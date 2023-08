Mega Rayquaza en el Festival de Pokémon GO 2023: bonus, hábitats e incursiones

Previamente vimos cómo obtener a Mega Rayquaza en Pokémon GO. Ahora conoceremos todos los bonus, hábitats e incursiones en el Festival de Pokémon GO 2023. La acción comienza el sábado 26 de agosto de 2023 de 10:00 am a 6:00 pm en tu horario local y continúa al día siguiente, el 27 de agosto de 10:00 am a 6:00 pm en tu horario local. Cada día será una experiencia única, aunque algunos bonus del evento estarán activos durante todo el festival.

Entre estos bonus del evento se incluyen los siguientes:

Los Módulos Cebo durarán una hora.

El daño de bonus de amistad en las incursiones será el doble de eficaz.

El límite de incursiones remotas aumentará a 20 al día.

Los siguientes Pokémon conocerán los ataques indicados cuando se les haga evolucionar durante el evento: Haz evolucionar a Metapod para conseguir un Butterfree que conozca el ataque rápido Picadura. Haz evolucionar a Sandshrew para conseguir un Sandslash que conozca el ataque cargado Tajo Umbrío. Haz evolucionar a Clefairy para conseguir un Clefable que conozca el ataque rápido Destructor. Haz evolucionar a Vibrava para conseguir un Flygon que conozca el ataque cargado Tierra Viva. Haz evolucionar a Shelgon para conseguir un Salamence que conozca el ataque cargado Enfado. Haz evolucionar a Metang para conseguir un Metagross que conozca el ataque cargado Puño Meteoro.



Sábado de rotación

El evento cuenta con cuatro hábitats únicos que rotarán cada hora. En cada hábitat aparecerán distintos Pokémon.

Terrario Cuarzo : Pikachu con corona de cuarzo, Clefairy, Lickitung, Heracross, Miltank, Wurmple, Whismur, Skitty, Luvdisc, la forma Mar Este de Shellos, Buneary, Audino, Foongus y Morelull

: Pikachu con corona de cuarzo, Clefairy, Lickitung, Heracross, Miltank, Wurmple, Whismur, Skitty, Luvdisc, la forma Mar Este de Shellos, Buneary, Audino, Foongus y Morelull Arenas Pirita : Pikachu con corona de pirita, Sandshrew, Diglett de Alola, Psyduck, Girafarig, Shuckle, Trapinch, Gible, Hippopotas, Timburr, Joltik, Binacle, Helioptile y Grubbin

: Pikachu con corona de pirita, Sandshrew, Diglett de Alola, Psyduck, Girafarig, Shuckle, Trapinch, Gible, Hippopotas, Timburr, Joltik, Binacle, Helioptile y Grubbin Naturaleza Salvaje Malaquita : Caterpie, Pikachu con corona de malaquita, Bellsprout, Scyther, Snorlax con sombrero de vaquero, Spinarak, Remoraid, Roselia, Snover, Cottonee, Ferroseed, Stunfisk, Fomantis y Oranguru

: Caterpie, Pikachu con corona de malaquita, Bellsprout, Scyther, Snorlax con sombrero de vaquero, Spinarak, Remoraid, Roselia, Snover, Cottonee, Ferroseed, Stunfisk, Fomantis y Oranguru Costa Aguamarina: Pikachu con corona de aguamarina, Horsea, Lapras, Marill, Wobbuffet, Carvanha, Barboach, Bagon, Beldum, la forma Mar Oeste de Shellos, Woobat, Tympole, Goomy y Mareanie

Para los entrenadores que disfrutan combatiendo, se trata de una excelente oportunidad para entrenar a varios Pokémon muy potentes en la Liga Combates GO. Clefairy evoluciona a Clefable, que ofrece un buen rendimiento en la Liga Super Ball y es una de las opciones más populares en la Liga Ultra Ball. A Lickitung se le considera uno de los mayores contendientes en la Liga Super Ball, pero los entrenadores que quieran ayudar a su Lickitung a desarrollar todo su potencial necesitarán un montón de Caramelos y Caramelos ++.

