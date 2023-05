Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, los 6 juegos que incluye y sus plataformas

En una semana agitada para la franquicia Metal Gear Solid, además del ‘remake’ de Snake Eater, Konami anunció el regreso de los clásicos. Si bien recordamos, hace unos años las versiones digitales de MGS: HD Collection fueron retiradas de las tiendas, así como MGS: Snake Eater 3D de la eShop para 3DS. Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 trae de regreso los primeros cinco juegos de la saga a plataformas recientes.

¿En qué plataformas sale Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1?

Pese a que el anuncio solo confirmó la versión de PlayStation 5, es muy probable que Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 también llegue a Xbox Series X/S y Nintendo Switch. PlayStation 4 no estaría fuera de los límites pero no es una ‘plataforma reciente’ –aunque sí activa–. Es extraño que no la mencionaran durante la misma presentación de Sony, quizás por el énfasis en PS5.

¿Cuáles son los juegos que incluye Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1?

Los juegos de Metal Gear confirmados para este primer volumen compilatorio son:

Metal Gear (como parte de MGS3)

(como parte de MGS3) Metal Gear 2: Solid Snake (como parte de MGS3)

(como parte de MGS3) Metal Gear Solid

Metal Gear Solid: VR Missions [NTSC] / Special Missions [PAL]

[NTSC] [PAL] Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (versión Substance de la HD Collection)

(versión Substance de la HD Collection) Metal Gear Solid 3: Snake Eater (versión Subsistence de la HD Collection)

Los juegos de MSX, Metal Gear y Metal Gear 2: Solid Snake, originalmente no hacían parte de MGS3. Cuando salió la versión expandida de este último, contaba con tres discos: Subsistence, el juego principal con la novedad de incluir cámara libre en tercera persona. Persistence, que incluía el primer modo ‘online’, el modo Snake vs. Monkey y los dos juegos de MSX. Existence, dedicado a tres horas y media con todas las secuencias cinematográficas del juego organizadas en un modo teatro.

Metal Gear Solid: VR / Special Missions se vendió en Occidente como un juego separado para PlayStation, mientras que en Metal Gear Solid: Integral para PC hace parte del mismo paquete.

¿Cuáles son los juegos que podría incluir Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2?

Aunque todavía falta un juego por anunciar para el primer volumen, entre los candidatos fuertes se encuentra Metal Gear Solid: Peace Walker, que continúa la historia de Snake Eater. Antes de aquel la cronología pone a MGS: Portable Ops, juego en el que no estuvo involucrado Hideo Kojima pero cuyos eventos se mencionan en Metal Gear Solid 4 y la aplicación Database.

Hablando de MGS4: Guns of the Patriots, las mismas fuentes que filtraron la existencia de los próximos lanzamientos de Metal Gear aseguran que el cuarto juego presenta problemas, debido a la arquitectura en la que fue programado para PS3.

‘Spin-off’ como Metal Gear Ac!d y su secuela de PSP, Metal Gear: Ghost Babel de Game Boy Color y Metal Gear Rising: Revengeance también figuran entre las posibilidades, sin importar que no tengan el apellido de Kojima. Konami es completamente autónomo sobre la marca.

Fuente: Konami