Campeonato Mundial Pokémon 2023: ganadores y novedades sobre los juegos de Pokémon

El Campeonato Mundial Pokémon 2023, organizado por The Pokémon Company International, concluyó después de tres días de intensas partidas y competencias en Yokohama, Japón. Los mejores entrenadores del mundo asistieron a este evento anual para participar en el torneo más importante de videojuegos Pokémon y del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon. En el evento de este año se utilizaron los videojuegos Pokémon Scarlet / Violet, así como Pokémon GO y Pokémon Unite.

Más de 10.000 jugadores y fanáticos de todo el mundo se reunieron en el Pacífico Yokohama Convention Center para el evento Pokémon más prestigioso del mundo. Este no estuvo exento de controversias, ya que algunos jugadores profesionales fueron descalificados al descubrir que hacían trampa utilizando Pokémon ‘hackeados’. Según diversas fuentes participantes, esto es una práctica común en los torneos, pero la realidad es que mancha lo que debería ser una competencia de habilidades.

A continuación la lista de ganadores en los cuatro juegos del Campeonato Mundial Pokémon 2023.

Ganadores Pokémon VGC (Scarlet / Violet)

*Foto en la cabecera de la nota.

Masters Division, Campeón: Shohei Kimura

Masters Division, Subcampeón: Michael Kelsch

Senior Division, Campeón: Tomoya Ogawa

Senior Division, Subcampeón: Robbie Schaaij

Junior Division, Campeón: Sora Ebisawa

Junior Division, Subcampeón: Kohei Ukai

Ganadores Pokémon TCG

Ganadores de Pokémon TCG en el Campeonato Mundial Pokémon 2023.

Masters Division, Campeón: Vance Kelley

Masters Division, Subcampeón: Tord Reklev

Senior Division, Campeón: Gabriel Fernandez

Senior Division, Subcampeón: Sydney de Bruijn

Junior Division, Campeón: Shao Tong Yen

Junior Division, Subcampeón: Gabriel Borges Torres

Ganadores Pokémon GO

Campeón: ItsAXN

Subcampeón: xXRubixMasterXx

Ganadores Pokémon Unite

Campeón: Luminosity

Miembros del equipo: Elo, Overlord, Kyriaos, Slash, Rhinne

Subcampeón: OMO Abyssinian

Miembros del equipo: Luisss, Tempezt, Shua, Jrabsent, Miva

Novedades en TCG, Pokémon Scarlet / Violet y Pokémon Unite

Muy pronto llegarán los Pokémon del Pasado y del Futuro, así como cartas de As Táctico, al Juego de Cartas Coleccionables Pokémon

The Pokémon Company también anunció nuevas cartas y mecánicas para el JCC Pokémon. A partir del tercer trimestre del 2023, los entrenadores podrán jugar con Pokémon del pasado y del futuro, incluyendo Bramaluna ex, Ferropaladín ex y versiones con ilustraciones raras de Furioseta y Ferropolilla. Además, las cartas de As Táctico, que aparecieron por primera vez en la serie Negro y Blanco, regresarán al formato estándar en 2024.

Los Pokémon iniciales de títulos anteriores aparecen en El tesoro oculto del Área Cero – Parte 2: El disco índigo

La segunda parte del DLC de Pokémon Scarlet / Violet es un viaje de nostalgia. En el Biodomo de la Academia Arándano, el lugar donde transcurre la historia de El disco índigo, podrás encontrar a los Pokémon iniciales que aparecieron en todos los juegos anteriores de la saga principal. El Biodomo es un recinto que alberga una serie de biomas distintos, desde trópicos hasta mares helados, en los que habitan muchos Pokémon diferentes, cada uno en el ecosistema que mejor se adapta a sus características.

Los jugadores podrán enfrentarse a ellos para intentar añadirlos a su equipo y descubrir qué apariencia tienen cuando se teracristalizan, un fenómeno ya conocido por aquellos que hayan jugado Pokémon Scarlet / Violet. También se anunció un decimonoveno teratipo y la futura conectividad con Pokémon Home.

Novedades de Pokémon Unite

Está programado que otros tres Pokémon se sumen a la plantilla de Pokémon Unite: Blaziken, Mimikyu y Meowscarada. Está planeado que Blaziken se una al combate el 14 de septiembre. Más adelante revelarán los debuts de los otros dos Pokémon en Æos.

Pokémon: Senda a la cima

The Pokémon Company International estrenó una nueva serie de animación titulada Pokémon: Senda a la cima en el Campeonato Mundial Pokémon 2023. Esta serie sigue los pasos de Ava y su compañero Pokémon Oddish, a medida que luchan por llegar a la cima del mundo competitivo en el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon. Puedes ver acá mismo el primer episodio de esta prometedora serie web.

¡Alola Pokémon!

Durante la ceremonia de clausura también se reveló dónde tendrá lugar el Campeonato Mundial Pokémon 2024. Los entrenadores de todo el mundo podrán disfrutar del próximo Mundial en Honolulú, Hawái.

«Nuestros corazones están con todos aquellos que se han visto afectados por los devastadores incendios forestales en Hawái», dijo Colin Palmer, vicepresidente de Premier Events en The Pokémon Company International. «Nuestra prioridad es ayudar a los niños, las familias y las comunidades afectadas. Para apoyar los esfuerzos de socorro, The Pokémon Company International hizo una donación monetaria inmediata de $200,000 USD a sus socios en GlobalGiving a través del Hawaii Wildfire Relief Fund.»

Para obtener más información sobre los esfuerzos locales de ayuda de GlobalGiving y unirse a su apoyo, visita GlobalGiving.org/Pokemon.

Además, The Pokémon Company International también igualará las donaciones de los empleados dedicadas a los esfuerzos de ayuda contra el incendio forestal de Hawái.

Fuente: Pokémon