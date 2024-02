«Microsoft no se está retirando del mercado de consolas», habría afirmado Phil Spencer de Xbox a sus empleados

Van y vienen los reportes sobre el futuro de Microsoft en la industria del ‘hardware’ de videojuegos y aún estamos pendientes por conocer las novedades alrededor de Xbox. Phil Spencer, directivo de la división, aparentemente le habría informado a su equipo de trabajo que por el momento la compañía no tiene planes de retirarse de la fabricación de consolas.

De acuerdo con la periodista Shannon Liao, Microsoft continuará con su negocio de Xbox y la estrategia de Microsoft involucraría el ‘hardware’ de Xbox y múltiples tipos de dispositivos.

«La compañía sostuvo una reunión interna el martes, donde Spencer le habría dicho a sus empleados que no habían planes de dejar de hacer consolas, y que los diferentes Xbox continuarían siendo parte de una estrategia que involucra a múltiples tipos de dispositivos», señala Liao.

Esto está acorde con previas declaraciones de Spencer, en las que mencionó el objetivo de Microsoft de expandir el alcance del servicio por suscripción Game Pass. Los rumores de las últimas semanas aseguran que juegos actualmente exclusivos de Xbox llegarían a otras plataformas. Tales como Hi-Fi Rush, Starfield, Gears of War y el futuro Indiana Jones and the Great Circle.

«Estamos escuchando y te oímos», escribió Spencer vía Twitter, mientras informaba sobre el evento de Microsoft para el próximo 15 de febrero con las esperadas noticias sobre Xbox.