

¿Vale la pena volver a Marvel’s Avengers o jugarlo por primera vez?

Ya que la expansión es gratis, todos los dueños del juego Marvel’s Avengers deberían darle una nueva mirada, especialmente si les gustó la campaña principal. Las mecánicas de juego de Black Panther, los nuevos enemigos y la nueva región le dan un renovado aire y variedad que este título necesitaba con urgencia.

Pero una vez terminada, volvemos a lo mismo.

A diferencia de lo que hizo El Rey Poseído con Destiny, Black Panther: Guerra por Wakanda no hace ninguna mejora a los sistemas de juego principales de Marvel’s Avengers. De hecho, el título de ‘expansión’ le queda un poco grande, pues no agrega más contenido que las actualizaciones de Kate Bishop y Hawkeye.

En este momento, Marvel’s Avengers es mejor que nunca, pero no solo gracias al contenido de esta expansión. Durante el último año ha mejorado enormemente su sistema de emparejamiento (matchmaking), pulido poco a poco la experiencia de usuario y agregado elementos que lo hacen más divertido. Pero no ha cambiado nada del núcleo del juego y sus peores problemas siguen presentes.

Tampoco ha cambiado el criticado sistema de monetización. Black Panther fue agregado con más de 40 atuendos diferentes, pero la mayoría de ellos solo se consiguen pagando o con los créditos que obtenemos de las tarjetas de desafíos… si pagamos por ellas.

Al terminar la campaña de Wakanda tenemos un nuevo personaje y patio de juegos, pero el ‘grindeo’ sigue siendo el mismo. Todavía tenemos que jugar misiones similares durante muchas horas con cada personaje para llevarlo al máximo nivel y así poder participar de las misiones más interesantes y con mejores recompensas. Hay más variedad, pero muchos jugadores van a seguir considerándolo repetitivo.

En cierta forma, es admirable que Crystal Dynamics siga creyendo en su visión original para la progresión del juego, pero la falta de sistemas que hagan el ‘grindeo’ más accesible puede seguir alejando a los jugadores que están interesados en los superhéroes Marvel. Aunque Guerra por Wakanda y Black Panther no son el gran salto adelante que muchos queríamos en una expansión de Marvel’s Avengers, sí nos ofrecen una buena cantidad de contenido que tendrá felices a quienes ya disfrutan el juego por un tiempo más. Al menos mientras llega el siguiente personaje desde Nueva York.

¿Dónde estás, Spider-Man?