La evolución de Bunnelby, Diggersby, ha logrado algunos éxitos en la Liga Super Ball. Snorlax y Snorlax oscuro son muy buenas opciones en todos los niveles de la Liga Combates GO, aunque no son los más populares. Stunfisk es un habitual de la Liga Super Ball. Y por último, pero no por ello menos importante, la Evolución final de Beldum, Metagross, consigue grandes resultados en la Liga Master Ball.

Además de los hábitats temáticos, existirán numerosas oportunidades de participar en incursiones.

Incursiones de nivel 1: Pikachu con corona de cuarzo Pikachu con corona de pirita Pikachu con corona de malaquita Pikachu con corona de aguamarina Goomy

Incursiones de nivel 2: Carbink

Incursiones de nivel 3: Snorlax con sombrero de vaquero

Incursiones primigenias: Kyogre Primigenio Groudon Primigenio



Domingo de Mega Rayquaza

El domingo no habrá ningún hábitat en rotación. En su lugar, cualquier Pokémon de los hábitats del sábado podrá aparecer en estado salvaje. Sin embargo, el verdadero protagonista del Festival de Pokémon GO es sin duda Mega Rayquaza, que debuta en todo el mundo el domingo. No te pierdas los Meteoritos, un nuevo objeto en Pokémon GO que se puede adquirir a través de una investigación especial.

Si le das a Rayquaza un Meteorito, podrá aprender el ataque cargado Ascenso Draco. Los Rayquaza que conocen Ascenso Draco pueden megaevolucionar si reciben Megaenergía. Además de Mega Rayquaza, los mismos Pokémon que hayan aparecido en incursiones el sábado también aparecerán el domingo.

Experiencias exclusivas para quienes tengan entradas

La edición global del Festival de Pokémon GO 2023 es un evento gratuito abierto a todo el mundo, pero los entrenadores pueden mejorar su experiencia comprando una entrada que ofrece acceso a contenido y bonus especiales. Las entradas están disponibles en la tienda dentro del juego por $14,99 USD o el precio equivalente en tu moneda local, y proporcionan acceso a investigaciones especiales exclusivas, desafíos globales, bonus y encuentros por el Incienso exclusivos.

El sábado, quienes tengan entradas podrán llevar a cabo una investigación especial para optar a encontrar el Pokémon singular Diancie. El domingo, la investigación especial exclusiva contará con Mega Rayquaza y los Meteoritos. En los horarios de los hábitats del sábado, los entrenadores con entrada pueden cooperar para llevar a cabo desafíos y, si tienen éxito, conseguirán un bonus especial durante el resto del periodo de dicho hábitat. Y por si esto fuera poco, durante todo el evento los que tengan entradas y activen Incienso (salvo el Incienso de aventura diario) atraerán a los siguientes Pokémon:

Terrario Cuarzo : Growlithe de Hisui, Unown A, Unown D, Unown I, Unown M, Unown N y Unown O

: Growlithe de Hisui, Unown A, Unown D, Unown I, Unown M, Unown N y Unown O Arenas Pirita : Unown A, Unown D, Unown I, Unown M, Unown N, Unown O y Pawniard

: Unown A, Unown D, Unown I, Unown M, Unown N, Unown O y Pawniard Naturaleza Salvaje Malaquita : Unown A, Unown D, Unown I, Unown M, Unown N, Unown O y Carnivine

: Unown A, Unown D, Unown I, Unown M, Unown N, Unown O y Carnivine Costa Aguamarina: Unown A, Unown D, Unown I, Unown M, Unown N, Unown O y Pachirisu

Entre las experiencias exclusivas para quienes tengan entradas se incluyen los siguientes bonus:

Mayor probabilidad de encuentros con Pokémon variocolor

Hasta seis intercambios especiales cada día

Hasta nueve pases de incursión gratuitos al girar fotodiscos en los Gimnasios

Huevos especiales de 7 km

Fuente: Pokémon