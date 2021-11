Videojuegos

Antes de 2014, era difícil encontrar personas —esto incluye a fanáticos de los cómics— familiarizadas con los Guardianes de la Galaxia. La agrupación original data de 1969, pero Dan Abnett y Andy Lanning reinventaron el equipo en 2008. A pesar de ello, esta alineación de héroes era bastante desconocida. Por supuesto, eso cambió con el estreno de Guardianes de la Galaxia. Dirigida por James Gunn, esta cinta en su momento fue una de las apuestas más arriesgadas de Marvel Studios. Por primera vez, dejaría su zona de confort alejándose de los Vengadores para contar una historia que exploraría el Universo Cinematográfico de Marvel fuera de la Tierra. Tenía el potencial de ser un fracaso crítico y comercial.

Ahora, todos sabemos que ese no fue el caso. Al contrario, se convirtió en una de las películas más taquilleras y alabadas del UCM. Esta recepción se debió a la química entre el elenco y la dirección de Gunn, que tomó inspiración del equipo de 2008. Sin embargo, también se permitió crear sus propias versiones de los personajes. Estas fueron tan bien recibidas que dictarían posteriores interpretaciones del equipo en los cómics y otros medios. Esto incluye el recién lanzado juego Guardians of the Galaxy.

Desarrollado por Eidos-Montréal, el juego Marvel’s Guardians of the Galaxy transcurre en su propia continuidad. Esto quiere decir que no está relacionado con Marvel’s Avengers, también distribuido por Square Enix. Aunque esto podría ser percibido por algunos jugadores como una oportunidad desperdiciada para un futuro cruce, sobre todo teniendo en cuenta que el título no escatima en ‘fan-service’, fue la decisión correcta. Esto se debe a que una de las principales fortalezas del juego Marvel’s Guardians of the Galaxy es su conciso guion y excelente ritmo.

La historia se ambienta muchos años después de una larga guerra interestelar. Los Guardianes de la Galaxia a duras penas han completado un puñado de misiones juntos y sus cinco miembros —Star-Lord (Peter Quill), Drax el Destructor, Gamora, Rocket Raccoon y Groot— no son el mejor equipo. Esto se debe tanto a la desconfianza entre ellos como a la incompetencia de Peter como líder. En consecuencia, sus compañeros suelen verlo como un chiste y no una figura de respeto. A lo largo de la aventura, es común oír a los demás guardianes burlándose de él mientras busca secretos en los niveles. El juego está repleto de simpáticas interacciones y chistes a costa de Peter.

Si bien esta dinámica nunca cambia, el juego Marvel’s Guardians of the Galaxy precisamente gira alrededor del crecimiento de Peter para convertirse en el líder que requiere el equipo. Esto no solo se limita a intentar ser una figura de autoridad, sino ser perceptivo con sus compañeros. Por supuesto, esto no quiere decir que Star Lord sea el único personaje con un desarrollo. A pesar de que el de Gamora puede pecar de súbito, la aventura dedica un buen tiempo a los arcos de Drax y Rocket Raccoon. El de este último es el que se ve más «influenciado» por las decisiones de los jugadores.

Como se dio a conocer en la revelación del juego en E3 2021, Peter puede responder a conversaciones a lo largo de la aventura. Las consecuencias de estas decisiones son más que nada estéticas y la historia no tiene bifurcaciones significativas. No esperen algo con la profundidad de juegos como Disco Elysium o The Witcher III. No obstante, aspectos puntuales se verán afectados y estos cambios pueden perseverar hasta el final de la aventura. Para muchos, esto no será incentivo suficiente para jugar la aventura una y otra vez. Aun así, es una de las mecánicas que refuerza el rol de Peter como líder del equipo. La otra es el hecho de que Star-Lord es el único personaje 100% controlable y los demás guardianes son «asistencias».

