Sunsoft is Back! Retro Game Selection llegará a Switch y PC (Steam)

Sunsoft is Back! Retro Game Selection es una compilación de tres juegos de la compañía lanzados en Famicom, que saldrá en Switch y PC (vía Steam) el próximo 18 de abril. Sin embargo, solo la versión de Steam estará disponible a nivel global y viene únicamente en japonés. Un lanzamiento en inglés está planeado pero no tiene fecha confirmada.

Los tres juegos de la colección de Sunsoft son The Wing of Madoola, Firework Thrower Kantaro’s 53 Stations of the Tokaido y Ripple Island. Funciones con estados de guardado y la posibilidad de rebobinar la acción han sido añadidas a los juegos, haciendo más fácil completarlos que en su tiempo.

The Wing of Madoola

Visitamos la tierra de Badam donde hay una estatua de pájaro con el nombre del juego. Cualquiera que la posea obtiene el poder de dominar el mundo. Un rey de buen corazón sella la estatua y encarga a la familia Ramer de protegerla. Uno de sus miembros, Daltos, los traiciona y gracias a la estatua construye una fortaleza demoniaca. Lucía es la última del clan Ramer que queda para combatir a Daltos y recuperar la estatua.

Firework Thrower Kantaro’s 53 Stations of the Tokaido

Un fabricante de fuegos artificiales de Edo crea un nuevo tipo que aprendió a hacer en Kioto. Un mercader malvado, fabricante de amas ilegales, planea robar estos fuegos artificiales para hacer nuevas armas. Kantaro debe combatir a los asesinos enviados a robar su método y finalmente reunirse con su amiga Momoko-chan.

Ripple Island

Por último, ‘Ripple Island’ es una pequeña isla flotante donde sus habitantes viven pacíficamente y en armonía. El monstruo autodenominado emperador Gerogel secuestra a la princesa Nasarel de la isla Ripple y comienza su invasión. Doterra, el rey de la isla, promete una gran recompensa y la mano de su hija a quien la rescate y derrote a Gerogel. Kyle, un chico que vive a las afueras del pueblo y que busca una fortuna rápida, se pone rumbo al rescate.