Indiana Jones y el Gran Círculo: tráiler y primeros detalles del juego para Xbox y PC

Durante la presentación Xbox Developer Direct del 18 de enero de 2024, MachineGames finalmente pudo revelar oficialmente el nombre, primer avance y detalles de la jugabilidad del esperado juego del más famoso arqueólogo de la ficción. Esto es que lo que mostraron sobre Indiana Jones y el Gran Círculo (Indiana Jones and The Great Circle), su tráiler, cómo se juego y cuándo sale para PC y Xbox Series X|S. Como se esperaba, será parte de Game Pass.

Primero veamos el esperado primer tráiler de este título.

Finalmente podemos confirmar que, igual que los juegos de Wolfenstein hechos por el estudio en los últimos años, el juego de Indiana Jones será en primera persona. Aunque podremos usar el revolver, no se enfocará tanto en los disparos sino en el uso del látigo, la resolución de acertijos, la exploración y el sigilo.

Visitaremos varios lugares del mundo en la persecución del ‘Magnus Círculus’. Pasaremos por el vaticano, Egipto, los Himalayas y muchos escenarios más. Contaremos con una nueva compañera y de nuevo nos enfrentaremos a los nazis.

Pueden conocer más sobre el juego viendo el video de desarrollo compartido en la presentación. Aquí lo tienen.

Si prefieren ver la presentación completa de Xbox que incluye títulos como Avowed y Senua’s Saga: Hellblade II, sigan este enlace.

No dieron una fecha de lanzamiento exacta para Indiana Jones y el Gran Círculo (Indiana Jones and The Great Circle), pero sí sabemos que planean sacarlo para Xbox y PC antes de que termine el año 2024.