Los mejores juegos móviles para Android de 2023, elegidos por Google Play

Aunque todavía falta diciembre para que termine el año, algunas plataformas ya están eligiendo los mejores productos y obras de los últimos meses. Google Play es una de ellas y mediante una publicación oficial nombro cuáles son —según ellos— las mejores apps y los mejores juegos móviles para Android en 2023.

Si quieren conocer las apps generales que eligieron, visiten el blog oficial de Google. Para conocer más sobre los juegos, sigan leyendo:

MEJOR JUEGO MULTIJUGADOR

Ganador: Farlight 84

Menciones honorables: Arena Breakout, Call of Dragons, Marvel Snap y Undawn

MEJOR JUEGO ‘PICK UP AND PLAY’

Ganador: Monopoly Go!

Menciones honorables: Chrome Valley Customs, Mighty DOOM, Monster Hunter Now y Ninja Must Die

MEJOR JUEGO INDIE

Ganador: Vampire Survivors

Menciones honorables: Roto Force, Song of Bloom, Super Meat Boy Forever y Underground Blossom

MEJOR HISTORIA

Ganador: Honkai Star Rail

Menciones honorables: Down in Bermuda, FFVII: Ever Crisis, Lost Words: Beyond the Page y MementoMori: AFKRPG

MEJOR JUEGO CONTINUO

Ganador: Stumble Guys

Menciones honorables: Clash of Clans, EA Sports FC Mobile Soccer, Merge Gardens y Royal Match

MEJOR JUEGO BENEFICIOSO

Ganador: Pokémon Sleep

Menciones honorables: Beecarbonize, Garden Joy – Design Game, Lingo Legend Language Learning y Longleaf Valley: Merge & Plant

MEJOR JUEGO DE GOOGLE PLAY PASS

Ganador: Magic Rampage

Menciones honorables: ARIDA: Backland’s Awakening, Linea: An Innerlight Game, Machinarium y Silly Royale – Devil Amongst Us

MEJOR JUEGO PARA TABLETS

Ganador: Honkai Star Rail

Menciones honorables: Marvel Snap , Monopoly Go!, Roto Force y SOULS

MEJOR JUEGO PARA CHROMEBOOK

Ganador: Minecraft

MEJOR JUEGO DE GOOGLE PLAY PARA PC

Ganador: Arknights

Esos fueron los mejores juegos móviles para Android de 2023 según la misma Google Play. ¿Están de acuerdo con las elecciones?