Aunque lo anterior fue criticado tras su anuncio, Eidos-Montréal tomó la decisión correcta. En los zapatos de Peter, los jugadores pueden disparar, atacar cuerpo a cuerpo, esquivar y saltar. A pesar de que posteriores mejoras amplían su arsenal, no alteran significativamente su estilo de combate. Sin embargo, Peter no está solo. A lo largo de las peleas, puede dar ordenes a los otros guardianes para utilizar habilidades. Si bien estos últimos atacan de forma automática, estas habilidades tienen propiedades especiales y el juego incentiva su sinergia. Esto se debe a que los oponentes tienen un par de barras: una de vida y otra de equilibrio. Es necesario eliminar esta última para hacerles daño y varias habilidades de los guardianes se enfocan en desequilibrar. Hay otras que pueden retenerlos y/o causar daño masivo.

Lo anterior no se limita a los combates. Peter también requiere de las habilidades de sus compañeros para resolver rompecabezas y encontrar secretos. Esto no solo reitera a Star-Lord como líder del equipo, sino que muestra a cada miembro como una pieza vital del mismo. De hecho, hay una sección del juego en la que Peter lucha en solitario y el juego muestra que está «incompleto» sin la ayuda de sus amigos.

Desafortunadamente, los combates pueden tornarse repetitivos a pesar de la cantidad de opciones a disposición de los jugadores. Aún peor, este problema se ve exaltado por el desbloqueo de las habilidades definitivas de los personajes. Si bien todas tienen un tiempo de recarga, Guardians of the Galaxy no impide su abuso en conjunto.

Una posible solución para este problema hubiera sido modificar el «medidor de estilo» —que solo sube o desciende dependiendo de si Peter está atacando o es impactado por ciertos ataques— para que funcionara de forma similar al de la franquicia Devil May Cry. En teoría, esto obligaría a los jugadores a hacer combos creativos rotando entre los diferentes ataques de Peter y los guardianes para mantener elevado el contador. Por supuesto, esta propuesta requeriría cambiar la forma en que se gana experiencia —una vez desbloqueadas todas las habilidades, no habría incentivo para hacer combos complejos— y otros aspectos del juego.

Antes de concluir esta reseña, es obligatorio hablar de la presentación del juego Marvel’s Guardians of the Galaxy. En lo que respecta a lo gráfico, es una bolsa mixta. Aunque en general luce bien —aspecto al que el modo fotografía saca provecho—, los ‘bugs’ son constantes. Estos no se limitan a lo gráfico, sino a lo técnico. Algunos incluso pueden entorpecer la búsqueda de coleccionables. La presentación sonora es superior, pero no perfecta. Mientras que la colección de música de los ochenta tiene un papel importante en la ambientación y narración, la actuación de voz —sobre todo en el doblaje al español latino, que resalta por tener a los actores del Universo Cinematográfico de Marvel— se suele desincronizar con lo que pasa en pantalla.

Marvel's Guardians of the Galaxy 8/10 Nota Lo que nos gustó - Las divertidas interacciones entre los guardianes.

- El sistema de combate y opciones de diálogo refuerzan el rol de Peter Quill como líder.

- La música de los ochenta y el papel que juega en la ambientación y narración.

Lo que no nos gustó - El sistema de combate puede tornarse repetitivo.

- ‘Bugs’ gráficos y técnicos.

- La ausencia de un Nuevo Juego + substancioso o un verdadero incentivo para rejugar el título.

En resumen Aunque la influencia de las dos películas dirigidas por James Gunn es innegable, Marvel's Guardians of the Galaxy logra distinguirse de lo que ha llegado antes. Incluso si hubiera sido mejor que permaneciera unos cuantos meses más en el horno para pulir ciertos aspectos mecánicos y técnicos, la última aventura de Eidos-Montréal brilla por el carisma que exuda cada uno de sus elementos. La banda sonora; las interacciones entre los personajes, tanto dentro como fuera de los combates; y la historia que hábilmente se intercala entre lo cómico y lo sentimental hacen de este juego uno infaltable para todo fanático del grupo de forajidos.

Reseña hecha con una copia digital de Marvel’s Guardians of the Galaxy (juego) para PS5 brindada por Square Enix Latinoamérica.